Le président argentin, Alberto Fernandez, a présenté ce lundi l’accord conclu avec les créanciers du pays pour la restructurer 99% de la dette extérieure.

« Nous avons pu restructurer la dette au milieu de cette pandémie », a souligné le président argentin, qui s’est présenté au Musée du bicentenaire de la Maison du gouvernement.

Fernández était accompagné du ministre de l’Économie, Martin Guzman, et le vice-président, Cristina Fernandez. Plusieurs gouverneurs et représentants parlementaires étaient également présents.

Guzmán a expliqué que l’échange de dette a atteint un niveau d’adhésion de 93,5%, ce qui porte à 99,9 le total des obligations éligibles aux clauses d’action collective.

Cela signifiera un soulagement de 37,700 millions de dollars (environ 31 000 millions d’euros) dans la prochaine décennie et une réduction du taux d’intérêt de 7 à 3,07%, a expliqué le ministre.

Guzmán a également prévu que le projet de loi budgétaire qui sera envoyé au Congrès dans les semaines à venir « établira que le déficit budgétaire de l’année prochaine sera d’environ 4,5 pourcentage du PIB « .

Début août, l’Argentine et les représentants du Groupe ad hoc, du Comité des créanciers de l’Argentine, du Groupe des détenteurs d’obligations d’échange et autres créanciers, qui détiennent environ 60% des obligations de change et 51% des obligations en attente, est parvenu à un accord.

Les nouvelles dates d’expiration de certaines obligations seront le 9 janvier et le 9 juillet 2021, au lieu des 4 mars et 4 septembre de cette année. De même, les papiers seront émis en compensation des intérêts courus et en compensation de « consentement supplémentaire », qui commencera à être amorti à partir de janvier 2025, venant à échéance en juillet 2029.

Pour sa part, les nouvelles obligations 2030 en dollars et en euros commenceront à être amorties en juillet 2024 et arriveront à échéance en juillet 2030, où le premier versement aura un montant égal à la moitié de chaque versement restant. De son côté, les obligations 2038 en dollars et en euros, qui serviront de contrepartie aux obligations à escompte existantes, commenceront à être amorties à partir de juillet 2027 et expireront en janvier 2038.

Pour que l’accord soit accepté, au moins 50% des créanciers doivent avoir participé, bien que la clé passe par l’activation des Clauses d’Action Collective (CAC), ce qui rendrait difficile pour les « fonds vautours » de plaider contre le pays aux États-Unis Justice, où les titres qui deviendront ce vendredi cinq nouvelles obligations ont juridiction en euros et en dollars.