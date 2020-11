Le président Alberto Fernández et la directrice générale du FMI, Kristalina Georgieva

L’Argentine cherchera dans les prochaines négociations avec le Fonds monétaire international (FMI) un programme de facilités étendues pour renégocier sa dette pour environ 44 milliards de dollars, convenu en 2018, selon le ministre de l’Économie, Martin Guzman, aux médias étrangers.

Une mission de l’agence arrivera mardi à Buenos Aires pour entamer les négociations d’un nouvel accord avec le gouvernement. «Le programme d’extension des installations prévoit une période de remboursement du principal par tranches entre l’année 4 et demie et l’année 10», a déclaré Guzmán, qui a insisté sur le fait qu’il espérait parvenir à un accord avant avril prochain. Il a ajouté que “Les services du FMI et le gouvernement argentin considèrent que dans les circonstances actuelles, ce type de programme est la meilleure alternative”, tel que rapporté par ..

Les fonctionnaires Julie Kozack Oui Luis Cubeddu Ils mèneront les négociations avec le gouvernement du président Alberto Fernández. L’Argentine souhaite renégocier le crédit que le pays a signé en 2018 avec l’organisation multilatérale pour quelque 57 milliards de dollars, dont 44 milliards de dollars ont déjà été décaissés.

Un accord de facilités étendu “est un résultat qui va dans le sens de générer plus de stabilité sur le front des changes et également de renforcer le marché de la dette publique et des instruments de financement en général en pesos”Dit Guzmán.

Concernant la révision de l’article 4, avec lequel le Fonds surveille l’économie de chacun des pays qui le composent, le ministre a indiqué que “cette occasion sera utilisée pour avancer” sur le sujet. L’Argentine avait demandé l’examen avant la pandémie de coronavirus qui a lancé une quarantaine prolongée depuis la mi-mars, et l’agence l’a suspendu.

Julie Kozack et Luis Cubeddu, les responsables du FMI qui dirigeront la mission qui commence demain

Guzmán a expliqué que Une fois que les services du FMI et le gouvernement se sont mis d’accord sur un programme, le pouvoir exécutif l’enverra au Congrès et la mission de l’organisation le portera simultanément au conseil d’administration de l’entité.

Le ministère de l’Économie enverra au Congrès un projet de loi établissant que le pouvoir législatif doit approuver un nouvel accord avec le FMI et toute nouvelle dette en devises étrangères, comme indiqué précédemment dans un communiqué.

L’Argentine est enlisée dans une crise économique depuis 2018 et se dirige vers sa troisième année consécutive de récession, avec une contraction de près de 12% en 2020, impactée par la pandémie de Covid-19.

Le pays lutte également contre une crise monétaire, pour laquelle il a imposé des contrôles de capitaux stricts, sortant récemment d’un défaut souverain après avoir restructuré plus de 100 milliards de dollars entre les mains de créanciers locaux et internationaux.

À l’arrivée de l’argent du FMI, Guzmán a déclaré à . que «Ce qui est recherché, c’est de recevoir des fonds pour faire face à toutes les échéances, capital plus intérêts. C’est l’objectif de départ».

