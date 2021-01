Lanús et Vélez enchériront pour une place en finale de la Copa Libertadores (REUTERS / Alejandro Pagni)

Lanús bat Vélez 1-0 au match retour pour l’une des demi-finales de la Copa Sudamericana. De là, le premier finaliste sortira. Le stade Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez reçoit cet affrontement où lors du premier match, ils ont battu Granate 1 à 0 avec un but de José Sand. Après la dépense faite par Vélez dans les 45 premières minutes, avant de se rendre au vestiaire, il a ouvert le score avec un but de Thomas Belmonte.

La défaite partielle de Velez est injuste car il a pris l’initiative et a été supérieur en première mi-temps. Après cinq minutes de jeu, il est arrivé avec un bon tir de Ricardo Centurion de l’extérieur de la zone Lautaro morales a volé pour l’envoyer au corner. Deux minutes plus tard, Ricky Centurión lui-même devançait les défenseurs locaux, mais son tir passait au-dessus de la barre transversale. À onze heures, c’était Thiago Almada celui qui a gaspillé une autre chance pour le visiteur et son tir croisé s’est rapproché. Et à 16 ans, c’était Federico Mancuello celui qui a envoyé le ballon près après un tir hors de la zone.

El Fortín est toujours supérieur et en a eu un autre avec Almada lui-même, dont le tir a été envoyé dans le coin par Morales, qui commence à devenir la figure de Lanús. Deux minutes plus tard, le gardien de but lui-même a pris un coup franc de la droite de Mancuello, après une faute de Lautaro acosta à Centurion. À 26 ans, Pablo Galdames Il l’a frappé à moyenne distance et Morales, très sûr, n’a pas rebondi. Après la première demi-heure, Vélez a confirmé qu’il joue mieux avec un Cristian Tarragone, à nouveau contenu par le gardien de but local.

L’équipe de Pellegrino domine avec un Centurion de haut niveau. L’ancien joueur de Racing and Boca est la meilleure carte de l’équipe visiteuse et a fait frapper Acosta deux fois, et finalement le Laucha a reçu le carton jaune qui l’empêche de jouer une éventuelle finale. Juste à 35 minutes, ceux de Zubeldia ont eu leur première arrivée sur corner. Matías Pérez a gagné avec une tête, mais a été effacé par Image de balise Miguel Brizuela.

A 40 minutes, Tarragone a reçu un ballon, face entre deux défenseurs et son tir est allé près du but local. Trois minutes plus tard, Tarragone lui-même a été expulsé pour un coup dur à Acosta. L’attaquant de Velez était à terre et l’intégrité du joueur de grenat était en danger.

Seulement à la fin de la première mi-temps, lors de sa deuxième arrivée, Lanús a pu ouvrir le score avec un but de Thomas Belmonte à la sortie d’un corner. Le joueur de grenat est entré et le ballon est entré. L’équipe locale s’est donc reposée en gagnant par la moindre différence.

Formations:

Lanús: Lautaro Morales; Braian Aguirre, Matías Pérez, Alexis Pérez, Alexandro Bernabei; Pedro De la Vega, Tomás Belmonte, Facundo Quignon, Lautaro Acosta; Nicolás Orsini et José Sand. DT: Luis Zubeldia.

Velez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Lautaro Giannetti, Miguel Brizuela, Francisco Ortega; Pablo Galdames, Federico Mancuello; Ricardo Centurión, Thiago Almada, Lucas Janson; et Cristian Tarragona. DT: Mauricio Pellegrino.

Stade: Ville de Lanús Néstor Díaz Pérez

Arbitre: Wilton Sampaio (Brésil)

VAR: Raphael Claus (Brésil)

Télévision: ESPN 2 et DirecTV

JE CONTINUE DE LIRE:

Avec un but de Pepe Sand, Lanús a battu Vélez à Liniers pour la première demi-finale de la Copa Sudamericana

Vélez s’est qualifié pour la finale de la Zone de Complémentation et devra attendre pour rencontrer son rival