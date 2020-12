Le dictateur Nicolás Maduro

Bien qu’elle fasse partie du groupe de contact, qui cherche une transition démocratique au Venezuela, l’Argentine a décidé de ne pas signer sa dernière déclaration officielle, qui ignore que les élections législatives qualifiées par Nicolás Maduro sont frauduleuses.

Les résultats truqués par le régime chaviste impliquent que l’opposition parlementaire sera déplacée et assumera à sa place les principales références du gouvernement Maduro. De cette manière, le leader populiste restera à l’Assemblée législative et étouffera le mouvement politique dirigé par Juan Guaidó.

La résolution du Groupe de contact international a été votée affirmativement par l’Union européenne (UE), la France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne, le Costa Rica, la République dominicaine, l’Équateur, les Pays-Bas, le Panama, le Portugal, la Suède, le Royaume-Uni et l’Uruguay.

Sous l’administration de Mauricio Macri, le pays a rejoint le Groupe de Lima qui a répondu à l’agenda géopolitique de la Maison Blanche. Ce forum multilatéral a été soutenu par le consensus diplomatique de l’Argentine, du Brésil et de la Colombie, qui a répudié la gestion de Maduro et sa politique de répression illégale.

Alberto Fernández n’a pas partagé la feuille de route du Groupe de Lima et a décidé de rejoindre le Groupe de contact, qui avait une position équidistante avec Washington et a proposé une large table de négociation incluant le régime populiste.

Alberto Fernández et Ángela Merkel lors de leur rencontre à Berlin qui a servi à analyser l’accord Mercosur-UE et la situation institutionnelle au Venezuela

Le groupe de contact est dirigé par Angela Merkel (Allemagne), Emmanuel Macron (France), Pedro Sánchez (Espagne) et Giuseppe Conte (Italie), ainsi que l’UE, la Grande-Bretagne et l’Uruguay. C’était une tentative présidentielle de garder ses distances avec la Maison Blanche et de construire son propre leadership dans la région.

Cependant, cette hypothèse de travail est en échec en raison des différences de politique étrangère qui existent dans la coalition au pouvoir. Le CFK et ses alliés les plus acharnés du kirchnérisme considèrent que ce serait “une trahison” de condamner les élections de dimanche dernier comme frauduleuses, et ont exigé que le président reste en dehors du tableau.

Dans l’intimité d’Olivos, sur la base des rapports publics et réservés qu’il a reçus au cours des dernières heures, Alberto Fernández considère qu’il est prouvé que Maduro a manipulé les élections pour contrôler l’Assemblée législative et effacer l’opposition politique.

De ce point de vue, le chef de l’Etat avait une déclaration à signer qui était conforme à la déclaration du Groupe de contact. Mais Alberto Fernández a préféré le statu quo tendu du Frente de Todos à la signature d’une déclaration qui remet en question le processus électoral mené par Maduro et son gouvernement populiste.

Le texte soutient que les élections à l’Assemblée nationale tenues dimanche dernier ne répondait pas aux conditions internationales acceptables. Les conditions requises par les mêmes lois vénézuéliennes n’étaient pas non plus réunies, ont-ils souligné.

