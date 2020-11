«La crise socio-économique et les 8 mois sans cours en présentiel les taux d’abandon augmenteront de façon exponentielle, les jeunes issus de contextes vulnérables étant les plus touchés. Avant la mise en œuvre de l’éducation d’urgence à distance uniquement 1 jeune sur 2 a réussi à obtenir son diplôme secondaire. Aujourd’hui, cette proportion est sûrement encore plus dramatique. L’Argentine est confrontée au plus grand défi éducatif de son histoire: l’implication de tous les acteurs sociaux sera la seule solution pour éviter de perdre des étudiants », a prévenu Marcelo Miniati, directeur exécutif de la Fundación Cimientos.

Cimientos est une organisation non gouvernementale qui œuvre depuis plus de 23 ans à la recherche de l’équité éducative à travers la mise en œuvre de programmes qui favorisent l’achèvement du secondaire public, la continuité scolaire dans les études supérieures et l’insertion professionnelle des jeunes en situation de vulnérabilité de tous les pays. Ses programmes sont mis en œuvre aujourd’hui à travers articulation public – privé et grâce au soutien de 6 649 donateurs individuels et 130 entreprises donateurs, des contributions qui nous permettent d’accompagner 1 980 élèves de 72 lycées publics à travers le pays.

«L’éducation du public est l’avenir de notre pays. Il est essentiel et urgent d’œuvrer en faveur de la création d’un consensus de base pour placer l’éducation au centre de l’agenda des politiques publiques pour parvenir à l’équité en matière d’éducation. L’État, le secteur privé et les organisations de la société civile doivent travailler ensemble pour faire en sorte que tous les jeunes du pays aient les mêmes opportunités d’éducation quel que soit leur lieu de naissance.»Demanda Miniati. «Tout au long de notre histoire en tant qu’organisation, nous avons pu vérifier que si tous les acteurs concernés s’engagent à atteindre l’objectif que tous les jeunes puissent terminer leurs études secondaires, cela est possible. Pour cela, il est essentiel que nous nous impliquions », a-t-il conclu.

Programme des futurs diplômés

Le programme des futurs diplômés des fondations se déroule au sein de l’école et, grâce à une bourse d’études économique et à un accompagnement personnalisé, il cherche à obtenir la sortie effective des étudiants. L’accompagnement par un tuteur travaille sur le développement de compétences socio-émotionnelles telles que la planification, l’organisation du temps, le concept de soi, la responsabilité et l’autonomie. Ce programme est possible grâce à l’articulation entre l’école publique, le secteur privé et l’ONG.

Tel est le cas de EEST Nº1 Manuel Belgrano et EES Nº8 Nuestra Señora de Luján de la municipalité de Tres de Febrero (province de Buenos Aires), dans laquelle, grâce au soutien de la société locale El Jumillano et Metrovías, Cimientos accompagne 16 étudiants, qui participent également activement aux activités de volontariat d’entreprise, rapprochant ainsi leurs collaborateurs des jeunes chercheurs dans des activités d’enrichissement mutuel.

Concernant Tres de Febrero, à travers son espace Responsabilité Sociale et Durabilité qui dépend du Ministère du Travail et de la Production dirigé par Daniela Ramos, il mène des actions pour réaliser un travail articulé en faveur de l’éducation, de la formation et insertion professionnelle. “La coordination est essentielle car lorsque nous réalisons des politiques qui impliquent le secteur public, le secteur privé et le secteur de l’éducation, dans le cas spécifique de Cimientos, les résultats sont toujours meilleurs. Car même lorsque certaines problématiques peuvent avoir un retard dû au travail généré par consensus entre plusieurs, le résultat est toujours plus riche, le regard est plus profond et l’intervention est plus précise», A expliqué Daniela Ramos.

Cette implication active des acteurs favorise l’achèvement des études et l’insertion professionnelle dans la commune. «Nous pensons que l’inclusion est directement liée à l’éducation. C’est pourquoi nous avons décidé de travailler en faveur de l’équité éducative dans les contextes vulnérables. De nombreux garçons diplômés du lycée accompagnés de Cimientos et Metrovías sont ensuite intégrés dans l’entreprise dans leur premier emploi formel dans une relation de dépendance », a commenté Nadia Magalí Zapata, coordinatrice de la communication externe et de la RSE de Metrovías.

Le programme, à travers ses actions de volontariat d’entreprise, qui consistent en une implication active des salariés qui participent à des activités d’accompagnement, mènent des entretiens professionnels et réalisent des visites guidées en entreprise, ont également un impact favorable sur l’environnement de travail des entreprises qu’ils accompagnent. a Fondations. “Lorsque vous impliquez toute l’entreprise dans des actions de volontariat et de solidarité, les résultats se multiplient. De l’environnement de travail au désir de continuer à faire plus de choses. L’impact que vous avez et ce qu’il infecte en impliquant toute l’entreprise dans le processus est beaucoup plus puissant», A conclu Héctor Darritchon, directeur général d’El Jumillano.

Poursuite des études supérieures et insertion professionnelle

Cimientos travaille également à promouvoir la continuité dans les études supérieures et le placement dans un premier emploi formel et de qualité. Avec cet objectif, entre autres exemples, dans la ville autonome de Buenos Aires, il s’associe à l’Université métropolitaine pour l’éducation et le travail (UMET) afin que les jeunes de contextes vulnérables, diplômés de l’école secondaire avec le soutien de Cimientos, puissent poursuivez vos études universitaires dans cette institution.

L’UMET a dans sa genèse l’articulation puisqu’il s’agit d’une université créée il y a 7 ans par les syndicats avec l’intention que les fils et filles des affiliés aient la possibilité de réaliser leurs études supérieures et leur formation en tant que professionnels dans différents domaines. L’université a des accords avec plus de 50 syndicats qui lui permettent d’accorder des bourses à la quasi-totalité de ses étudiants.

«L’articulation est vitale, elle est centrale dans une université comme la nôtre. Aujourd’hui, il est très difficile de penser au travail et à une articulation forte de l’État sans le secteur privé et les autres secteurs de la société civile. Pensant toujours qu’un état fort est nécessaire pour réglementer. Toutes les articulations qui peuvent être faites à cet égard sont importantes pour nous “, a commenté Gustavo Galli, directeur de l’extension de l’UMET.

L’UMET se coordonne également avec le secteur privé pour mener à bien les pratiques professionnelles des dernières années de carrière universitaire. «L’université cherche à avoir un lien puissant entre le travail et la formation, afin que toutes les carrières universitaires aient des pratiques professionnelles. Nous voulons que les étudiants découvrent les lieux de travail. L’articulation des pratiques professionnelles se fait avec les syndicats, avec l’Etat lui-même afin qu’ils soient en contact avec l’emploi public, les organisations sociales de la société civile et le secteur privé. Ces lignes d’articulation sont réalisées en fonction des courses et des profils qu’elles proposent », a conclu Galli.

Un dernier exemple du rôle fondamental du travail conjoint des différents secteurs de la société est l’expérience avec les bourses universitaires de l’énergie panaméricaine (PAE), qui est réalisée grâce à la collaboration de fondations et d’universités publiques de la région de San Gulf. Jorge (Chubut et Santa Cruz) et la province de Neuquén. Actuellement, cette articulation permet 79 jeunes, qui sont la première génération de la famille à poursuivre des études supérieures, peuvent, grâce à une bourse d’études économique et à un accompagnement personnalisé, se former à des carrières liées à l’industrie de l’énergie, en cherchant qu’une fois reçues, elles puissent être insérées dans le marché du travail de la région.

“Chez PAE, nous travaillons, à travers notre domaine de durabilité, à améliorer la qualité de vie des communautés proches de nos opérations. Pour cela, nous cherchons à maintenir un regard et un véritable engagement à moyen et long terme. Nous cherchons à promouvoir des programmes avec une perspective à moyen et long terme, qui ont une forte articulation public-privé», A expliqué Agustina Zenarruza, responsable du développement durable de PAE. L’entreprise fonde ses programmes d’impact social sur un travail conjoint avec l’État et les organisations de la société civile. «Si nous voulons générer un changement durable et authentique, une coordination avec ceux qui mènent la politique publique locale est nécessaire. Nous avons pour principe de toujours travailler dans le secteur public-privé. Nous cherchons à fournir des outils aux propriétaires de politiques publiques afin qu’ils puissent mieux développer leur propre tâche », a conclu Zenarruza.

Pour en savoir plus sur le travail de Cimientos et voir comment collaborer, vous pouvez visiter www.cimiento.org