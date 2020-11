Dans l’image le joueur Exequiel Palacios (i) d’Argentine lors d’un match pour la troisième date des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du Monde Qatar 2022, au stade Alberto J Armando “La Bombonera”, à Buenos Aires (Argentine). . / Juan Ignacio Roncoroni / Argentine

Buenos Aires, 16 novembre . .- Le milieu de terrain argentin Exequiel Palacios, qui a subi jeudi dernier une blessure au lombaire lors du match contre le Paraguay qui l’emmènera à l’écart de la compétition pendant au moins trois mois, est sorti de l’hôpital lundi.

“Rapport médical Exequiel Palacios. Le joueur continue d’évoluer favorablement et aujourd’hui il est sorti de l’hôpital. Allez, Pala!”, A rapporté la Fédération argentine de football via les réseaux sociaux.

Palacios, un milieu de terrain du Bayer Leverkusen, a subi un “traumatisme direct à la région lombaire paravertébrale gauche, vérifiant une fracture des processus transverses de la colonne lombaire” lorsqu’il a été touché par l’attaquant paraguayen Ángel Romero.

Le milieu de terrain de 22 ans a été immédiatement transféré dans un hôpital de Buenos Aires et le Bayer Leverkusen a annoncé le lendemain qu’il serait absent pendant au moins trois mois.

“Il a frappé tout le groupe en général, c’est un garçon très aimé et on commençait enfin à avoir en équipe nationale pour commencer un cycle qui pourrait être brillant dans sa carrière. Mais c’est une étape importante pour lui. C’est un garçon extraordinaire” L’entraîneur argentin Lionel Scaloni a déclaré lundi lors d’une conférence de presse virtuelle.

“J’ai pu parler hier, nous avons essayé un appel vidéo et il ne pouvait pas bouger beaucoup, il souffrait. Nous lui avons envoyé un gros câlin et nous sommes proches. Il peut donner beaucoup à l’équipe nationale et quand nous avons le plus besoin de lui, nous devons nous priver de lui et c’est dommage. Nous sommes tous avec lui », a ajouté le coach.

L’entraîneur du Paraguay, l’Argentin Eduardo Berizzo, lui a souhaité un prompt rétablissement dimanche et a assuré que Romero avait contacté son collègue pour s’excuser de cette “action accidentelle”.