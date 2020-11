Dans l’image, le ministre de l’Économie de l’Argentine, Martín Guzmán. . / Juan Mabromata / Archives

Buenos Aires, 2 novembre . .- Le ministère argentin de l’Économie a annoncé lundi que, pour la gestion budgétaire des deux derniers mois, il allégerait le niveau de l’aide financière de la Banque centrale, un problème de change qui a généré une pression de change supplémentaire ces derniers temps. deux mois.

“Pendant les mois de novembre et décembre, l’assistance de la Banque centrale ne sera pas demandée au Trésor sous la forme d’avances temporaires, après les annulations effectuées ces derniers jours”, a déclaré le ministère de l’Économie dans un communiqué avant l’ouverture des marchés.

En ce qui concerne la politique financière de fin d’année, l’objectif est de renouveler toutes les échéances du principal et des intérêts et d’obtenir un financement net de marché à hauteur de 10% par rapport aux échéances totales de cette période.

“Toute augmentation du financement net dépassant ce seuil sera utilisée pour réduire davantage le niveau d’assistance de la Banque centrale”, a-t-il conclu.

Ce message est envoyé après la semaine dernière, le gouvernement a obtenu une trêve dans la cotation des taux de change parallèles à celui officiel.

Et il se tient aux portes d’une nouvelle émission de dette du Trésor, qui procédera à cinq adjudications de bons et d’obligations: mardi 3 novembre, lundi 9 novembre, mercredi 11 novembre, jeudi 19 novembre et jeudi 26 novembre.

Le Trésor espère réitérer la bonne adhésion qu’il a obtenue lors du placement de la semaine dernière, alors qu’il disposait d’un financement net positif de 250000 millions de pesos (3191 millions de dollars), en partie grâce à l’émission d’un titre lié au taux de change, ce qui lui a permis de faire face à une échéance de dette et de restituer 100 000 millions (1 276 millions de dollars) d’avance à la Banque centrale sous forme d’avances temporaires.

“De cette manière, il contribue à créer un pont de prévisibilité entre l’exécution du budget de l’année en cours et le budget 2021, qui envisage une réduction considérable des besoins de financement et de crédit de la Banque centrale au gouvernement”, a déclaré Economía.

Le gouvernement a reconnu que, étant donné l’impossibilité d’accéder au financement par le biais du marché des capitaux, l’aggravation du déficit budgétaire, causé par l’impact de la pandémie, signifiait une augmentation des besoins d’assistance financière de la Banque centrale, qui a augmenté en grande partie l’émission de pesos.

“Les autorités restaient conscientes de la nécessité d’aborder, chaque fois que possible, des actions pour corriger ces déséquilibres, ce qui amorcerait une voie soutenue de consolidation et soulagerait la pression sur la politique monétaire”, indique le communiqué.

Pour le gouvernement, “les conditions sont ainsi créées pour pouvoir établir avec plus de certitude la trajectoire budgétaire vers la fin de l’année”, car “la reprise naissante de l’activité économique a eu un impact positif sur le recouvrement des impôts, tout en finançant dans le Le marché intérieur a permis le renouvellement des échéances et la capture des ressources nettes. “

Le gouvernement procédera également le 9 novembre à un appel d’offres en dollars pour 750 millions de dollars, avec lequel il cherche à faciliter la sortie de fonds d’investissement piégés dans des titres en pesos et dont la sortie fait pression sur les taux de change parallèles.