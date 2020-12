Les opérateurs déchargent les premiers conteneurs du vaccin russe Spoutnik V contre le covid-19 depuis un avion d’Aerolineas Argentinas le 25 décembre 2020, à l’aéroport Ezeiza de Buenos Aires (Argentine). . / Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 26 décembre . .- Le gouvernement argentin a annoncé ce samedi qu’il commencerait mardi prochain la campagne de vaccination dans tout le pays contre le covid-19, après avoir reçu jeudi dernier un premier lot de 300000 doses du vaccin russe Spoutnik V.

Selon des sources officielles, le président argentin, Alberto Fernández, a animé cet après-midi une réunion par visioconférence avec les gouverneurs des provinces argentines et le maire de la ville de Buenos Aires pour finaliser les détails de l’opération.

Lundi, les doses du vaccin Spoutnik V seront dans chaque province, il a donc été convenu que le processus de vaccination débutera mardi matin.

«L’idée est que lorsque l’automne arrivera, nous ferons vacciner le plus grand nombre de personnes à risque, c’est mon objectif. En attendant, prenons soin de nous et que nos compatriotes comprennent que le risque est latent et qu’il faut éviter les foules comme celles de la derniers jours », a déclaré Fernández.

Les doses arriveront lundi prochain par camion frigorifique dans tout le pays, à l’exception des provinces de Santa Cruz et de la Terre de Feu, situées à l’extrême sud de l’Argentine, où elles arriveront par avion.

Tout au long de 2021, l’Argentine, qui compte 45 millions d’habitants, prévoit d’appliquer 51 millions de doses, ce qui impliquera le travail de 116000 membres des équipes de vaccination qui effectueront leur travail dans 7749 établissements de santé.

Lors de la réunion de ce samedi, le gouverneur de la province nord de Jujuy, l’opposition Gerardo Morales, a souligné que «les gens attendent avec impatience le vaccin, car ils espèrent que cela sera résolu définitivement».

“Continuons à travailler en équipe unique”, a déclaré le président provincial.

De son côté, le gouverneur de Cordoue (au centre), le fonctionnaire Juan Schiaretti, a commenté qu’une enquête a été menée auprès du personnel médical de sa province, dont le résultat a révélé que 98% attendent pour se faire vacciner.

Depuis le début de la pandémie, l’Argentine a ajouté 1 578 267 cas de coronavirus, avec un total de 42 501 décès.

Au cours des 72 dernières heures, une moyenne quotidienne de 4 800 positifs et 62 décès ont été signalés, bien que les jours fériés et les week-ends, le nombre de cas soit généralement plus faible.

Les cas positifs en Argentine avaient atteint un record quotidien de 18 326 le 21 octobre.

Bien que la moyenne quotidienne des nouveaux cas soit toujours inférieure à ce record, les autorités locales se sont inquiétées ces derniers jours d’une augmentation nouvelle et soutenue des infections.

Alberto Fernández a annoncé le 18 décembre la continuité, en principe jusqu’au 31 janvier, des mesures sanitaires adoptées depuis le 20 mars pour faire face à la pandémie, bien que depuis novembre la qualification sanitaire de la plupart des zones de la le pays est une zone à distanciation sociale obligatoire.