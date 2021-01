BUENOS AIRES (AP) – La loi sur l’avortement entre en vigueur dimanche en Argentine sous l’œil attentif du mouvement féministe et des autorités, qui s’engagent à garantir sa pleine application face au rejet qu’elle a suscité parmi les secteurs conservateurs.

“Un autre travail énorme commence à venir”, a déclaré la ministre argentine des Femmes, du Genre et de la Diversité, Elizabeth Gómez Alcorta, reconnaissant il y a quelques jours aux correspondants qu’une fois la réglementation en vigueur, le gouvernement devra surmonter les obstacles auxquels il sera sûrement confronté. arrivera à empêcher sa mise en œuvre effective dans tout le pays.

La loi sur l’interruption volontaire de grossesse qui a été approuvée au Sénat le 30 décembre après avoir été approuvée par la Chambre des députés envisage la possibilité de faire avorter «toute femme ou toute autre identité ayant la capacité de gestation» jusqu’à la semaine 14 du système. de santé dans un délai maximum de dix jours à compter de la demande. Au-delà de 14 semaines, il est permis si la grossesse est le produit d’une infraction, au moyen d’une déclaration sous serment présentée au personnel de santé, ou si la vie ou santé de la personne enceinte.

Alcorta a souligné que le ministère de la Santé a fait un gros achat du misoprostol abortif “pour le distribuer dans toutes les provinces”. Le ministre a reconnu que des poursuites sont attendues de la part des secteurs anti-avortement des provinces conservatrices ou de l’éventuelle réticence de certains acteurs de la santé – comme les privés – à mener cette pratique.

L’Église catholique argentine a exprimé son rejet de la règle. Le Consortium of Catholic Doctors, la Corporation of Catholic Lawyers et l’Association of Lawyers for Justice and Concord sont plusieurs des organisations qui ont exhorté à y résister, considérant que “la Constitution et les traités internationaux ayant rang constitutionnel protègent la vie de l’enfant de la conception “.

Gómez Alcorta a indiqué qu’un numéro de téléphone sera disponible “pour ceux qui ne peuvent pas accéder à l’avortement pour communiquer”.

Les centres de santé privés ou les centres de sécurité sociale qui n’ont pas de professionnels pour procéder à l’interruption de grossesse en raison de l’exercice du droit à l’objection de conscience, doivent se référer à un centre qui fournit cette disposition. De même, tout agent public ou autorité de l’établissement de santé, professionnel, effecteur (centre, institution) ou personnel de santé qui retarderait indûment sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une récusation spéciale pour le double de la peine, empêche ou refuse de pratiquer un avortement dans les cas légalement autorisés.

La Campagne nationale pour le droit à l’avortement légal, sûr et gratuit, composée de centaines d’organisations qui se sont mobilisées pendant des années, a affirmé que la lutte “avec nos foulards verts et le militantisme soutenu dans chaque lieu où le débat devait se tenir se poursuivra avec la contrôle du respect de cette loi ».

“Nous faisons confiance aux réseaux féministes que nous avons construits au fil des décennies”, a déclaré Laura Salomé, l’une des membres du mouvement, à l’Associated Press.

Le Réseau des Professionnels de la Santé pour le Droit de Décider et le Réseau des Sauveteurs sont quelques-uns des groupes “qui se coordonnent avec l’Etat pour garantir que l’accès au droit à la santé est une réalité”, a déclaré Salomé.

Les seules interruptions de grossesse non punissables envisagées par l’ancienne réglementation étaient celles qui se produisaient en raison d’un viol ou d’un risque pour la santé intégrale de la mère et jusqu’à la 12e semaine de gestation, mais elles n’étaient souvent pas effectuées dans les provinces les plus conservatrices. Des réactions négatives contre la nouvelle législation ont déjà lieu dans ces juridictions.

Dans la province septentrionale de Salta, un juge fédéral a rejeté cette semaine une mesure de précaution déposée, entre autres, par un ancien législateur pour suspendre la loi en faisant valoir que la disqualification d’une règle sanctionnée par le pouvoir législatif excède sa compétence.

Selon Gómez Alcorta, dorénavant, les accusations criminelles qui pèsent sur plus de 1 500 femmes et médecins qui ont pratiqué des avortements devraient être éteintes. Le fonctionnaire a indiqué que les accusés détenus “ne sont pas nombreux”, bien qu’elle n’ait pas pu en préciser le nombre.

“Le ministère de la Femme va remplir un leadership” pour que ces causes s’éteignent, a déclaré le responsable.

Tamara Grinberg, 32 ans, qui a eu un avortement clandestin en 2012, a célébré que désormais «une fille peut aller à l’hôpital pour dire« je veux avorter »et être accompagnée».

Quand elle a avorté, ceux qui “ont donné un coup de main” ont été comptés. «Aujourd’hui, il existe beaucoup plus de réseaux de soutien et de confinement … aujourd’hui, la décision que (les gens) veulent prendre est respectée; quand je l’ai fait, ma décision n’a pas été respectée ».

L’Argentine, le troisième plus grand pays d’Amérique latine, avec la légalisation de l’avortement a rejoint une liste qui comprend l’Uruguay, Cuba, la Guyane, la Guyane française, Mexico et l’État mexicain d’Oaxaca.

Cette mesure a motivé les mouvements de femmes d’autres pays d’Amérique latine à reprendre leurs campagnes pour garantir l’avortement, parmi lesquels le Salvador, qui, avec le Nicaragua, le Honduras et la République dominicaine, l’interdit sans exception et le punit de prison.

Les vidéojournalistes de l’AP Víctor Caivano et Yésica Brumec ont collaboré sur cette note.