Photo de dossier: Clients portant des jugulaires de la boutique COVID-19 dans un supermarché de Buenos Aires, Argentine. 15 mars 2020. REUTERS / Agustin Marcarian

L’Argentine a de nouveau enregistré la deuxième inflation la plus élevée d’Amérique latine en octobre. Bien que les données de l’Institut national des statistiques et des recensements (Indec) ne soient connues que jeudi prochain, les consultants privés ont estimé que le mois dernier s’est terminé par une hausse des prix d’environ 3,2%. En particulier, l’étude Eco Go a calculé 2,9% le mois dernier et 35,1% l’an dernier.

Les cabinets de conseil qui participent à l’enquête sur les attentes du marché (REM) préparée par la Banque centrale projettent 3,2% en octobre et 35,8% pour toute l’année, avec une baisse par rapport à la mesure précédente, mais une hausse pour 2021. L’année prochaine, ils estiment qu’il atteindra 48,9% et en 2022 38,3%. Pour les 12 prochains mois, les participants au REM ont estimé une augmentation de 52,1%.

Dans le cas du Venezuela, les dernières données disponibles datent de septembre, où elles ont atteint 28% et 1 813% l’année dernière. De plus, des consultants privés prévoient qu’elle se terminera à 2 585% cette année, maintenant l’état d’hyperinflation.

Inflation d’octobre dans les principaux pays d’Amérique latine

En échange, Le Brésil a signalé une inflation de 0,8% le mois dernier, donc l’année dernière, la hausse des prix a atteint 3,9% et, selon les estimations privées, il atteindra 3,4% au cours de l’année. Le Mexique a indiqué qu’il atteignait respectivement 0,61% et 4,09%.

L’Uruguay a présenté une inflation de 0,64% en octobre et de 9,9% au cours des 12 derniers mois. Il devrait atteindre 9,5% d’ici la fin de l’année. Pour le Pérou, le résultat était de 0,02% le mois dernier et de 0,5% l’an dernier; D’ici 2020, il se terminerait à 1,6%.

Le Paraguay a terminé avec une hausse des prix de 0,5% le mois dernier et de 1,7% l’an dernier. Il devrait se terminer à 1,9%, tandis que la Colombie a présenté une déflation de -0,06% en octobre et une hausse de 1,7% en 12 mois; il finirait à 2% cette année.

Panorama compliqué:

Un rapport d’Ecolatina indique que “En octobre, l’inflation mensuelle a dépassé 3% pour la première fois depuis le début de la quarantaine.”

Dans le même ordre d’idées, un rapport de l’UMET a expliqué que «Pour la première fois depuis le début de l’isolement social préventif et obligatoire (ASPO), l’inflation des travailleurs a dépassé 3% par mois, et s’est établie à 3,4%. Ce record montre une accélération significative par rapport aux 2,8% enregistrés en septembre et est le plus élevé en 2020. Ainsi, l’inflation a accumulé 26,5% au cours des dix premiers mois de l’année, et 37,0% au 12 derniers mois “.

Ceci est dû au fait «Ce fut un mois caractérisé par une augmentation significative de l’écart de change, qui a atteint plus de 100%. Cela a généré une pénurie d’intrants dans diverses chaînes industrielles et, à son tour, a exercé une pression sur certains prix fortement liés à la valeur du dollar. “En outre, «La hausse des prix alimentaires au cours du mois (4,3%) se démarque. Ici, il est possible de distinguer deux phénomènes différents “ Y “la nouvelle réouverture des activités et la réactivation croissante de nombre d’entre elles ont été accompagnées de hausses de prix quasiment gelées depuis des mois“.

À l’horizon 2021, précise l’UMET, «la consolidation de la tendance à la reprise dépendra de ce qui se passera avec la situation sanitaire, mais aussi de ce qui se passera sur le front des changes. En ce sens, la forte réduction de l’écart de change depuis le pic du 23 octobre et l’amélioration de la situation sanitaire sont un soulagement. Cependant, pour que cela soit plus probable, il est essentiel que cette réduction de l’écart de change se poursuive dans le temps ».

Pendant ce temps, le cabinet de conseil qui dirige Lorenzo Sigaut Gravina exprimé que “malgré le fait que le dollar officiel a continué d’évoluer comme les mois précédents et que les tarifs des services publics n’aient pas subi de fortes hausses, la hausse de certains prix réglementés – lire les carburants -, la fermeture des principales sociétés paritaires et la mise à jour des prix Les hauts ont poussé l’inflation à revenir aux niveaux d’avant la pandémie », a-t-il expliqué.

À l’avenir, prévient-il, l’indice va s’accélérer. «Pendant la quarantaine, les trois principaux moteurs de l’inflation dans notre pays ont été contenus. Le taux de change officiel a progressé lentement mois après mois, aidé par un stock qui a supprimé une partie de la demande. Les négociations salariales se sont interrompues jusqu’à ce que la nouvelle normalité et les taux de service public restent gelés, dans le but d’éviter une nouvelle détérioration du pouvoir d’achat et du tissu social », a-t-il expliqué. “Le calme atteint ces derniers mois aurait pris fin”il expliqua.

En ce sens, il a été déclaré que «ces derniers mois, des retards dans les prix relatifs ont été générés. Par exemple, dans le but d’atténuer l’impact régressif de la quarantaine, le gouvernement a gelé les prix de divers aliments et boissons ainsi que d’autres produits de première nécessité ».

Et bien qu’il y ait eu une certaine mise à jour des prix maximaux et des prix des soins, la consommation de masse de l’IPC produit par Ecolatina “a accumulé moins de 18% entre janvier et octobre (différence de 8 points de pourcentage par rapport au niveau général), concentrant une hausse de près de 5 % au cours des trois derniers mois. Par conséquent, a-t-il précisé, “une pression supplémentaire pourrait venir de ce côté-ci dans la recherche de la reconstruction des terres transférées”.

Dans le même sens, les tarifs d’électricité, de gaz et d’eau ont augmenté de moins de 10% depuis janvier, mais le gouvernement a déjà prévenu qu’ils augmenteraient à partir de janvier prochain, «même si cette décision aura un impact négatif sur le parti au pouvoir lors des élections de l’année prochaine. ».

En échange, les prix non réglementés – ni convenus – ont augmenté d’environ 35% entre janvier et octobre 2020. «Les progrès des appareils électroménagers, des équipements électroniques et des vêtements, entre autres, sont à l’origine de cette hausse. Par conséquent, même si le dollar officiel et les salaires n’accéléraient pas dans les mois à venir, il y aurait une certaine pression sur l’inflation en raison des disparités déjà accumulées », a-t-il indiqué. De plus, «un scénario où le dollar et les salaires restent calmes n’est pas forcément le plus probable».

«Concernant le premier point, après plusieurs mois de bataille de taux de change, les réserves nettes ont foré 5 milliards USD début novembre et se rapprochent dangereusement et rapidement des plus bas des dernières années longues (2015-2016). Donc, un taux d’ajustement plus élevé du taux de change officiel est un résultat possible”A déclaré Ecolatina.

“En octobre, l’écart atteignait trois chiffres et aurait commencé à avoir un impact sur l’inflation, en raison de problèmes d’approvisionnement pour certains biens, ajoutés à l’incertitude croissante à laquelle les entreprises sont confrontées lors de la détermination de leurs coûts de remplacement”, a-t-il été précisé.

Pour la première fois depuis le début de l’isolement social préventif et obligatoire (ASPO), l’inflation des travailleurs a dépassé 3% par mois, et s’est établie à 3,4% (UMET)

En parallèle, «en plus du moteur d’échange, le moteur de salaire est susceptible de s’enflammer à court terme». “La baisse des restrictions sur la production de biens et services permet la réouverture de la négociation collective reportée, initialement prévue pour mars, avril et mai, mais suspendue en raison de la crise sanitaire et de son impact négatif sur l’économie”, a rappelé le consultant.

À cet égard, il a admis que «la perte significative d’emplois due à la quarantaine (-20% sur un an au deuxième trimestre) limite les demandes de recomposition. Cependant, les salaires nominaux afficheront une croissance dans les mois à venir. Par cas, ils ont accumulé une hausse de 18% entre janvier et août 2020 (dernières données disponibles), où 14 points de pourcentage correspondent au premier trimestre et le reste à la période avril-août ». Pour cette raison, “il est possible de réclamer des mises à jour nominales qui augmenteront le coût de la main-d’œuvre des entreprises».

En sume, “l’inflation s’est accélérée en octobre et devrait rester supérieure à 3% par mois en novembre et décembre. De cette manière, la hausse des prix s’accumulerait à près de 35% en 2020, se situant bien en dessous de fin 2018 et 2019, lorsqu’elle atteindrait 50% ».

Cependant, “en cours de route, divers déséquilibres et retards (prix relatifs, dollar, salaires et taux) se seraient accumulés, ramenant peut-être l’inflation à la zone des 50% en 2021, coïncidence, l’année électorale”, a-t-il conclu.

J’ai continué à lire:

Saison d’été: comment seront les protocoles pour les spas, avec une capacité et une distance maximales

La stratégie du gouvernement visant à «apprivoiser» les dollars parallèles a réduit l’écart en dessous de 100%