Les Pumas et les León se sont qualifiés pour la finale du tournoi Guard1anes-2020 au Mexique avec des moments mémorables et émouvants en demi-finale avec respectivement l’Argentin Juan Dinenno et le Costaricien Joel Campbell.

– Les larmes de Campbell –

El León, qui était leader de la compétition, s’est imposé en demi-finale contre les «Chivas» de Guadalajara avec un score global de 2-1. Joel Campbell a joué un rôle dans les deux buts.

Mercredi, le match aller s’est terminé 1-1 au stade Akron. L’attaquant de ‘Tico’ a joué à l’extérieur et sur le côté droit a généré le jeu du but de ‘La Fiera’ dans lequel il a aidé son coéquipier Fernando Navarro.

Lors du match retour samedi au stade Nou Camp, Campbell a joué en tant qu’avant-centre et a marqué le seul but de la victoire 1-0, par l’intermédiaire de l’Équatorien Ángel Mena.

À la fin du match, lorsqu’il a été interviewé à la télévision, Campbell était secoué et pleurait.

“Mentalement, je suis très fort, mais mes larmes sont pour le sacrifice que j’ai subi. Merci à Dieu de m’avoir permis de jouer un excellent match, j’ai travaillé dur pour arriver à ce moment”, a déclaré Campbell.

Le footballeur costaricien joue pour León depuis le tournoi Clausura-2019 au cours duquel il a atteint la finale perdue face aux Tigres; Cette fois contre Pumas il espère remporter le titre car “ils ne se souviennent que des champions, il faut tout donner”.

– Les doublets de Dinenno –

Le 7 novembre, lors du dernier jour de la phase régulière, Cruz Azul a battu les Pumas 1-0 au stade Azteca, qui a retourné le tableau d’affichage avec deux buts de Juan Dinenno très près de la fin, en quelques minutes. 86 et 90.

Ce résultat a porté les Pumas à la deuxième place du classement et a placé Cruz Azul à la quatrième place. Trois semaines plus tard, ces équipes se sont rencontrées en demi-finale et les deux en-têtes flétris de Dinenno ce soir-là ont déterminé que les Pumas étaient locaux au match retour.

Lors du premier match des demi-finales à Azteca, Cruz Azul a semblé franchir un pas décisif en s’imposant 4-0 au stade Azteca, mais dimanche les Pumas ont atteint la virilité au stade de l’Université Olympique en retournant le 4-0 avec un double de Dinenno, aux minutes 3 et 37.

Avec le match nul 4-4, les félins se sont qualifiés pour la finale en ayant terminé mieux placés dans le tableau à la fin de la phase régulière.

A l’issue de la demi-finale, Dinenno a dédié le résultat à ceux qui pensaient que les Pumas avaient déjà été éliminés dès le match aller.

“Il y avait ceux qui ont dit qu’ils n’allaient même pas regarder le match, ils ont raté quelque chose de bien”, a déclaré Dinenno.

“Dès le premier match de championnat, personne ne nous a fait confiance, mais il me reste le dévouement des joueurs et l’amour pour l’institution”, a déclaré le buteur argentin des félins universitaires.

str / ol