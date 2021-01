Le personnage pourrait arriver à la bataille royale dans les semaines à venir

Tout au long de la cinquième saison de Fortnite, Jeux épiques a clairement indiqué sa capacité à générer des alliances avec d’autres franchises pour promouvoir de nouveaux contenus au sein de sa bataille royale à succès. Ceci, qui pourrait être observé avec du matériel de Le Mandalorien, The Walking Dead, Dieu de la guerre et Halo, pourrait se répéter dans les semaines à venir avec l’arrivée d’un skin de Lara Croft, la célèbre protagoniste de la saga Tomb Raider.

S’il y a quelque chose que vous ne pouvez pas critiquer Jeux épiques c’est votre capacité à vous réinventer. Le développeur a démontré l’efficacité totale de son équipe marketing au cours des dernières années, générant des liens avec les franchises les plus importantes de l’industrie du jeu mais aussi de l’industrie cinématographique, générant ainsi des événements uniques pour ses utilisateurs.

Cette constante, qui a également marqué le chemin de la dernière saison de la bataille royale, pourrait se poursuivre avec l’arrivée de la peau de l’archéologue anglaise Lara Croft, ce qui donnerait lieu à la première alliance avec la franchise Pilleur de tombe. Cela viendrait rejoindre les chasseurs de primes qui viennent à Fortnite via des portails.

Dans la cinquième saison du jeu, Epic Games a collaboré avec The Walking Dead, Halo et God of War, entre autres franchises.

Les informations sur cette éventuelle arrivée sont venues par les dataminers, qui, comme ils le font habituellement, trouvent dans le code du jeu des informations sur les prochaines mises à jour qu’il aura. De cette manière, Mang0e a trouvé l’apparence d’un skin appelé Typhoon, qui serait le nom de code du skin de Croft, faisant référence au redémarrage de sa saga.

Cependant, les signes de cette arrivée prennent beaucoup de force lorsqu’on se souvient d’un tweet que le compte officiel de Pilleur de tombe, dans lequel trois émojis sont vus: une pioche, une femme qui court et un arc et des flèches. Le premier fait clairement référence à Fortnite, tandis que les deux autres à Lara Croft, donc, si vous prenez en compte la fuite des dataminers, leur arrivée au jeu Epic Games peut être plus que faisable.

Il est à noter que, comme d’habitude, Jeux épiques Il n’a rien déclaré à ce sujet et reste silencieux, ce qui sert à générer plus d’attentes dans la communauté des utilisateurs. Ceci, à son tour, envisage d’autres personnages possibles qui peuvent entrer dans le jeu, tels que Aloy de Horizon Zero Dawn, qui ferait également un excellent ajout à la bataille royale.

Les personnages du spin-off de Star Wars, The Mandalorian, sont également arrivés lors de la dernière saison du jeu.

Au-delà de la possible arrivée de Croft, Epic Games a déjà confirmé le lancement d’un autre skin important pour sa bataille royale: le Predator. Ce personnage célèbre resté dans la mémoire du public pour ses batailles contre Arnold Schwarzenegger dans les années 80 et sa confrontation avec Alien dans différents épisodes, arrivera à la bataille royale après le lancement de son jeu.

Ce skin, qui arrivera avec le patch 15.20, n’était pas encore présenté par Epic, mais les objets qu’il aura été confirmés. Ce sera une icône spéciale, faisant référence à l’espèce, un emoji et un graffiti avec son visage. Dans le même temps, son vaisseau spécial se trouve déjà sur la carte du jeu, qui apparaît dans Furtive Feud, l’une des zones qui a été publiée lors de la cinquième saison.

Fortnite, la bataille royale à succès d’Epic Games, peut être téléchargé gratuitement pour PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X / S et pour PC, via le lanceur du développeur.

