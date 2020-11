L’entraîneur du Motagua Club, l’Argentin Diego V zquez. . / Gustavo Amador / Archives

Tegucigalpa, 22 novembre . .- L’entraîneur argentin-hondurien Diego Vázquez a terminé sept ans à la tête de Motagua, de la capitale du Honduras, dimanche, devenant l’entraîneur avec le plus de temps à la tête du club et celui qui lui a donné le plus de titres dé.

Les sept années de Vázquez contre Motagua ont satisfait les managers et les supporters du club, qui est le deuxième plus populaire au Honduras, avec 17 championnats locaux remportés, les cinq derniers devant le sud-américain.

Le 21 novembre 2013, les managers de Vázquez et Motagua ont signé un contrat à Tegucigalpa, les deux parties n’imaginant pas marquer une longue histoire pleine de triomphes.

Un jour plus tard, Vázquez a été présenté comme entraîneur de Motagua, une maison où il était déjà bien connu, car en tant que gardien de but, il a joué pour le club pendant plusieurs années et a remporté cinq autres championnats.

Au Honduras, Vázquez a également enfilé les maillots du Marathon, de l’Université, de Valence, de Vida, de Victoria et de Deportes Savio, avec lesquels il a clôturé sa scène de joueur en 2011, puis est allé étudier en Argentine.

Il a également joué une saison, en 2005, avec Suchitepéquez, du Guatemala.

Deux ans après être parti étudier dans son pays, sans aucune expérience en tant que technicien, il est retourné à Tegucigalpa pour proposer un plan de travail à Motagua – qui comptait trois autres techniciens sur la liste – qui n’a pas tardé à parvenir à un accord. Le reste est histoire et résultats.

Par coïncidence, son premier match officiel en tant que barreur de Motagua a été, en visite, contre Deportes Savio, débutant par une victoire 1-0 contre le club dans lequel il a pris sa retraite en tant que joueur.

Bien que souffert, Vázquez a célébré sa septième année avec le club samedi à l’avance, battant le Real de Minas 2-1, dans un match où la victoire est intervenue à la dernière minute, avec un but du Paraguayen Roberto Moreira.

LES PROCESSUS SANS RÉSULTATS N’EXISTENT PAS,

Vázquez a déclaré à Efe que le succès en tant qu’entraîneur, dans son cas dans une seule équipe, est dû à “l’harmonie entre les managers, le personnel d’entraîneurs et les joueurs”, pour faire de Motagua peut-être le meilleur club du Honduras au cours des sept dernières années, en ceux qui ont joué douze finales de football local, dont il a remporté cinq.

Il y a quatre finalistes, deux finalistes au niveau centraméricain et une Super Coupe du Honduras.

Avec Vázquez, Motagua, qui est le leader du groupe B du tournoi hondurien Apertura en dix jours joués, a également battu Olimpia, son éternel voisin et rival, à Tegucigalpa, qui avec 31 titres est le plus récompensé au Honduras et au du plus grand passe-temps.

Motagua, de la main de Vázquez, se caractérise par un jeu que ses rivaux connaissent bien, il sort toujours pour attaquer avec des arrivées sur les ailes et au centre de la zone pour que ses attaquants ou quiconque du milieu de terrain ou de la défense entrent pour finir. .

L’équipe joue presque par cœur, avec ses joueurs qui se comprennent au plus près, sans cesser d’attaquer qu’ils gagnent ou perdent.

“Nous avons mécanisé de nombreux mouvements et bien que dans ce tournoi nous n’ayons pas pu avoir les mêmes onze, l’équipe a un souvenir de ce que nous entendons et voulons”, a déclaré Vázquez.

Le jeu de Motagua, a-t-il ajouté, est “le produit de nombreuses répétitions parce que je n’appelle pas le travail d’entraînement, souvent ils sortent pour nous, d’autres fois non”.

L’équipe est offensive et joue avec ses lignes au plus près, car c’est ce qui caractérise le football actuel, a déclaré Vázquez, qui alterne son travail d’entraîneur avec la vente de vins argentins de Mendoza.

Vázquez a déclaré que sa norme en tant que professionnel est de “se dépasser, de penser que la compétence principale est soi-même”, et qu’il la transmet à ses joueurs.

Il a ajouté qu’avec Motagua, il n’a pas l’intention de continuer comme entraîneur à l’avenir, mais plutôt “au jour le jour, match par match”, car les joueurs et les entraîneurs dépendent “des résultats” dans les équipes.

“Si le succès vient, c’est important, mais la demande des fans est de gagner en permanence, nous en sommes conscients”, a déclaré Vázquez, qui ne fait pas partie de ceux qui tiennent le compte des matchs auxquels il a joué, ni de ceux qui ont été sur le banc en tant qu’entraîneur.

De son expérience à Motagua, il a indiqué que c’est quelque chose qui a commencé petit à petit, sans faire de changements d’un seul coup, mais progressivement jusqu’à former une équipe et un staff d’entraîneurs à son goût.

“Il n’existe pas de processus sans résultats”, a déclaré Vázquez, qui est devenu en sept années consécutives l’entraîneur étranger le plus titré du football hondurien.

“VOUS N’AVEZ PAS A LAISSER MOTAGUA VIVANT, CAR IL VOUS TUE”

Samedi, Vázquez a souligné que Motagua était parfois surpassé sur le terrain par le Real de Minas, un rival dont il a souligné qu’il jouait très bien.

Mais fidèle à son jeu, l’équipe a su inverser et avec quelques changements, il a pu dessiner et définir le jeu en sa faveur lors de la dernière minute, a-t-il ajouté.

Vázquez a réitéré que Motagua ne se rend jamais, ce qu’il apprécie toujours de ses joueurs, qui lorsqu’ils ont un avantage en profitent et obtiennent des résultats.

Sportivement, Vázquez a déclaré samedi, après la victoire contre le Real de Minas, que “Motagua ne devrait pas être laissé en vie, car il vous tue”.