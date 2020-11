Les patients atteints de covid-19 récupèrent dans une unité d’isolement dans un hôpital de la province de Buenos Aires (Argentine). . / Juan Ignacio Roncoroni / Archives

Buenos Aires, 20 novembre . .- L’Argentine a enregistré 9 608 nouveaux cas de coronavirus SRAS-CoV-2 ce vendredi, portant le nombre total d’infections à 1359 042, tandis que les décès sont passés à 36 790, après avoir été 261 décès confirmés au cours des dernières 24 heures.

Le nombre de cas connus ce vendredi marque une baisse par rapport à ceux enregistrés ce jeudi, où 10 097 infections ont été signalées.

Selon le rapport quotidien publié par le ministère argentin de la Santé, la province de Buenos Aires reste le district avec le plus de cas confirmés à ce jour (602.122, dont 2.305 notifiés ce vendredi), suivie par la capitale du pays avec 155 869 infections confirmées, 410 d’entre elles ont été signalées ce vendredi.

En troisième position se trouve la province centrale de Santa Fe, avec un total de 136 009 positifs, 1 757 notifiés ce vendredi.

D’autre part, selon des sources officielles, il y a 1 177 819 patients qui ont déjà été libérés, tandis que 4 187 personnes avec un diagnostic confirmé de covid-19 restent admises dans les unités de soins intensifs.

Le pourcentage d’occupation des lits de soins intensifs pour tous les types de pathologies est de 57,6% à l’échelle nationale, mais de 60,7% si l’on ne tient compte que de Buenos Aires et de sa périphérie populeuse.

Jusqu’à présent, en Argentine, 3,62 millions de tests au total ont été effectués pour détecter le virus, avec un taux de 79 840 tests par million d’habitants.

Le président argentin, Alberto Fernández, a annoncé le 6 novembre la continuité, en principe jusqu’au lendemain 29, des mesures sanitaires adoptées depuis le 20 mars pour faire face à la pandémie, bien qu’il ait introduit des changements concernant la qualification sanitaire de certaines régions du pays.

Le changement le plus notable s’est produit dans la région de Buenos Aires et son cordon urbain, qui concentre 15,4 millions d’habitants et qui est la zone avec le plus grand nombre de cas dans tout le pays, mais qui ces dernières semaines a commencé à ralentissez la courbe de contagion.

La région métropolitaine de Buenos Aires relevait de la catégorie de l’isolement social préventif et obligatoire depuis le 20 mars et depuis le 6 novembre, elle appartient à la catégorie de la distanciation sociale préventive et obligatoire, ce qui permet la reprise de diverses activités, tout en maintenant les protocoles de prévention.

Le gouvernement a décidé que dix autres régions du pays, où le taux d’infection est stable ou en augmentation, restent dans la catégorie de l’isolement social préventif et obligatoire.

Les points positifs avaient atteint un record quotidien de 18 326 en Argentine le 21 octobre.