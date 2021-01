L’Argentin Kevin Benavides (Honda) a remporté le Dakar 2021 dans la catégorie moto ce vendredi, à l’issue de la 12e étape entre Yanbu et Yedá, obtenue par l’Américain Ricky Brabec (Honda).

Au classement général, Benavides a conquis l’épreuve avec 4 minutes et 56 secondes de différence sur Brabec et 15 minutes et 57 secondes sur le Britannique Sam Sunderland (KTM).

Le champion d’enduro argentin et latino-américain, Benavides, 32 ans, a fait ses débuts au Dakar en 2016 avec une impressionnante quatrième place. En 2018, il était classé deuxième. Dans sa cinquième participation, il a remporté le titre.

Jeudi, à l’issue de la 11e étape, tout était possible entre les trois premiers (Benavides, Sunderland et Brabec), distants de moins de dix minutes.

En remportant l’avant-dernière étape ce jour-là, Sunderland avait profité des problèmes des pilotes Honda pour combler l’écart.

Mais dans la dernière étape, il a été fatal pour Sunderland et s’est terminé par la consécration de Benavides, qui a terminé deuxième, à 2 minutes et 17 secondes de Brabec, et devant l’Autrichien Matthias Walkner (KTM), troisième à 4 minutes et 13 secondes.

– Classement de la 12ème étape:

1. Ricky Brabec (USA / Honda) 2h 17h02.

2. Kevin Benavides (ARG / Honda) à 2 h 17.

3. Matthias Walkner (AUT / Ktm) 4:13.

4. Skyler Howes (USA / Ktm) 5:49.

5. Daniel Sanders (AUS / Ktm) 7h11.

6. Martin Michek (CZE / Ktm) 9h05.

7. Lorenzo Santolino (ESP / Usine Sherco) 10 h 31.

8. Joan Pedrero Garcia (ESP / Ktm) 10 h 40.

9. Joaquim Rodrigues (POR / Hero) 12h18.

10. Jaume Betriu (ESP / Ktm) 12 h 35.

– Classement général final:

1. Kevin Benavides (ARG / Honda) 47 h 18:14. (pénalité: 2h00.)

2. Ricky Brabec (USA / Honda) à 4 h 56.

3. Sam Sunderland (GBR / Ktm) 15h57.

4. Daniel Sanders (AUS / Ktm) 38:52. (pénalité: 7h00.)

5. Skyler Howes (USA / Ktm) 52:33. (pénalité: 6h00.)

6. Lorenzo Santolino (ESP / Usine Sherco) 58h30.

7. Pablo Quintanilla (CHI / Husqvarna) 1 h 26:39. (pénalité: 10h00.)

8. Stefan Svitko (SVK / Ktm) 1 h 43:07.

9. Martin Michek (CZE / Ktm) 2h 22h37. (pénalité: 3h00.)

10. Matthias Walkner (AUT / Ktm) 2:32:12. (pénalité: 2h00.)

