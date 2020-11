Une personne marche devant le ministère de l’Économie à Buenos Aires (Argentine). . / Juan Ignacio Roncoroni / Archives

Buenos Aires, 26 novembre . .- L’Argentine a placé ce jeudi sur le marché intérieur des bons du Trésor et des obligations pour 261267 millions de pesos (environ 3038 millions de dollars), instruments qui ont été en partie souscrits avec d’autres titres de créance arrivés à échéance en décembre prochain.

Comme indiqué par le ministère de l’Économie dans un communiqué, dans l’opération d’aujourd’hui, 81,800 millions de pesos (951,1 millions de dollars) de trois séries de bons du Trésor ont été attribués, venant à échéance en janvier, mars et mai de l’année prochaine, qui ils ont été acquis en espèces.

De plus, 58175 millions de pesos (676,4 millions de dollars) ont été placés dans des bons à échéance mai 2021 et 121 292 millions de pesos (1410,3 millions de dollars) dans des bons du Trésor à échéance septembre 2022 qui ont été acquis. par d’autres titres de créance.

Les instruments admis pour l’opération de «conversion» étaient trois types de lettres et une obligation qui venait à échéance en décembre prochain.

Au total, les titres ont été admis à la conversion pour une valeur nominale totale de 166 178 millions de pesos (1 932,3 millions de dollars).

Ce jeudi était le cinquième et dernier des appels d’offres prévus par le ministère de l’Économie pour novembre.

L’Argentine réalise ce type d’opération pour obtenir des financements pour faire face à ses échéances de dette, mais aussi pour capter la liquidité des pesos argentins et ainsi décomprimer la demande d’achat de dollars par les investisseurs à des fins de couverture.

De même, avec le mécanisme de «conversion» des titres, il allège le fardeau des échéances imminentes.

“Une fois de plus, l’objectif est d’allonger les maturités à très court terme, dans ce cas, en se concentrant uniquement sur un mois qui, nous le savons, est très difficile pour le gouvernement”, a déclaré aujourd’hui la firme Portfolio Personal Inversiones dans un rapport.

En décembre, le Trésor doit faire face à des échéances de dette de 448 000 millions de pesos (5 209,3 millions de dollars).

Le ministère de l’Économie affirme avoir réalisé cette année “des progrès significatifs” vers la normalisation du marché de la dette publique en monnaie nationale, avec une baisse “notable” du coût de financement du Trésor, un pourcentage “croissant” de renouvellement des échéances des le remboursement des intérêts et de la dette et l’obtention d’un financement positif.