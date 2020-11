Buenos Aires: l’utilisation de la jugulaire et la distance sociale continuent de faire partie, dans la nouvelle phase de la quarantaine qui commence demain, des protocoles sanitaires nécessaires pour empêcher la propagation du Covid-19 (Telam)

228 jours après que l’Argentine ait été paralysée après l’annonce par le président Alberto Fernández que tout le monde devrait rester à la maison pour empêcher la propagation du virus, le pays a enregistré un total de 153.492 cas confirmés actifs et 31.623 décédés, positionnant le territoire argentin à la douzième place du classement des pays ayant le plus de décès par million d’habitants.

Ces données proviennent du classement Worldometer, qui comprend un total de 218 territoires. Au dessus de L’Argentine, qui compte un total de 698 cas de décès pour un million d’habitants, sont dans le classement: Saint-Marin (1237), Pérou (1044), Belgique (1022), Andorre (970), Espagne (780), Brésil (752), Chili (747), Bolivie (745), Équateur (716), États-Unis (715) ) et le Mexique (712).

Ci-dessous l’Argentine sont Royaume-Uni (689), Italie (652), Panama (627), Colombie (620), Suède (590), France (573), île de San Martín (511) et Monténégro (509) complétant les 20 premières positions des pays avec plus de cas par million.

Quatre des pays avec moins de décès par million d’habitants que l’Argentine sont européens et traversent la «deuxième vague» tant redoutée. L’augmentation significative des cas de coronavirus en Europe conduit les pays du continent vers un nouveau confinement, à l’exception des écoles. Contagions sur le Vieux Continent a augmenté de 41% en une semaine pour atteindre 10,4 millions de cas et 278 000 décès depuis le début de la pandémie, ce qui soulève la possibilité d’un effondrement des hôpitaux.

Dans quelle situation sont les pays européens qui ont moins de décès par million d’habitants que l’Argentine?

Royaume-Uni

Le Royaume-Uni travaille en privé sur l’hypothèse que la deuxième vague de coronavirus sera plus meurtrière que la première.

En juillet, le Royaume-Uni a entamé un déconfinement progressif. Actuellement enregistré au cours des 14 derniers jours, environ 312 505 cas atteignant 1 034 914 infectés et 46 717 décès.

Actuellement, selon les médias locaux, Downing Street travaille en privé sous l’hypothèse que la deuxième vague de coronavirus sera plus meurtrière que la première, basé sur une projection fournie par le Scientific Advisory Group for Emergencies (Sage). Cette organisation, précisément, a averti que toute l’Angleterre devra être soumise à des restrictions de niveau 3 d’ici la mi-décembre, ce qui contrariera les espoirs de Boris Johnson d’un Noël normal.

Le Dr Yvonne Doyle, directrice médicale de Public Health England, a déclaré publiquement: «Nous continuons de voir la tendance des décès à augmenter, et cela devrait continuer pendant un certain temps.. Chaque jour, nous voyons plus de personnes testées positives et les admissions à l’hôpital augmentent. Être si gravement malade à cause de l’infection que vous devez être hospitalisé peut malheureusement entraîner plus de décès liés au COVID-19».

Le professeur Wendy Barclay, membre Sage et scientifique de l’Imperial College de Londres, a déclaré hier qu’aucune des restrictions actuelles ne semblait avoir un impact significatif sur la propagation du virus: «Le verrouillage total que nous avons eu à la fin du mois de mars était suffisant pour changer le se diriger et reprendre le contrôle du virus », a-t-il déclaré à Times Radio. “Il possèdeCeci maintenant, aucune des autres restrictions que nous avons vues, et aucune des autres actions, ne semble avoir fait cela».

Suède

La façon dont la stratégie de la Suède était perçue à l’étranger semblait dépendre principalement de la phase de la pandémie dans laquelle se trouvait l’observateur à l’époque.

Quand la plupart de l’Europe confinant sa population au début de la pandémie en fermant des écoles, des restaurants, des gymnases et même des frontières, les Suédois ont continué à jouir de nombreuses libertés. Et est-ce que La Suède a choisi des mesures moins restrictives que celles des pays voisins et a plutôt choisi de faire appel au bon comportement des citoyens pour éviter la contagion, ce qui l’a déjà conduit à ne pas déclarer la détention à domicile lors de la première vague d’infections.

La stratégie relativement discrète a attiré l’attention du monde entier. Mais il a également coïncidé avec un taux de mortalité par habitant beaucoup plus élevé que dans les autres pays nordiques.

Le pays de 10,3 millions d’habitants, a jusqu’à présent enregistré environ 134 500 cas de coronavirus et 5 969 décès. La ministre de la Santé, Lena Hallengren, a expliqué que oupas sur cinq patients admis à l’USI sont atteints du COVID-19, tandis que le chef de l’Agence de santé publique, Johan Carlson, a reconnu que la Suède est confrontée à «un hiver long et rigoureux».

La manière dont la stratégie de la Suède était perçue à l’étranger semblait dépendre principalement de la phase de la pandémie dans laquelle se trouvait l’observateur à l’époque. Au début, de nombreux étrangers regardaient avec incrédulité les images de Suédois en train de dîner avec des amis dans des restaurants ou en train de prendre un cocktail sur les rives de Stockholm. Certains étaient envieux des entreprises suédoises, qui n’ont pas été contraintes de fermer.

Puis est venu le choc lorsque le virus a dévasté les maisons de retraite et les hospices du pays avec une augmentation notable des cas dans la population.

Italie

L’Italie traverse la deuxième vague de coronavirus

Le 4 février, jetalia a informé l’OMS que 2 cas de personnes infectées au COVID-19 avaient été détectés sur leur territoire et qu’ils avaient des antécédents de voyage en Chine. Deux semaines plus tard et il y avait déjà une épidémie de coronavirus dans le nord de l’Italie avec une quinzaine de cas: 50000 personnes résidant dans la province de Lodi ont été invitées à rester chez elles, et le carnaval et les messes ont été suspendus. Au 27 février, il y avait déjà plus de 400 cas et 12 décès officiellement signalés.

ETLe 4 mai, l’Italie a commencé progressivement avec la réouverture des magasins et les restrictions à la population. Actuellement, le pays italien a enregistré un total de 295 094 cas au cours des 14 derniers jours, atteignant un chiffre de 709 335 cas depuis le début de la pandémie et de 38 826 décès.

Aujourd’hui, contrairement à l’Argentine, ils traversent la deuxième vague de COVID-19. Pour faire face aux nouvelles infections, les mesures incluent la fermeture des restaurants et bars à partir de 18 heures et la fermeture totale des théâtres, cinémas et gymnases pendant un mois. Cela signifie un coup dur aux secteurs déjà très touchés par le confinement strict du printemps dernier. Pour ses détracteurs, c’est une «déclaration d’échec» du gouvernement, tandis que les scientifiques se demandent si cela suffira à contenir le virus.

France

La situation en France est critique

Au cours des 14 derniers jours, la France a enregistré un total de 575 855 cas et depuis le début de la pandémie, elle a atteint 1 419 326 infectés et 36 725 décès.

La situation est “critique” en Francea déclaré Jean-François Delfraissy, président du conseil scientifique qui conseille le gouvernement d’Emmanuel Macron. «Nous avions prévu qu’il y aurait cette deuxième vague, mais nous sommes nous-mêmes surpris par (sa) brutalité», a-t-il déclaré dans une interview à la radio, après avoir enregistré un record de 52 000 infections en 24 heures. “Beaucoup de nos concitoyens n’ont pas encore réalisé ce qui nous attend.” Macron s’adressera à la nation mercredi soir.

En France, reconfigurée depuis vendredi 30 octobre depuis un mois, la colère des commerçants contraints de fermer augmente, qui dénoncent la concurrence déloyale des grands magasins, autorisés à rester ouverts, et des plateformes en ligne, comme Amazon. Le Premier ministre pourrait décider de fermer les grands supermarchés “des rayons des produits qui ne sont pas indispensables”, a déclaré le ministre de l’Economie, Bruno Le Maire.

Le nombre réel d’infections serait d’environ 100 000 cas par jour, ce qui indiquerait une deuxième vague “plus forte que la première”. Martin Hirsch, directeur général de l’assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) est d’accord. “Il est possible que la deuxième vague soit pire que la première”, a-t-il admis vendredi dernier.

La stratégie de l’Argentine

Les mesures prises par le gouvernement au début de la pandémie ont été considérées comme un exemple (Franco Fafasuli)

Depuis le début de la pandémie, les mesures adoptées par le pays ont été citées à titre d’exemple. Cependant, avec le temps et avec une maladie qui prenait de plus en plus de terrain, la gestion pour contenir l’impact est devenue obsolète. En octobre, le prestigieux journal El País, d’Espagne, a publié un article critique dans lequel il affirme qu’il est passé du statut d’exemple à contenir le coronavirus en Amérique latine à l’un des pays de la région avec le plus grand nombre de cas.

Lors du tracé des statistiques, les experts utilisent des moyennes mobiles pour accéder à des approximations plus précises de la situation épidémiologique, quels que soient les pics et les creux indiqués par les courbes pour des raisons qui ne sont pas strictement liées au comportement et à la progression de la maladie en une certaine région. Par exemple, en Argentine, en plus d’avoir un faible niveau de tests, encore moins de tests de diagnostic sont effectués le week-end que le reste de la semaine; Si ces facteurs s’ajoutent au fait que les provinces mettent du temps à charger les données dans le système national, les données statistiques du tableau épidémiologique en temps réel en Argentine peuvent être exposées à des inexactitudes.

Pour Jorge Aliaga, physicien et chercheur au CONICET, «la dynamique argentine a été très différente de la dynamique européenne. Nous n’avons jamais eu de croissance explosive des cas et jusqu’à présent pas de forte baisse. Aujourd’hui à l’AMBA il semble qu’ils diminuent car les personnes exposées (sauf et jeunes) ont déjà été infectées en grande partie et les personnes âgées continuent avec beaucoup de soin. Tout cela dans un contexte où les activités s’ouvrent depuis mai. En d’autres termes, le nombre de personnes exceptées augmente. Mais cela s’est fait petit à petit et c’est pourquoi les infections n’ont pas explosé mais elles n’ont pas diminué non plus. Si les nouvelles réouvertures qui sont effectuées maintenant n’ajoutent pas beaucoup de nouveaux exposés, les cas diminueront.

