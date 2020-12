A l’image d’un dossier du président argentin Alberto Fernández, qui a déclaré qu’il ferait tout son possible pour aider ces pays et d’autres qui en ont besoin car il connaît le “problème qui existe” dans le monde pour obtenir des vaccins. . / Juan Mabromata / Archives

Buenos Aires, 27 décembre . .- Le président argentin Alberto Fernández a déclaré ce dimanche qu’il avait offert son aide à l’Uruguay et à la Bolivie afin qu’ils puissent se faire vacciner contre le covid-19 dans un scénario où, selon la plainte, une concentration est en cours des achats de vaccins dans les pays centraux du monde développé.

“J’ai parlé avec le Ministre uruguayen des affaires étrangères, mon ami Pancho (Francisco) Bustillo, et j’ai parlé avec le président de la Bolivie, Luis Arce. Je leur ai dit que, dans la mesure où je pouvais aider, ils comptaient sur moi. Je me suis rendu disponible pour les aider et générer des contacts nécessaire pour les aider à se faire vacciner », a déclaré Fernandez.

S’adressant à Radio 10 à Buenos Aires, le président argentin a affirmé qu’il ferait tout son possible pour aider ces pays et d’autres qui en ont besoin car il connaît le “problème qui existe” dans le monde pour obtenir des vaccins.

Fernández a déclaré qu’il était “éternellement reconnaissant” à la Russie d’avoir accordé une “attention” généreuse “et” singulière “à l’Argentine, qui a reçu jeudi dernier un premier lot de 300 000 doses du vaccin Spoutnik V, développé par le Centre national d’épidémiologie et de microbiologie Gamaleya. .

“Dans le contrat, ils ont promis de nous donner une quantité très importante de vaccins pour que nous puissions vacciner les Argentins”, a-t-il déclaré.

GUERRE GÉOPOLITIQUE ET COMMERCIALE

Interrogé sur les doutes au niveau local sur la qualité du vaccin russe, Fernández a demandé à être “prudent” et à ne pas se laisser emporter “par ce qui est une guerre parfois géopolitique et parfois commerciale”.

Il a rappelé que derrière la vente de vaccins “il y a un marché de dizaines de milliards de dollars” mais il a affirmé que tous les vaccins qui sont produits “sont fabriqués par des laboratoires de premier ordre dans le monde que personne n’oserait remettre en cause”. .

Il a réitéré qu ‘”il y a aussi un élément géopolitique” et a observé que, si Pfizer ne s’appelle pas le vaccin américain et AstraZeneca “ne s’appelle pas le vaccin anglais”, Gamaleya “s’appelle le vaccin russe, avec tout l’assaisonnement désobligeant que certains veulent mettre sur un institut de renommée mondiale qui a accumulé plusieurs prix Nobel au cours de son histoire. ”

CONCENTRATION DES ACHATS

Fernández a affirmé que “le monde central a amassé des vaccins pour eux et donc tous les pays de la périphérie recherchent des vaccins avec la même préoccupation et les mêmes difficultés” que l’Argentine, qui négocie l’approvisionnement avec d’autres laboratoires, en plus des accords déjà signé avec la Russie, avec AstraZeneca, qui a développé un vaccin avec l’Université d’Oxford, et avec l’alliance internationale Covax, qui dépend des Nations Unies.

Le président argentin a averti que ce qui s’en vient est très “difficile” car, alors qu’il y a une “demande réelle” de vaccins, la production est retardée et “les achats se concentrent dans les pays centraux du monde”.

En revanche, il a confirmé que mardi prochain les premières doses de Spoutnik V commenceraient à être appliquées en Argentine.

Il a souligné qu’il y a “moins de dix” pays dans le monde qui commenceront à vacciner avant la fin de cette année.

“C’est pourquoi je dis que ce que nous avons accompli est si important”, a-t-il déclaré.

Tout au long de 2021, l’Argentine, qui compte 45 millions d’habitants, prévoit d’administrer 51 millions de doses, ce qui impliquera le travail de 116000 membres des équipes de vaccination qui effectueront leur travail dans 7749 établissements de santé.

Depuis le début de la pandémie, l’Argentine a ajouté 1 578 267 cas de coronavirus SRAS-CoV-2, avec un total de 42 501 décès.