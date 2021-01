Façade du ministère de l’Économie, au centre de la ville de Buenos Aires (REUTERS / Enrique Marcarian)

La politique et l’économie vont de pair, mais pas toujours de manière synchrone. La raison en est que la réalité change, dérange les intérêts et modifie les circonstances. Maintenant, quand il y a des phénomènes très perturbateurs, comme une pandémie, et qu’une année électorale s’y ajoute, l’interférence est plus grande et déforme, perdant des perspectives.

Les effets du COVID-19 et de la pandémie aux niveaux mondial et local n’ont pas été perdus. L’avenir de l’Argentine est devenu compliqué, et étant un pays qui sortait déjà d’un processus de détérioration importante, la distorsion portera sur le fait de savoir faire la distinction politique entre croissance et reprise, puisque la pandémie nous a laissé dans une situation de détérioration. , qui a régressé en termes de PIB 15 ou 20 ans. La distinction correcte entre la reprise et la croissance est essentielle. D’un point de vue factuel, aujourd’hui, il n’est pas possible de récupérer le PIB par habitant d’avant la pandémie en trois ans de gouvernement, et si au plus (et espérons-le) il l’égalait, la prochaine administration commencerait à zéro.

C’est un fait, et il est également vrai que pour grandir, il faut d’abord récupérer. Vous ne pouvez pas faire les deux en même temps, ce serait comme essayer d’aller au gymnase pendant que vous êtes malade. C’est le point critique que le secteur politique doit comprendre, car en une année électorale, l’accent est perdu et il n’y a pas de marge de manœuvre pour aggraver la situation. Ayant été avec un dollar informel proche de 200 $, des symptômes sont générés dans lesquels il se définit pour montrer des résultats concrets. On ne peut pas le faire «comme si on guérissait», il faut subir un traitement progressif et énergique pour que la maladie ne devienne pas incontrôlable. Cela signifie: ancrer un accord avec le FMI et ne pas «prétendre qu’un accord est en cours de conclusion».

D’un point de vue factuel, aujourd’hui il n’est pas possible de récupérer le PIB par habitant prépandémique en trois ans de gouvernement, et si tout au plus (et avec de la chance) il l’égale, la prochaine administration commencerait à zéro.

La situation mondiale, due à la pandémie, accompagnera la concrétisation de l’accord. Cependant, ce ne sera pas comme cela s’est produit avec les obligataires qui ont démissionné d’une manière ou d’une autre, mais il faudra au moins un «stand up» d’objectifs qui indique au moins un nord plus explicite dans lequel il est sincère, ou qu’un plus grand l’inflation ou un ajustement supplémentaire est effectué. Autrement dit, fournir les éléments minimaux qui leur permettent de «justifier» la décision qu’ils vont prendre.

Voici le problème, et c’est ce qui cause le CFK vs. Alberto. L’année électorale, l’inaction ou “faire ce qui est fait et non fait”, génère la distorsion que nous avons mentionnée au début, elle nous fait avoir un risque pays de 1400 points, que l’inflation doit être réprimée en raison du contrôle des prix, ce qui les écarts de dollars alternatifs ne se réduisent pas. En bref, sans rassembler les éléments de l’économie, la seule chose qui se reproduit est que les possibilités d’une reprise viable sont réduites, et jusqu’à ce que certains analystes pensent à une éventuelle explosion.

La réalité indique que les conditions réelles pour que cela se produise ne sont pas encore réunies, mais cette situation pourrait changer si une politique monétaire et budgétaire cohérente avec la situation du pays ne se manifestait pas en externe et en interne. Les mesures actuelles sont temporaires, mais non substantielles. Ils ne fixent ni l’héritage, ni l’héritage de l’héritage, et moins l’excès d’émission qui a dû être encouru par le covid-19. Pour tout cela, près de 55% de plus de la base monétaire a dû être émise en 2020, avec laquelle, si l’accord n’est pas signé ou si cela prend trop de temps, cela pourrait générer d’énormes inconvénients.

Ne mettez pas les morceaux de l’économie ensemble, la seule chose qui se reproduit est que les possibilités d’une reprise viable sont réduites, et jusqu’à ce que certains analystes pensent à une éventuelle explosion.

Le fait que l’Argentine ait un manque de consensus dans les diagnostics et dans l’exécution en matière économique par les dirigeants politiques en général, transfère l’incertitude sur le flux de l’économie. Il fait du bruit, génère de la dollarisation, de l’incrédulité dans le système bancaire et toutes sortes de réactions excessives, ce qui ne permet pas aux mécanismes de sortir d’un plan progressif. C’est la dynamique proposée qui donne l’idée de ne pas fonctionner de manière stable. En fait, nous attendons tous encore la moindre variation de l’écart entre les devises financières et alternatives, que la BCRA soit positive ou négative dans l’achat quotidien de dollars, que ces variations soient une tendance ferme ou que ce soient des mains amicales qui les génèrent. .

Payer un taux annuel de 16% indique que peu de choses ont été faites pour montrer les résultats concrets des améliorations, et qu’avec un tel prix du risque pays, la seule chose qui soit possible, ce sont des marchés de très petite taille et en croissance. Bien qu’un soulagement puisse venir du secteur extérieur lorsque le monde commence à tirer sur les effets des vaccins, il y a beaucoup de choses dont on ne sait pas comment ils seront: le contexte politique, son leadership, comment il influencera les politiques macroéconomiques à adopter en fonction des si le dollar officiel est retardé ou non, si les dépenses seront effectivement réduites ou augmentées, s’il y aura plus ou moins de pression budgétaire, etc. Bref, le taux n’est ni mauvais ni bon, c’est le prix payé pour le seul bien qui n’a pas de substitut sur le marché: la confiance.