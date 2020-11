Aujourd’hui encore, 903 positifs ont été signalés dans la province centrale de Cordoue, 453 à Tucumán (nord-ouest) et 256 à Neuquén (sud). . / Juan Ignacio Roncoroni / Archives (Juan Ignacio Roncoroni /)

Buenos Aires, 1er novembre . .- L’Argentine a signalé 6 609 nouveaux cas de coronavirus SRAS-CoV-2 ce dimanche, portant le nombre total d’infections à 1173 533, tandis que les décès ont augmenté à 31140 après que 138 aient été enregistrés décès au cours des dernières 24 heures.

Selon le rapport quotidien publié par le ministère argentin de la Santé, la province de Buenos Aires reste le district avec les cas les plus confirmés à ce jour (550939, dont 1574 signalés ce dimanche), suivie par la capitale du pays avec 147 459 infections, 258 d’entre elles sont aujourd’hui comptabilisées.

Au-delà de ces deux districts, ceux avec la plus forte concentration de population du pays, tandis qu’à Buenos Aires et sa périphérie, les infections ont tendance à ralentir, à l’intérieur du pays les cas sont en augmentation, avec 1170 positifs signalés aujourd’hui dans la province centrale de Santa Fe. , ce qui ajoute déjà 105 518 cas.

Aujourd’hui encore, 903 positifs ont été signalés dans la province centrale de Cordoue, 453 à Tucumán (nord-ouest) et 256 à Neuquén (sud).

D’autre part, selon des sources officielles, 985 316 patients sont déjà sortis de l’hôpital, tandis que 5 119 personnes avec un diagnostic confirmé de covid-19 restent dans des unités de soins intensifs.

Le pourcentage d’occupation des lits de soins intensifs pour tous les types de pathologies est de 63,9% à l’échelle nationale, mais de 60,6% si l’on ne tient compte que de Buenos Aires et de sa périphérie populeuse.

Jusqu’à présent, en Argentine, où des mesures d’isolement sont en vigueur depuis le 20 mars, un total de 3 millions de tests ont été effectués pour détecter le virus, avec un taux de 66 607 tests par million d’habitants.

Le président argentin, Alberto Fernández, a prolongé les restrictions de circulation dans les différentes provinces du pays pour contenir la pandémie de covid-19 pour une période de quatorze jours, jusqu’au 8 novembre prochain.