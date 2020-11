Arbre de Noël au Rockefeller Center à New York

le Le traditionnel et énorme arbre de Noël du Rockefeller Center est arrivé ce samedi à New York, où il a été transporté dans un Remorque de 35 mètres longtemps qu’il a été escorté par une douzaine de véhicules de police dans les rues de Manhattan.

Le pin, de presque 23 mètres de haut, s’est rendu dans la Grosse Pomme depuis la ville d’Oneonta, dans le centre de New York, où cette année le jardinier en chef du Rockefeller, Erik Fauze, a trouvé le bon arbre, avec “la forme parfaite de Noël», A-t-il expliqué aux médias locaux.

L’arbre a été placé par une grue dans le 30 Rockefeller Plaza à Manhattan le samedi matin à New York, où il restera pendant qu’il sera décoré jusqu’au prochain 2 décembre, lorsque les lumières seront allumées.

L’épinette canadienne de 23 mètres de haut s’est rendue à Big Apple depuis la ville d’Oneonta, dans le centre de l’État de New York. . / Justin Lane / Archives

“Cette année, on sent que l’arbre est vital», Déclaré dans une déclaration Rob Speyer, le PDG de Tishman Speyer, la société propriétaire du Rockefeller Center.

“L’arbre du Rockefeller Center représente la saison de Noël, mais il a également été un symbole d’espoir, de résilience et de l’esprit éternel de New York, depuis la Grande Dépression, le 11 septembre, la tempête Sandy et jusqu’à aujourd’hui.“Ajoute Speyer, qui a souligné que 2020 a été un”année difficile».

«Mais les New-Yorkais ont persévéré et nous sommes déterminés à revenir mieux et plus fort», A-t-il souligné.

New York est l’un des États les plus durement touchés par la pandémie de COVID-19 et est actuellement celui qui plus de décès ont été enregistrés à cause de la maladie.

Le sapin sera décoré de 35000 lumières LED et avec des cristaux Swarovski, et après les vacances ce sera recyclage et le bois résultant donné à l’ONG Habitat for Humanity, comme le veut la tradition depuis 2007, quand il a été utilisé pour construire une résidence à Pascagoula, Mississippi, pour les survivants de l’ouragan Katrina.

Cette année, cependant, le public n’a pas eu accès à l’arrivée de l’arbre pour éviter les foules, mais des détails sur la façon dont il peut être visité seront annoncés dans les prochains jours.

Le premier sapin de Noël installé sur le site a été placé dans 1931 par des ouvriers du bâtiment sur le site où le Rockefeller Center était en construction, inauguré en 1939.

Noël au Rockefeller Center. Theo Wargo / . / .

La première cérémonie officielle d’éclairage a eu lieu à 1933et tradition est resté depuis avec quelques variations.

Parfois, ils ont été Il y avait deux pins en place, mais en 1942, il y en avait trois, ornés de boules rouges, blanches et bleues, pour soutenir les troupes combattant pendant la Seconde Guerre mondiale.

Les arbres de cette année-là et ceux qui ont été placés lors des Noëls suivants, jusqu’à la fin de la guerre, n’étaient pas ornés de lumières en raison des règlements qui régissaient le conflit armé.

Les mêmes couleurs patriotiques de l’arbre de 1942 étaient ceux qui étaient décorer le pin pour Noël 2001, le premier après les attentats du 11 septembre de la même année.

