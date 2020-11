A partir de lundi prochain, à l’exception des villes de Bariloche, dans la province de R o Negro, et de Puerto Deseado, à Santa Cruz, le reste du pays restera ou entrera dans l’étape de la distanciation sociale préventive et obligatoire. . / Juan Ignacio Roncoroni / Archives

Buenos Aires, 27 novembre . .- Le président argentin Alberto Fernández a annoncé ce vendredi que seules deux villes du pays resteront dans une phase d’isolement social préventif et obligatoire pour empêcher la propagation du coronavirus SRAS-CoV-2 jusqu’à 20 Décembre, tout en préparant un plan de vaccination pour 25% de la population à réaliser entre janvier et mars prochains, principalement avec le vaccin russe.

À partir de lundi prochain, à l’exception des villes de Bariloche, dans la province de Río Negro, et de Puerto Deseado, à Santa Cruz, le reste du pays restera ou entrera dans l’étape de la distanciation sociale préventive et obligatoire.

C’est parce qu’au cours des deux dernières semaines les cas ont baissé de 30%, il a donc été décidé de relâcher à nouveau les mesures sanitaires, dont la dernière phase se termine ce dimanche, mais qui avait commencé par une quarantaine préventive en mars dernier.

PLAN DE VACCINATION PENDANT L’ÉTÉ AUSTRAL

Pendant ce temps, Fernández a donné des détails sur le plan de vaccination pour atteindre la chute argentine, et une deuxième vague de covid-19, avec quelque 10 millions d’Argentins vaccinés.

“Nous devons profiter de cette période estivale pour vacciner 25% de la population afin de la vacciner, de sorte que lorsque l’automne arrive, elle ne court pas le risque de contagion et de sa vie”, a déclaré Fernández.

Le président a déclaré que des progrès étaient en cours avec tous les fournisseurs de vaccins, mais a indiqué que celui qui sera disponible dans les deux premiers mois est le russe, Spoutnik V.Il a estimé que ce n’est qu’en mars que ceux qui passent par le mécanisme Covax seront disponibles (pour le que l’Argentine a déjà investi 30 millions de dollars), ainsi que Pfizer et AstraZéneca et l’Université d’Oxford.

“(Nous avançons) à plein régime avec la Fédération de Russie pour compter sur Spoutnik, pour vacciner 10 millions d’Argentins en janvier et février”, a déclaré Fernández.

Il a ajouté que le pays s’efforcerait de vacciner entre 4,5 et 5 millions de personnes par mois entre janvier et février.

Les premiers à être vaccinés seront la santé, la sécurité, les forces armées, les enseignants, les personnes de plus de 60 ans et entre 18 et 60 ans atteintes d’une maladie répandue.

“À partir de mars, nous allons continuer à vacciner tous ceux qui souhaitent se faire vacciner”, a déclaré Fernández.

“Le nombre total de personnes que nous devrions vacciner entre janvier et mars est de 13 millions de personnes”, a-t-il ajouté.

Le vaccin sera gratuit mais pas obligatoire, selon le président argentin.

Le plan de vaccination devra recourir à 20 mille volontaires. Et un plan d’infrastructure: “Les vaccins que nous recevons nécessitent 18 degrés sous zéro”, a déclaré Fernández.

PLUS DE 38000 DÉCÈS

L’Argentine a enregistré 7846 nouveaux cas de SRAS-CoV-2 ce vendredi, portant le nombre total d’infections à 1407277, tandis que ceux tués par covid-19 s’élevaient à 38216, après que 275 décès aient été confirmés en les dernières 24 heures.

Ces données sur les décès et infections par coronavirus sont connues un jour où le ministre de la Santé de la ville de Buenos Aires, Fernán Quirós, a mis en garde contre le “risque épidémiologique” dû aux agglomérations subies vendredi dans le sillage de Diego Maradona.