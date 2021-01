BUENOS AIRES (AP) – Le gouvernement argentin promulguera jeudi la loi de légalisation de l’avortement, une conquête réalisée avec le soutien du mouvement combatif des femmes qui, espère-t-il, se répandra progressivement dans toute l’Amérique latine.

La ministre argentine de la Femme, du Genre et de la Diversité, Elizabeth Gómez Alcorta, a souligné le succès que le Congrès a approuvé en décembre la règle autorisant l’interruption volontaire de grossesse au milieu de la nouvelle pandémie de coronavirus.

“C’est un fait, en plus d’être historique, assez émouvant et qui implique une décision politique forte”, a déclaré le ministre dans un entretien avec des correspondants réalisé via zoom. Gómez Alcorta a été l’un des promoteurs de la loi qui a été approuvée au Sénat le 30 décembre, après avoir reçu l’aval des députés.

Le président Alberto Fernández dirigera une cérémonie dans les prochaines heures au cours de laquelle la règle qu’il a promis de promouvoir lors de la campagne qui l’a porté au pouvoir en décembre 2019 sera promulguée. Vendredi, elle sera publiée au Journal officiel et huit jours plus tard, elle entrera en vigueur, selon Gómez Alcorta.

La loi établit que les femmes et autres personnes ayant une identité de genre et ayant la capacité de porter un enfant ont le droit d’accéder à l’interruption volontaire de grossesse jusqu’à la 14e semaine de gestation. Après cette période, l’avortement ne sera légal qu’en cas de grossesse pour viol ou risque pour la vie et la santé de la femme enceinte.

Avec la loi, la pratique de l’avortement est dépénalisée et les accusations pénales qui pèsent sur des centaines de femmes devraient être éteintes.

Les seules interruptions de grossesse non punissables envisagées par l’ancienne réglementation étaient lorsqu’elles se produisaient en raison d’un viol ou d’un risque pour la santé intégrale de la mère et jusqu’à la 12e semaine de gestation, mais souvent elles n’étaient pas effectuées dans les provinces les plus conservatrices.

Gómez Alcorta est convaincu que “l’Amérique latine va être peinte en vert”, la couleur à laquelle s’identifie le mouvement des femmes en faveur de l’avortement en Argentine, qui se bat depuis des décennies.

Le ministre a reconnu que dans la région il y aura “une énorme résistance, surtout dans les secteurs très conservateurs liés à (toutes) les églises”. A cet égard, elle a déclaré que l’atteinte de l’objectif “prendra du temps” mais elle avait confiance en la puissance du mouvement des femmes latino-américaines, qui est très uni. Il a également noté que “plus la conquête du droit est massive sur le continent”, plus il y aura de possibilités “pour la consolidation d’un débat qui à un moment donné doit être clos”.

Gómez Alcorta a reconnu qu’une étape de travail consciencieux s’ouvre maintenant en Argentine pour surmonter les obstacles qui surgiront pour l’application effective de la loi, en raison des exigences judiciaires attendues de la part des secteurs conservateurs ou de l’éventuelle réticence de certains acteurs de la santé – comme les privés – pour mener à bien la pratique.

L’Argentine, le troisième plus grand pays d’Amérique latine, avec la légalisation de l’avortement a rejoint une liste qui comprend l’Uruguay, Cuba, la Guyane, la Guyane française, Mexico et l’État mexicain d’Oaxaca.

Une commission de députés chiliens a entamé mercredi l’analyse d’un projet qui vise à dépénaliser la pratique jusqu’à la 14e semaine de gestation. Il est resté inactif pendant deux ans et demi et a été réactivé par l’opposition de centre-gauche après la récente légalisation de l’avortement en Argentine.

Au Chili, depuis septembre 2017, l’avortement est légal en cas de viol, de danger pour la vie de la mère ou d’impossibilité du fœtus.

Les femmes salvadoriennes se mobilisent également dans un pays aux lois très strictes. Que la vie des femmes enceintes soit en danger ou que ce soient des filles victimes de viol, la loi du Salvador punit l’avortement par la prison.

Les autres pays qui l’interdisent sans exception sont le Nicaragua, le Honduras et la République dominicaine.