BUENOS AIRES, 27 décembre (.) – L’Argentine a promis dimanche aux gouvernements de l’Uruguay et de la Bolivie de les aider à obtenir des contacts pour acquérir des vaccins contre le coronavirus, deux jours après que le pays du sud a commencé sa campagne contre le COVID-19, le maladie qui a fait des ravages dans la population.

Le Président Alberto Fernández a déclaré qu’il s’était entretenu “avec le Ministre uruguayen des affaires étrangères, mon ami (Francisco) ‘Pancho’ Bustillo, et j’ai parlé avec le Président de la Bolivie, Luis Arce. Je leur ai dit que, dans la mesure où je pouvais aider, ils comptaient sur moi. disponibles pour les aider et générer les contacts nécessaires pour les aider à se faire vacciner. “

S’adressant à Radio 10 à Buenos Aires, il a insisté sur le fait qu’il ferait de même avec tout autre pays qui en aurait besoin, étant conscient du “problème qui existe” pour obtenir des vaccins dans le monde, compte tenu de la rareté de l’offre compte tenu de la concentration des achats de doses par des pays les plus développés.

Fernández n’a pas nommé de laboratoires qu’il pourrait contacter pour satisfaire l’assistance.

L’Argentine commencera mardi à 09h00 heure locale (12h00 GMT) une vaccination massive du personnel de santé, par des doses de Spoutnik V russe, qui dans quelque 300 000 unités est arrivé jeudi dernier à l’aéroport international d’Ezeiza.

C’était la première expédition de ces vaccins, qui sera portée à 5 millions en janvier et à 14,7 millions en février, selon le contrat entre les États.

Au cours des deux dernières semaines, il y a eu une augmentation inquiétante des infections au COVID-19 dans différentes régions du pays, principalement dans la capitale et le Grand Buenos Aires (AMBA). L’Argentine accumule 1578267 cas de coronavirus et 42501 décès, selon le dernier rapport officiel.

L’Argentine a autorisé le vaccin russe «en urgence» mercredi dernier, quelques heures après avoir approuvé l’utilisation de celui du laboratoire Pfizer, avec lequel le gouvernement négocie toujours les conditions de son acquisition éventuelle.

Les responsables ont publiquement reconnu qu’ils discutaient également avec d’autres laboratoires pour essayer d’ajouter autant de doses que possible et atteindre l’automne sud – autant que possible – avec la plus grande population sous couvert sanitaire.

La troisième économie latino-américaine traverse sa troisième année consécutive de récession, la plus touchée cette année par le coronavirus, qui a fait monter en flèche les taux de chômage et de pauvreté.

Pour tenter d’éviter une deuxième vague d’infections massives, le pays sud-américain a établi de nouvelles exigences pour l’entrée et la sortie d’Argentins, de résidents et d’étrangers précédemment autorisés via les aéroports internationaux d’Ezeiza ou de San Fernando, à partir des vacances de Noël. et le port de Buenos Aires.

(Rapport de Jorge Otaola)