Lucas Moscariello célèbre l’un des buts de l’Argentine contre la Croatie (REUTERS / Mohamed Abd El Ghany)

L’équipe masculine argentine de handball a battu la Croatie 23-19, Puissance européenne, pour la deuxième étape de la Coupe du monde en Egypte. De cette façon, il a remporté un match clé pour ses aspirations à atteindre les quarts de finale pour la première fois de l’histoire. Lundi, les Gladiators clôtureront leur participation à cette phase contre le Qatar au Caire.

Le groupe dirigé par l’espagnol Manuel Cadenas a réalisé une performance mémorable et a démoli son homologue européen du début à la fin. En fait, il a commencé 5-0 sur le tableau de bord dans une première étape dans laquelle il a été considéré comme un dominateur clair jusqu’aux derniers instants, où les Croates ont atteint l’égalité en 12.

Ce coup émotionnel dans le résultat a suggéré une réaction de la Croatie, classée parmi les cinq équipes les plus puissantes du monde du handball. Cependant, rien de tout cela ne s’est produit: les Albicelestes se sont tenus devant les géants menés par Lino Cervar, ont résisté à des minutes répétées avec une infériorité numérique, ont profité de leurs opportunités et piétiné une fois de plus sur le sol égyptien.

Federico Pizarro a été le meilleur buteur de l’équipe nationale avec 4 buts, suivi de Sebastián Simonet, Federico Fernández et Santiago Baronetto (3), Ignacio Pizarro et Diego Simonet (2), Gonzalo Carou, Nicolás Bonanno, Pedro Martínez, Lucas Moscariello, Gastón Mourinho et le gardien Leonel Maciel (1). Le croate Ivan Cupic Il a été le meilleur buteur de la rencontre avec 7 conquêtes (il a été choisi comme figure du parti).

