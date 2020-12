Forte hausse de la viande en novembre

L’Argentine a de nouveau enregistré la deuxième inflation la plus élevée d’Amérique latine en décembre. Le classement a de nouveau été mené par le Venezuela avec une augmentation de 65,7%, selon les données de l’Assemblée nationale, qui mesure les prix en dehors du gouvernement de Nicolás Maduro, compte tenu de la méfiance générée par les données officielles. Avec ce record, l’inflation au cours des 12 derniers mois s’est élevée à 4 087%. La dispersion des projections est telle que si les cabinets de conseil privés ont indiqué que l’inflation finirait à 2 500%, le Fonds monétaire international (FMI) a projeté une hyperinflation de 6 500%. Compte tenu du résultat des 11 premiers mois, le chiffre est peut-être à mi-chemin.

En Argentine, l’Institut national des statistiques et des recensements (Indec) publiera le 15 novembre l’indice des prix à la consommation (IPC) du mois de novembre, après 3,8% en octobre. Pendant ce temps, le studio Eco Go qui gère Marina Dal Poggetto a estimé que le mois dernier, il a atteint 3,5% en novembre et 34,4% au cours des 12 derniers mois.

Au-delà du Venezuela et de l’Argentine, L’Uruguay a enregistré une inflation de 0,2% le mois dernier et de 9,6% en 12 mois; Selon le rapport Forecast Economics, il atteindrait 9,5% cette année.

Inflation en Amérique latine en novembre

Le Pérou a enregistré une hausse de 0,5% en novembre et de 2,1% en 12 mois; 2020 devrait se terminer à 1,6%. Dans Paraguay, les chiffres étaient de 0,7% et 2,2%respectivement et devrait terminer l’année à 1,9%.

En Equateur, il y a eu une déflation de -0,01% le mois dernier et une inflation de 0,9% accumulée en 12 mois, tandis que en Bolivie, la baisse des prix a été de 0,3% le mois dernier et de -1,1% l’an dernier. En Colombie, l’IPC a également baissé de -0,15%, tandis qu’en 12 mois, il a augmenté de 1,49%; pendant ce temps, le Chili a enregistré une baisse de -0,1% le mois dernier et une hausse de 2,7% l’an dernier. Pour le Brésil, la banque Itaú prévoit une hausse de 0,8% et 4,2% pour les 12 derniers mois.

De cette façon, Pour ce groupe important de pays d’Amérique latine sélectionnés, l’inflation aurait atteint 1,8% le mois dernier, la moitié de la hausse des prix attendue uniquement pour l’Argentine.

Les plus fortes hausses en Argentine

Selon l’enquête Eco Go, en Argentine, les produits alimentaires et boissons ont augmenté de 4,1% le mois dernier et de 43,7% en 12 mois; vêtements, 6,7% et 47,7%, loisirs 4,2% et 36,6% et équipement ménager, 3,9 et 38,3%, respectivement.

Dans le cas des aliments consommés à la maison, les variations hebdomadaires ont augmenté de semaine en semaine et la semaine dernière, l’augmentation était de 1,5%, essentiellement en raison de le prix des viandes, qui a atteint 6,1%, selon Eco Go. «Le bœuf a augmenté de 9,5% dans la télécabine, contre une augmentation du bétail sur pied de 15%. Au sein des produits frais, les fruits présentent une variation hebdomadaire moyenne de 5,3%, atténuée par une baisse du prix des légumes (1,1% en moyenne hebdomadaire) ».

Inflation en novembre selon l’étude Eco Go

En revanche, comme le gouvernement l’a annoncé, 50 catégories qui faisaient partie du programme de prix maximaux en ont été exclues dans une première tentative pour commencer à le désarmer. “Les augmentations dans ces catégories se sont produites dans la deuxième semaine du mois et ont atteint 5%, l’augmentation maximale autorisée”, indique le rapport.

Dans le cas des produits de consommation hors domicile, les augmentations des glaciers (environ 10%) et des pizzerias (8%) se sont démarquées.

Pendant ce temps, le vêtement a enregistré une augmentation de 6,7% des prix le mois dernier, accumulant en 11 mois la plus forte hausse de l’indice, 47,1%, cohérente avec une variation annuelle de 47,7%.

«Le lancement de la saison estivale a eu un impact sur la variation mensuelle, ajouté à une recomposition des marges dans un contexte de fermeture de l’économie et d’effondrement des voyages à l’étranger», a-t-il précisé.

Pour sa part, le chapitre des loisirs a affiché une hausse mensuelle de 4,2%. «Les composantes de l’indice se référant au tourisme ont présenté des hausses significatives tout au long du mois, billets d’avion, transports longue distance, forfaits touristiques et hôtels principalement; dans l’ensemble, l’augmentation s’est élevée à 7,1 pour cent », a indiqué Eco Go.

À la fois, le chapitre sur l’équipement et l’entretien de la maison affiche une hausse de 3,9% Par rapport au mois précédent, la hausse accumulée sur l’année a atteint 35,6% (et 38,3% sur un an).

Les médicaments ont augmenté de 6,5% en moyenne le mois dernier

Également, le chapitre Transport et Communications a enregistré une augmentation mensuelle de 3,3%Par conséquent, l’augmentation cumulée de la division s’élève à 23,6%. Au cours du mois, le poste transport a présenté une hausse supérieure à la composante communications, respectivement 3,4% et 1,6%, comportement qui se maintient tout au long du deuxième semestre et est porté par les hausses mensuelles des prix du carburants et véhicules.

Dans le secteur de la santé, l’augmentation a été de 3,1% le mois dernier et de 21,6% en 12 mois, «Principalement tiré par la hausse des prix des médicaments, qui a enregistré des hausses de 6,5% en moyenne sur le mois et qui cumulent une augmentation de 37,9% dans l’année, alors que les frais prépayés présenteront leur première augmentation dans l’année (10%) en décembre », a indiqué Eco Go.

Selon l’enquête sur les attentes du marché (REM) préparée par la Banque centrale, le consensus des économistes prévoit que l’IPC aura atteint 3,6% le mois dernier et qu’il atteindra 36,7% cette année. De plus, ils ont estimé qu’il sera de 4% en décembre, 4,1% en janvier, 3,8% en février et 4% en mars 2021.

Par ailleurs, les analystes prévoient une inflation de 50% pour l’ensemble de l’année prochaine (loin des 29% estimés par le gouvernement) et de 38% en 2022.

