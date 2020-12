Après la qualification de Vélez et Bahía de Brasil, la Copa Sudamericana poursuit son parcours et aujourd’hui trois nouveaux membres des quarts de finale seront connus. Le premier naîtra du duel dans lequel ils jouent Lanús et Bolívar au stade Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez. L’arbitre est le chilien Cristian Garay et ESPN et la télévision DirecTV.

En raison du match 2 contre 1 au stade Hernando Siles de La Paz, une ville située à 3640 mètres d’altitude, l’équipe grenat est obligée de s’imposer pour rêver d’avancer en rond.

Pour ce duel, Luis Zubeldia a subi de dures nouvelles. Dans la terrible victoire 1-0 contre Talleres pour la Coupe Diego Armando Maradona, son emblème et buteur, José Sand, a ressenti une gêne et ne faisait pas partie de la liste des concentrés pour cet engagement.

Contrairement à Lanús, les Boliviens arrivent reposés pour cet engagement capital. Walter Flores a décidé de conserver tous ses partants et lors de la défaite 1-0 contre Palmaflor, il a mis en place une équipe alternative. Avec ce résultat, la visite est en troisième position du concours avec 23 points, deux de moins que les leaders The Strongest, Always Ready et l’Atlético Palmaflor.

Le vainqueur de cette clé sera mesuré dans la prochaine instance contre le vainqueur du croisement entre Fénix de Uruguay et Independiente (ils jouent au tour suivant). Au match aller, joué à Montevideo, Red a battu 4-1.

Formations:

Stade: Ville de Lanús Néstor Díaz Pérez

Arbitre: Cristian Garay (Chili)

VAR: Piero Maza (Chili)

Télévision: ESPN et DirecTV