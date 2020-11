AstraZeneca et le gouvernement argentin ont signé un accord pour l’élimination de 22 millions de doses du vaccin contre le COVID-19 – REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo

AstraZeneca a annoncé la signature de l’accord pour le fourniture de le vaccin COVID-19 (AZD1222) pour l’Argentine dans le cadre de la lutte contre la pandémie nouveau coronavirus SARS-CoV-2.

Il s’agit du livraison de plus de 22 millions de doses du vaccin potentieldéveloppé conjointement par le Université d’Oxford et AstraZeneca, qui commencera à être diffusé au cours du premier semestre 2021 si les études cliniques de phase 3 en cours de développement réussissent en termes d’efficacité et de sécurité. Ils devraient être publiés avant la fin novembre.

Vaccin AZD1222 Il a été développé conjointement par l’Université d’Oxford et sa société dérivée, Vaccitech. Utilisation une version affaiblie d’un virus du rhume (adénovirus) provoquant des infections chez les chimpanzés et Il contient le matériel génétique de la protéine de pointe du SRAS-CoV-2. Après la vaccination, le système immunitaire est prêt à neutraliser le nouveau coronavirus en cas d’infection.

Un employé du Centre spécial de référence d’immunobiologie (CRIE) de l’Université fédérale de Sao Paulo (Unifesp), où sont menés les essais de vaccins contre le coronavirus Oxford / AstraZeneca, à Sao Paulo, Brésil. 24 juin 2020. REUTERS / Amanda Perobelli

Alors qu’AstraZeneca avançait vers InfobaeLe 1er octobre, l’Agence européenne des médicaments (EMA) a annoncé que son comité des médicaments à usage humain (CHMP) avait lancé un processus de «révision continue» de l’AZD1222. L’examen continu est un outil de réglementation flexible que les autorités de réglementation utilisent pour faire progresser l’évaluation d’un médicament ou d’un vaccin lors d’une urgence de santé publique. AZD1222 a été le premier vaccin COVID-19 à être accepté pour ce processus par l’EMA, l’organisme de réglementation médicale européenne.

D’autre part, AstraZeneca Argentina a déjà commencé à travailler avec l’Agence argentine de réglementation (ANMAT) pour avancer dans ce processus depuis le 5 octobre dernier. D’autres autorités réglementaires, dont le Canada, le Japon, le Brésil, la Suisse, l’Australie et la Corée du Sud, ont également lancé des protocoles d’examen pour le vaccin candidat.

Des essais de phase II / III sont en cours au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Brésil, et des essais de phase I / II sont en cours en Afrique du Sud, au Japon, au Kenya et en Russie. Ces études cliniques détermineront si le vaccin générera une protection contre le COVID-19 et mesurera la sécurité et les réponses immunitaires chez jusqu’à 50000 participants dans le monde à travers une large tranche d’âge et divers groupes raciaux, ethniques et géographiques.

Le vaccin d’AstraZeneca est l’un des plus avancés et pourrait présenter ses premiers résultats de phase 3 ce mois-ci – REUTERS / Dado Ruvic

Vaccin réussi de phase I et II

Les premiers résultats de la phase I ont rapporté que les 1077 participants à l’étude se sont bien comportés. «Les réactions locales et systémiques transitoires étaient comparables aux essais précédents et aux autres vaccins vecteurs adénoviraux. Les effets indésirables comprenaient des douleurs et une sensibilité au site d’injection temporaire, des maux de tête légers à modérés, de la fatigue, des frissons, de la fièvre, des malaises et des douleurs musculaires. De plus, aucun événement indésirable grave n’a été signalé et les réactions ont diminué avec l’utilisation du paracétamol prophylactiques, un analgésique, et ils sont survenus moins fréquemment après une deuxième dose », a commenté cette semaine la scientifique Sarah Gilbert, qui dirige le groupe de 300 scientifiques de l’Université d’Oxford derrière ce vaccin.

Selon les derniers résultats publiés par le laboratoire dans la revue The Lancet, les volontaires ont construit des réponses immunitaires d’anticorps et de cellules T qui peuvent lutter avec succès contre le virus. “Produit une réponse très forte au COVID-19. En effet, avant 2020, nous utilisions déjà cette technologie, par conséquent, nous avions déjà beaucoup d’informations à ce sujet. Plus important encore, rien ne prouvait que le vaccin avait causé des dommages, mais qu’il faisait son travail: protéger. Le vaccin sera sûrGilbert a souligné.

Le vaccin est actuellement évalué dans le cadre d’études cliniques de phase 3 dans plusieurs pays à travers le monde – REUTERS / Dado Ruvic / Illustration / File Photo

Production du vaccin en Argentine

En août dernier, le président Alberto Fernández a annoncé que le vaccin contre le coronavirus développé par AstraZeneca / Oxford sera produit par un laboratoire privé en Argentine et serait prêt pour le premier semestre 2021. Accompagné du ministre de la Santé Ginés González García et de la secrétaire de la Santé Carla Vizzotti, Fernández a expliqué: «C’est une grande joie, en Argentine, AstraZeneca a choisi le laboratoire mAbxience qui sera le producteur du réactif vaccinal. C’est une reconnaissance de la qualité des laboratoires argentins. Le Mexique sera en charge de l’emballage du vaccin et de l’achèvement du processus de production».

De tous les projets de prévention du COVID-19, l’Université d’Oxford et la société pharmaceutique AstraZeneca se sont toujours démarquées. Le lundi 20 juillet, les résultats intermédiaires de l’essai de phase I / II COV001 en cours ont été publiés, montrant que le vaccin AZD1222 était bien toléré et a suscité des réponses immunitaires robustes contre le virus SRAS-CoV-2 chez tous les participants évalués.

L’usine en Argentine qui produit déjà le vaccin AstraZeneca / Oxford

Le laboratoire argentin chargé de mener à bien cette tâche importante est celui de mAbxience, une société internationale de biotechnologie, spécialisée dans la recherche, le développement et la fabrication d’anticorps monoclonaux., qui fait partie du groupe pharmaceutique Insud Pharma. Créée en 2009, elle possède deux usines de développement et de fabrication, une en Espagne et une en Argentine.

«Nous prévoyons de démarrer le transfert électronique dans les prochains jours et comme annoncé par le président, Nous prévoyons de démarrer la production commerciale vers les premiers mois de l’année prochaine, en tenant compte du fait que les essais sont avancés et que les résultats semblent indiquer que d’ici la fin de l’année nous aurons un vaccin », a-t-il expliqué à Infobae Esteban Corley, directeur général de mAbxience de Argentina.

Selon Corley, la possibilité de fabriquer le vaccin d’Oxford et le médicament AstraZeneca est une fierté: “Nous sommes très satisfaits car ils nous ont donné un vote de confiance pour avoir été choisis par une entreprise avec le prestige et la trajectoire d’AstraZeneca, et pour avoir pu aider à lutter contre la pandémie.”

“En tout nous estimons que 250 millions de doses seront produites, qui est calculé est le besoin de l’Amérique latine. En Argentine, nous allons fabriquer le principe actif et le Mexique le poursuivra ensuite. Cette dynamique est due à la générosité du laboratoire pharmaceutique pour approvisionner tous les pays et territoires. Un autre acteur majeur de l’accord est la Fondation Carlos Slim, qui finance toute la première partie du projet, jusqu’à ce que le vaccin soit approuvé », a déclaré Corley.

