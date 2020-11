Argentine a eu un test difficile à La Bombonera devant Paraguay. La hiérarchie des interprètes de l’équipe dirigée par Eduardo Berizzo et les difficultés survenues lors de la précédente avec le nombre de blessés dans le casting de l’Albiceleste, Lionel Scaloni improviser avec une ligne défensive dont la principale nouveauté était Nicolas Gonzalez par le secteur gauche.

Le vertige proposé par Miguel Almiron Oui Ange romero a porté le procès dans la région de Franco Armani. Aussi, les doutes inattendus de Nicolas Otamendi dans leurs tentatives de départ dégagé et bâclé, ils ont mis en danger un accent guarani.

Le représentant national était mal à l’aise dès le début. Perte de balles inutiles, manque de connexion dans la gestation offensive et attitude passive face à la pression rivale étaient quelques-uns des arguments qui ont conduit Albirroja à dominer le match.

Le déroulement de la réunion était si prévisible que à 20 minutes Lucas Martínez Quarta renversé la figure avec le passé en Lanús à l’intérieur de la zone et de l’arbitre, Raphael Claus, n’a pas hésité: Pénalité! Depuis les 12 étapes l’avant de San Lorenzo touché à la gauche du gardien de but rivière et célébré le 1 à 0. La nuit était très sombre pour les créoles.

Les problèmes ont continué quand Palais Exequiel a reçu un genou involontaire de Romarin. Dans une scène similaire à celle dans laquelle ils ont joué Neymar Oui Zuñiga dans le Coupe du monde au Brésil en 2014, l’ancien milieu de terrain Millionaire n’a pas pu poursuivre l’engagement et sa place a été prise par Giovani Lo Celso.

Presque sans le chercher (et sans le mériter), Argentine atteint la cravate quelques instants avant la pause. Grâce à un corner exécuté par la star a émergé de Rosario Central, Nicolas Gonzalez s’est levé dans le ciel de Buenos Aires et a célébré le 1 à 1 pour que les cris de soulagement fassent réagir une équipe qui a commencé à s’améliorer après ce coup émotionnel. Un tir à moyenne distance de Rodrigo De Paul a confirmé la tendance, mais l’énorme réaction de Antoine Silva évité ce qui aurait été une victoire partielle et injuste pour le propriétaire.

ENTRAÎNEMENT

Argentine: Franco Armani – Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Otamendi – Rodrigo De Paul, Leo Paredes, Exequiel Palacios et Nicolás González – Messi, Lautaro Martínez et Lucas Ocampos. DT: Lionel Scaloni.

Paraguay: Antony Silva – Robert Rojas, Gustavo Gómez, Fabián Balbuena, Junior Alonso – Gastón Giménez, Ángel Cardozo, Mathías Villasanti – Ángel Romero, Darío Lezcano et Miguel Almirón. DT: Eduardo Berizzo.

Stade: Bombonera (Buenos Aires, Argentine)

Temps: 21.00

Arbitre: Raphael Claus (Brésil) / VAR: Bruno Arleu (Brésil)

la télé: Télévision publique et TyC Sports

TABLE DES POSITIONS

PLUS SUR CE SUJET:

Lionel Messi, proche d’une nouvelle étape avec l’équipe nationale: de combien de buts a-t-il besoin pour atteindre le record de Pelé

D’être un multi-champion avec Bielsa et de réussir à River à vaincre le cancer: l’histoire de vaincre Eduardo Berizzo, l’entraîneur du Paraguay

Scaloni a fait ses débuts en équipe nationale argentine et maintenant il lui fera face avec le maillot du Paraguay: le cas atypique de Gastón Giménez