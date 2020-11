Les gens effectuent des démarches dans une banque du centre-ville de Buenos Aires (Argentine). . / Juan Ignacio Roncoroni / Archives

Buenos Aires, 20 novembre . .- Le déficit budgétaire primaire de l’Argentine est tombé en octobre dernier à 81,627 millions de pesos (1015,9 millions de dollars), le niveau le plus bas depuis le début de la pandémie de covid -19, en mars dernier, ont rapporté des sources officielles ce vendredi.

Cependant, le déficit primaire enregistré au dixième mois de l’année implique un bond de 1057,3% par rapport au résultat positif de 8527 millions de pesos (106,1 millions de dollars) vérifié en octobre 2019.

Pendant ce temps, en comparaison avec le déficit de septembre dernier, le résultat de septembre a montré une réduction de 51,2%.

En raison du paiement d’intérêts sur la dette de 31 069 millions de pesos (environ 386,7 millions de dollars), le résultat financier d’octobre a été déficitaire de 112 696 millions de pesos (1 402,6 millions de dollars), ce qui implique une augmentation d’une année sur l’autre. 75,4%.

Comme indiqué par le ministère de l’Économie dans un communiqué, le revenu total du secteur public national s’est élevé à 454 326 millions de pesos (5 654,33 millions de dollars) en octobre, avec une augmentation d’une année sur l’autre de 28,1%, en dessous du taux d’inflation. 37,2% en glissement annuel enregistré le dixième mois de l’année.

Dans sa déclaration, lors de l’analyse du comportement des revenus, le ministère de l’Économie a indiqué que la perception des impôts avait augmenté de 38,1% d’une année sur l’autre en octobre, “enregistrant pour le deuxième mois consécutif une augmentation d’une année sur l’autre supérieure à l’inflation observée” . Pendant ce temps, les soi-disant «revenus de la propriété» du secteur public ont reculé de 1,2% en glissement annuel.

Parallèlement, les dépenses primaires ont atteint 535 953 millions de pesos (6 670,23 millions de dollars) en octobre, avec une progression de 54,8% en glissement annuel “, ce qui est inférieur à ceux observés depuis le début de la pandémie en mars. de l’année 2020 », indique le communiqué.

«La politique budgétaire évolue sur une voie de normalisation cohérente avec le profil positif de l’évolution économique dans le contexte de la pandémie», a expliqué le ministère de l’Économie. Et il a souligné que cela lui permettait de rendre à la Banque centrale environ 125 000 millions de pesos (1 555,69 millions de dollars) en termes d’avances temporaires et ainsi d’améliorer la composition des financements au Trésor.

L’économie argentine est en récession depuis deux ans, avec une baisse du PIB de 2,5% en 2018 et 2,2% en 2019, et pour 2020, le gouvernement prévoit un effondrement de 12,1%.

L’année dernière, l’Argentine a enregistré un déficit budgétaire primaire de 95 121,6 millions de pesos (1 149,5 millions de dollars), ce qui équivaut à 0,44% du PIB du pays.

Le projet de budget 2021 présenté le mois dernier par le gouvernement prévoit que le déficit primaire sera équivalent à 8,3% du PIB en 2020 et 4,2% du PIB l’année prochaine.

Parallèlement, il prévoit un résultat financier négatif équivalent à 10,3% du PIB pour 2020 et 5,7% du PIB pour 2021.