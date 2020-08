Après avoir exécuté une analyse sur Google, des spécialistes de l’Université de Californie ont constaté que parmi les termes les plus recherchés lors de la pandémie de COVID-19[feminine ils sont « anxiété« Ou »crises de panique« et ses conséquences.

Pour surveiller les besoins de santé du public, les experts ont analysé les requêtes de recherche Google qui mentionnaient une « attaque de panique » ou une « crise d’angoisse », menées en États Unis de janvier 2004 au 9 mai 2020.

En lien avec ces recherches, il y avait aussi demandes de renseignements comme « Ai-je une crise de panique? », « Signes de crise d’anxiété » ou « symptômes de crise d’anxiété ».

Selon l’analyse des recherches Google publiées dans la revue « JAMA Internal Medicine », les recherches liées à l’anxiété aiguë sévère ont atteint des niveaux records à partir de 13 mars de 2020, lorsque le président Donald Trump a déclaré une urgence nationale pour COVID-19.

Entre le 16 mars et le 14 avril 2020, il y a eu un augmenter cumulatif de 17%, qui a coïncidé avec les événements suivants:

Déploiement de mesures telles que la distanciation sociale (16 mars) et son extension (29 mars), Quand les États-Unis ont dépassé la Chine dans les cas confirmés du nouveau coronavirus (26 mars) Les autorités sanitaires recommandent l’utilisation de masques à la population (3 Avril) Les États-Unis surpassent l’Italie dans le nombre de décès dus à Covid-19 (11 avril)

Après le 15 avril, les niveaux typiques de demandes concernant crises d’angoisse est revenu à des niveaux typiques.

«En termes pratiques, au cours des 58 premiers jours de la pandémie de Covid-19, on estime qu’il y a eu un total de 3,4 millions de recherches liées à une anxiété aiguë sévère aux États-Unis. En fait, les recherches sur l’anxiété et les crises de panique ont été les plus élevées en plus de 16 ans de données de recherche historiques », explique le Dr Benjamin Althouse, scientifique principal à l’Institute for Disease Modeling.

De son côté, le Dr Eric C. Leas, professeur adjoint à la Département de médecine familiale et de santé publique de l’UCSD et co-auteur de l’étude, a déclaré:

«La pandémie et notre réponse en matière de santé publique, bien que justifiées sur la base de preuves préliminaires, pourraient avoir de nombreux effets non intentionnels et collatéraux sur la santé. Nos résultats fournissent l’une des premières informations permettant de comprendre ces impacts. «

Qu’est-ce que l’anxiété?

La anxiété C’est une émotion commune et normale des personnes face à des situations stressantes et incertaines et l’émotion remplit une fonction utile qui nous permet de nous adapter à la vie.

Ce type d’anxiété peut vous faire rester alerte, vous aider à être plus productif et à effectuer le travail plus efficacement, cependant, il n’est pas toujours utile, car il devient un obstacle lorsqu’il apparaît. sans raison ou lorsqu’elle est disproportionnée par rapport au danger réel qu’elle représente.

Les images d’anxiété sont une réponse de l’organisme liée à stress ou événements traumatiques et ils se caractérisent par une légère sensation d’angoisse ou de peur, l’apparition d’une accélération et d’une respiration cardiaques, de la transpiration ou d’une sensation de relâchement se produit également, ce qui peut générer une situation de panique similaire aux symptômes d’une crise cardiaque .

Symptômes

Palpitations ou augmentation de la fréquence cardiaque Augmentation de la température corporelle Transpiration Tiraillement thoracique Peur ou panique Frissons Nausées ou inconfort abdominal Sensation d’irréalité Sensation d’étouffement Sensation d’engourdissement ou de picotements Peur de mourir, perdre le contrôle ou la conscience.

Comment contrôler l’anxiété?

Consultez un spécialiste pour une thérapie psychologique Dormez suffisamment Mangez des aliments sains Gardez un horaire quotidien régulier Essayez de sortir de la maison Faites de l’exercice tous les jours Même un peu d’exercice, comme une marche de 15 minutes, peut aider Éloignez-vous de l’alcool et des drogues Parlez à votre famille ou à vos amis lorsque vous vous sentez nerveux ou effrayé Participez à des activités de groupe avec lesquelles vous pouvez créer des liens.

Avec des informations de sanamente.org et Europa Press

