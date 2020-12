PHOTO DE FICHIER: Différents types d’antennes de relais radio 4G, 5G et de données pour les réseaux de téléphonie mobile sur un mât relais exploité par Vodafone à Berlin, Allemagne, le 8 avril 2019. REUTERS / Fabrizio Bensch / Photo par archiver

BERLIN, 14 décembre (.) – L’activité d’infrastructure de télécommunications séparée de Vodafone en Grande-Bretagne est sur le point de se joindre à la mêlée pour un secteur en ébullition en Europe, et même avec sa base d’actifs actuelle, elle prévoit une décennie de croissance prometteuse a déclaré son PDG à ..

Vantage Towers, qui compte 68 000 tours dans neuf pays européens, envisage d’entrer en bourse à Francfort au printemps prochain, un accord qui donnerait au PDG Vivek Badrinath des munitions financières pour des acquisitions potentielles.

Dans une interview, Badrinath a déclaré que son objectif principal était de renforcer la position de Vantage sur les marchés où il est déjà présent. Mais l’ancien dirigeant d’Orange a également reconnu son intérêt pour une éventuelle coopération avec l’opérateur français dans le domaine des tours.

L’Europe a 20 ans de retard sur les États-Unis dans la refonte du secteur des télécommunications en séparant les opérateurs et les infrastructures. Seuls 42% des actifs des tours sont gérés par des sociétés spécialisées, contre 90% aux États-Unis.

“Il y a 10 ans de croissance à venir”, a déclaré Badrinath. “C’est donc le bon moment pour construire, structurer, renforcer et investir.”

Vodafone, le plus grand opérateur de téléphonie mobile en Europe avec 116 millions de clients, est la première grande entreprise à entrer en bourse dans le secteur des tours et s’attend à ce que Vantage atteigne une valorisation boursière de plus de 18 milliards d’euros (21,8 milliards d’euros). Dollars).

Alors que les tours génèrent des flux de revenus à long terme liés à l’inflation et devraient croître à mesure que le déploiement de nouveaux réseaux 5G se développe, elles attirent de plus en plus d’investisseurs dans un environnement omniprésent à faible rendement. .

Ils peuvent également supporter une dette élevée – Vantage vise un ratio d’endettement quatre fois plus élevé et affirme avoir une «marge de manœuvre» pour 1 milliard d’euros supplémentaires pour effectuer des achats.

L’Espagnol Cellnex investit déjà dans des actifs de tours régionaux avec des opérations financées par emprunt et par capitaux propres. Elle a récemment acheté 24 000 tours à la société hongkongaise CK Hutchison pour 10 milliards d’euros. REMPLIR LES ACQUISITIONS

Badrinath a déclaré que son plan ne nécessitait pas de M&A pour fonctionner, mais a ajouté: “Si nous voulons faire quelque chose de plus grand parce que cela arrive, nous allons l’examiner.”

Le PDG serait intéressé par des acquisitions complémentaires sur des marchés où Vantage est déjà numéro un ou deux.

Badrinath envisagerait également des accords plus importants pour ouvrir de nouveaux marchés. Le manager a rappelé les récents propos du PDG d’Orange Stéphane Richard au Financial Times, selon lesquels le groupe français serait ouvert à une coopération sur les tours, tout en précisant qu’aucune discussion n’était en cours à ce sujet.

Les relations avec la filiale tour de Deutsche Telekom sont également bonnes en Allemagne, le plus grand marché de Vantage et où la société est basée.

Enfin, Badrinath a déclaré que les travaux se poursuivent pour transférer à Vantage la participation dans CTIL, la coentreprise que Vodafone a créée au Royaume-Uni avec O2 de la société espagnole Telefónica. «Je suis optimiste quant à l’obtenir dans le bon délai.»

