BUENOS AIRES, Argentine (AP) – L’Argentine a déclaré lundi que les créanciers privés avaient «massivement» accepté une offre de restructuration de 65 milliards de dollars de dette, ce qui lui permettait d’éviter un nouveau défaut et une bataille juridique compliquée devant les tribunaux internationaux.

Le ministre de l’Économie, Martín Guzmán, a déclaré que 93,55% des obligataires avaient accepté l’offre et que le pays économiserait 37,7 milliards de dollars au cours de la prochaine décennie.

«L’offre a été massivement acceptée par nos créanciers à la suite du processus de dialogue mis en place ces derniers mois», a déclaré Guzmán lors d’une cérémonie à la Maison du gouvernement.

En dissipant les craintes de son troisième défaut ce siècle, l’Argentine peut désormais chercher à relancer son économie liée à la récession.

Le président Alberto Fernández a fait l’éloge de l’accord, déclarant: «Nous avons la tranquillité d’esprit de ne pas avoir trahi la confiance des Argentins parce que nous avons fait les choses comme nous l’avions dit que nous allions les faire. Cette fois, la dette ne sera pas payée par ceux qui en ont le moins. «

Le président a également remercié les dirigeants mondiaux qui ont soutenu l’Argentine dans les négociations, en particulier le mexicain Andrés Manuel López Obrador et le pape François.

L’accord fait suite à des mois de pourparlers et de changement de délais, et a coïncidé avec une autre période prolongée de misère économique en Argentine, où le chômage et l’inflation sont obstinément élevés et le peso diminue depuis des années. La pandémie a aggravé les choses, l’Argentine ayant imposé un verrouillage qui a contribué à freiner la propagation du nouveau coronavirus, mais a paralysé de vastes secteurs de l’économie.

L’Argentine va maintenant se concentrer sur les discussions avec le Fonds monétaire international pour modifier les conditions d’un énorme prêt accordé sous son gouvernement précédent.