Un homme protégé par un masque attend pendant une journée de tests de coronavirus à Buenos Aires (Argentine). . / Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 21 janvier . .- L’Argentine a ajouté 11396 nouveaux cas de coronavirus SRAS-CoV-2 ce jeudi, de sorte que le nombre total de positifs est passé à 1843 077, tandis que les 142 décès signalés au cours des dernières 24 heures porter le nombre total de décès à 46 355.

Ces données de contagion sont inférieures à celles de mercredi, lorsque le pays sud-américain a ajouté 12.112 cas de coronavirus.

Selon le rapport officiel du ministère de la Santé, la province de Buenos Aires reste le district avec le plus de cas confirmés à ce jour (769096, dont 4630 ont été notifiés ce jeudi), suivie par la ville de Buenos Aires, avec un total de 199 823 infections confirmées, dont 1 265 signalées aujourd’hui.

En troisième position se trouve la province centrale de Santa Fe, avec 199 446 infections confirmées, dont 1 101 signalées ce jeudi.

Selon des sources officielles, sur le total infecté, 1 625 755 sont des patients récupérés et 170 967 sont des cas actifs.

De même, 3616 personnes avec un diagnostic confirmé de covid-19 restent admises dans les unités de soins intensifs, 11 de plus que mercredi.

Le pourcentage d’occupation des lits de réanimation pour tous les types de pathologies est de 54,8% au niveau national, mais de 61,5% si l’on ne tient compte que de Buenos Aires et de sa périphérie populeuse.

Les cas positifs avaient atteint un record quotidien de 18 326 en Argentine le 21 octobre.

Bien que la moyenne quotidienne des nouveaux cas soit toujours inférieure à ce record, les autorités locales se sont inquiétées ces dernières semaines d’une augmentation nouvelle et soutenue des infections.

Dans tous les cas, l’Argentine progresse dans son plan de vaccination contre la covid-19 avec le vaccin russe Spoutnik V, en distribuant cette semaine les secondes doses de ce produit au personnel de santé.

L’application de cette deuxième dose, qui est complémentaire de la première et doit être inoculée après 21 jours, a commencé ce mardi, après que les 24 juridictions du pays aient reçu le deuxième composant arrivé samedi dernier en provenance de Moscou.