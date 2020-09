Nathan Howard / .

ligne autour de la scène d'une fusillade mortelle près d'un rassemblement pro-Trump le 29 août 2020 à Portland, Oregon.

La police enquête sur Michael Forest Reinoehl dans le cadre de la fusillade meurtrière du manifestant de droite Aaron Danielson à Portland samedi soir, selon The Oregonian.

Reinoehl, un homme blanc de 48 ans et antifasciste autoproclamé, a été accusé d’avoir apporté une arme chargée à une manifestation Black Lives Matter en juillet, a rapporté The Oregonian.

Danielson était un partisan de Patriot Prayer, un groupe d’activistes de la droite alternative, qui s’est heurté samedi aux manifestants de Black Lives Matter. Après que Danielson ait reçu une balle dans la poitrine et soit mort, des séquences vidéo montrent un homme qui ressemble à Reinoehl quittant les lieux, a déclaré un membre de la famille à The Oregonian.

Dans un message Facebook du 16 juin cité par The Oregonian, Reinoehl s’est décrit comme « 100% ANTIFA tout le chemin! » et a déclaré que la manifestation était «là où le combat commençait».

« Si c’est aussi loin que vous pouvez le prendre, merci pour votre participation, mais s’il vous plaît, restez à l’écart et soutenez ceux qui sont prêts à se battre », a-t-il écrit, ajoutant: « Nous ne voulons pas de violence, mais nous n’y fuirons pas non plus! … Les manifestants et les antifa d’aujourd’hui sont mes frères d’armes. «

Des agents fédéraux déploient d'énormes quantités de gaz lacrymogène CS à Portland, dans l'Oregon, le 21 juillet 2020.

Des agents fédéraux déploient d'énormes quantités de gaz lacrymogène CS à Portland, dans l'Oregon, le 21 juillet 2020.

Sa sœur, qui avait demandé au journal de ne pas être identifiée par son nom, a déclaré qu’elle avait été réveillée dimanche par un appel téléphonique où elle et sa famille avaient été menacées à moins qu’ils ne livrent Reinoehl à la police.

L’appel lui a permis d’apprendre la possible implication de son frère dans la fusillade, a rapporté le journal.

Après avoir examiné les captures d’écran de la scène, elle a appelé des détectives et leur a dit que l’homme était son frère séparé, a-t-elle déclaré à l’Oregonian.

« Nous avons contacté la police et confirmé que nous reconnaissions Michael sur les captures d’écran », a-t-elle déclaré au média.

Reinoehl a fait la chronique des manifestations sur Instagram

Les récentes fusillades de Noirs américains – dont George Floyd, Breonna Taylor et Jacob Blake – ont déclenché des troubles dans tout le pays.

À Portland, des manifestations ont lieu tous les soirs depuis plus de trois mois. Certains ont été suivis par des contre-manifestants de la droite alternative.

Reinoehl, qui s’identifie sur Facebook comme un ancien snowboardeur professionnel, avait précédemment publié des photos et des vidéos de plusieurs manifestations antiracistes auxquelles il a assisté sur Instagram, y compris des blessures personnelles qu’il a subies.

Il les accompagna avec les hashtags #blacklivesmatter et #breonnataylor.

En juin, Reinoehl a été arrêté après avoir couru contre son fils de 17 ans à plus de 100 km / h, a annoncé la police.

Reinoehl, qui conduisait une Cadillac, a été accusé de conduite sous l’influence d’une substance contrôlée, selon le Baker City Herald. Un pistolet Glock dissimulé sans licence et sa fille de 11 ans ont été retrouvés dans la voiture, a rapporté le journal.

Son fils adolescent a également été arrêté.

Un peu moins d’un mois plus tard, Reinoehl s’est retrouvé à nouveau en difficulté, lorsqu’il a assisté à une manifestation à Portland le 5 juillet. Reinoehl a été cité pour avoir porté une arme chargée dans un lieu public, avoir résisté à l’arrestation et avoir interféré avec la police, selon The Oregonian. Les accusations ont été abandonnées par la suite.

La sœur de Reinoehl a déclaré à The Oregonian que son frère était séparé de leur famille depuis environ trois ans.

«D’une part, tout cela surprend les lumières du jour, car nous avons toujours pensé qu’il était beaucoup d’écorce, pas beaucoup de morsure», a-t-elle déclaré au journal. « Mais il a aussi été très impulsif et irrationnel. »

Les photos publiées sur Instagram de Michael Reinoehl montrent qu’il s’est penché sur des cas où les manifestations ont dégénéré en violence.

Il y a deux mois, il a publié une photo d’ecchymoses sur son torse.

« La cicatrice de combat de ce soir grâce à un sale sac de haricots tiré sur moi à 6 mètres de distance! » il a écrit.

À peu près au même moment, il a posté une capture d’écran d’une conversation dans laquelle quelqu’un l’avertit qu’un «groupe de patriotes» assisterait à une manifestation du 4 juillet et pourrait être armé et hostile.

«Merci mon ami, nous sommes prêts», a-t-il répondu.

Une tentative de joindre Reinoehl par téléphone lundi a échoué.

