La rivière Magdalena est l’un des 190 affluents dans lesquels ils ont sauvé

Wade Davis est un anthropologue et écrivain canadien qui a passé des décennies à explorer les coins les plus oubliés de la Colombie, comme l’Amazonie. Cependant, dans son œuvre littéraire la plus récente, il a la rivière Magdalena comme personnage principal, la plus longue du pays, qu’il a présenté au ‘Hay Festival de Arequipa 2020’.

Dans une interview à la BBC, Davis a commenté qu’il écrit sur la Colombie parce qu’il estime que “la vision du pays a été réduite à une caricature”. Il a fait valoir que pour beaucoup à l’étranger, la Colombie est limitée à 50 ans de guerre, 222 000 morts, 7 millions de déplacés et des millions d’autres qui ont fui le pays “et la vérité est qu’il y a bien plus que cela.”

Pour l’anthropologue, malgré les difficultés que le pays a dû traverser, il a réussi à maintenir une démocratie, une société civile. «Des villes qui ont avancé. Des parcs nationaux ont été créés, des progrès ont été accomplis dans la restauration des droits des autochtones, ce qui a en quelque sorte contribué à leur renaissance >>il a expliqué dans l’interview.

Wade Davis

Beaucoup de bonnes choses se sont produites dans le pays, tandis qu’à l’étranger, on pense toujours que la Colombie est un pays plein de violence, de drogue et de guerre. Et ce n’est tout simplement pas juste.

Davis a avoué à la BBC qu’il a vu combien de Colombiens sont stigmatisés dans d’autres pays par la question de la drogue, de la cocaïne. «Ce poids est porté par des générations entières de Colombiens sur leurs épaules. C’est pourquoi mon désir avec ce livre était de faire une histoire sur la vérité du pays. Que ses malheurs n’ont pas été que de sa responsabilité », a déclaré le voyageur.

“La Colombie est un cadeau de Magdalena”

Pourquoi écrire “Magdalena, rivière des rêves”, l’anthropologue a fait valoir qu’il entretenait une relation spéciale avec la Colombie et, depuis qu’il était petit, quand il voyageait avec sa mère à travers l’Amérique latine, c’était comme être à la maison.

Shutterstock 163

«Je n’ai pas vu l’importance de la rivière Magdalena pour la Colombie dans de nombreux autres pays. La Magdalena n’est pas comme le Mississippi, par exemple. La raison pour laquelle la Colombie existe en tant que pays est la rivière Magdalena. La Colombie est un cadeau de MagdalenaDavis a répondu.

Dans son nouveau livre, il raconte comme une métaphore que la Magdalena contient tout le bien et tout le mal du pays. «Il est vrai que c’était le plus grand cimetière de Colombie et que les scènes de violence les plus terrifiantes ont été vues dans ses régions, mais en même temps, il a été une source d’inspiration pour la culture, la poésie, la musique. La vie revient toujours à la rivière », a-t-il expliqué.

Dans l’interview, il a également décrit comment la rivière Magdalena était fondamentale pour le développement d’un pays complexe sur son territoire, ce qui le rend si riche en biodiversité.

Le fleuve a été fondamental pour la croissance non seulement de Bogotá, mais aussi des autres grandes villes telles que Medellín, Cali, Manizales et, bien sûr, Barranquilla.

Ce Canadien de 66 ans a déclaré un amour éternel pour la Colombie et avec ses livres, il espère que davantage de gens dans le monde verront le pays sous un autre angle, qui n’est pas un territoire complètement violent et rempli de drogue.