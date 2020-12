Photo du dossier: L’aéroport d’Ezeiza en Argentine se prépare au retour des vols commerciaux après l’épidémie de COVID-19. 12 octobre 2020.

BUENOS AIRES, 23 décembre (.) – L’Argentine a établi de nouvelles exigences pour l’entrée et la sortie d’Argentins, de résidents et d’étrangers précédemment autorisés via les aéroports internationaux d’Ezeiza ou de San Fernando, établis comme les seules entrées dans le pays.

Les exigences, qui dureront jusqu’au 8 janvier, comprendront la soumission d’un test PCR négatif et l’achèvement d’une quarantaine obligatoire de 7 jours, a déclaré le ministère de l’Intérieur.

“Le test pilote qui a autorisé l’entrée de touristes étrangers en provenance des pays voisins, à la fois via les aérogares d’Ezeiza et de San Fernando, et via le port de Buquebus, est suspendu”, indique le communiqué.

La décision, basée sur les rapports techniques de la Direction nationale des migrations, informera les passages terrestres qui ont été autorisés jusqu’à présent, et permettra uniquement l’entrée des citoyens et des résidents argentins, également avec l’exigence d’un RAP négatif et avec quarantaine. obligatoire 7 jours.

Seuls les Argentins et les résidents seront autorisés à entrer dans le port de Buenos Aires.

Les dernières données officielles révèlent 1 555 279 cas de coronavirus, avec 42 254 décès dus à la maladie et 1 379 726 guéris.

(Rapport de Walter Bianchi. Edité par Rodrigo Charme)