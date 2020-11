Un infirmier procède au transfert d’une femme atteinte du covid-19 en convalescence dans un hôpital, le 2 novembre 2020, dans la province de Buenos Aires. . / Juan Ignacio Roncoroni

Buenos Aires, 29 novembre . .- L’Argentine a signalé ce dimanche 5432 nouveaux cas de coronavirus SRAS-CoV-2, portant le nombre total de positifs à 1418807, tandis que les décès dus au covid-19 ont augmenté à 38 473, après 151 décès confirmés au cours des dernières 24 heures.

Le nombre d’infections signalées aujourd’hui marque une diminution par rapport à celles signalées ce samedi, lorsque 6 098 cas positifs ont été signalés.

Selon le rapport quotidien publié par le ministère argentin de la Santé, la province de Buenos Aires reste le district avec le plus de cas confirmés à ce jour (617 271, dont 868 ont été notifiés ce dimanche), suivie par la capitale du pays, avec 158 484 infections confirmées, 217 d’entre elles ont été signalées aujourd’hui.

En troisième position se trouve la province centrale de Santa Fe, avec un total de 146 505 positifs, dont 1 004 notifiés ce dimanche.

En revanche, selon des sources officielles, 1 249 843 patients sont déjà sortis de l’hôpital, tandis que 4 013 personnes avec un diagnostic confirmé de covid-19 restent admises dans les unités de soins intensifs.

Le pourcentage d’occupation des lits de soins intensifs pour tous les types de pathologies est de 56,2% à l’échelle nationale, mais de 59,8% si l’on ne tient compte que de Buenos Aires et de sa périphérie peuplée.

Jusqu’à présent, en Argentine, 3,8 millions de tests au total ont été effectués pour détecter le virus, avec un taux de 85 357 tests par million d’habitants.

Les cas positifs avaient atteint un record quotidien de 18 326 en Argentine le 21 octobre.

Le président argentin, Alberto Fernández, a annoncé vendredi dernier la continuité, en principe jusqu’au 20 décembre, des mesures sanitaires adoptées depuis le 20 mars pour faire face à la pandémie, bien qu’il ait introduit des changements concernant la qualification sanitaire du la plupart des régions du pays.

Aujourd’hui, la quasi-totalité du territoire appartient à la catégorie des zones à distance sociale obligatoire, tandis que seules deux villes du pays, le sud de Bariloche et Puerto Deseado, restent des zones d’isolement social obligatoire.

Le gouvernement argentin a annoncé la semaine dernière qu’il prévoyait de commencer les tâches de vaccination contre le covid-19 dans la première quinzaine de janvier.

Sur une population totale de 45 millions de personnes, l’objectif, selon les autorités, est d’appliquer un total de 60 millions de doses de divers vaccins contre le covid-19 au cours de 2021, dont le Spoutnik V russe et celui développé par Pfizer.