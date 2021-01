Salvador Cienfuegos Zepeda était à la tête du Sedena pendant l’administration d’Enrique Peña Nieto (Photo: Cuartoscuro)

Salvador Cienfuegos Zepeda, ancien chef de l’armée, était disculpé par le procureur général de la République (FGR) et avec ça un cycle de crise s’est clôturé au sein des forces armées (Forces armées) et le président Andrés Manuel López Obrador, qui a cédé pour ne pas semer le doute contre l’institution qui est un élément clé de son gouvernement.

Les analystes consultés par Infobae Mexico ont convenu que bien que, le FGR est autonome et n’a trouvé aucune preuve de trafic de drogue au Comme indiqué par les autorités américaines, le fait qu’il soit exempt de frais représente un vote de confiance aux forces armées. bien une procédure contre l’institution aurait été engagée qui fonctionne avec des officiers qui, il y a à peine deux ans, étaient sous le commandement de Cienfuegos Zepeda.

“Dans la L’opinion publique reste la perception de l’impunité et la perception que l’armée a réussi à imposer sa décision au président et qu’il les protège définitivement, qui ne peut être supprimé par personne, mais légalement, le général est déjà libre et sans frais », a-t-il déclaré. Raúl Benítez Manaut, spécialiste des questions de sécurité nationale et des forces armées.

Pendant deux ans de mandat, López Obrador a cédé plus de 30 tâches au Secrétariat de la Défense nationale (Sedena) ainsi que la marine mexicaine. Celles-ci comprennent la construction et l’administration de quatre aéroports, la construction de 2 700 succursales bancaires du ministère du Bien-être social.

Aux États-Unis, le général a été accusé d’être lié au cartel H-2, un vestige de Los Beltrán Leyva dirigé par Juan Francisco Patron Sánchez (Photo: File)

Aussi bien que une douzaine de fonctions étendues pendant la pandémie COVID-19, comme la vaccination, la protection des hôpitaux et l’embauche de personnel médical. Associé à contrôle des ports et des douanes; comme Tâches de sécurité publique en soutenant la consolidation de la garde nationale avec le recrutement, la formation ou la construction de ses 248 bases.

Pour cette raison, les analystes ont mis en garde contre la processus de militarisation qu’AMLO a accentué, trahissant ainsi sa promesse de campagne de renvoyer les militaires dans leurs casernes.

Pour que poursuivre Cienfuegos Zepeda aurait déclenché une persécution contre ceux qui lui étaient subordonnés et qui restent actuellement à des postes pertinents, comme c’est le cas du secrétaire général de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval. Ajouté au fardeau sans précédent que le président a placé sur l’armée, la relation aurait été rompue.

“Est un vote de confiance envers les forces armées car, si le général Cienfuegos était poursuivi pénalement, dans une structure aussi verticale que l’armée mexicaine ou la marine, plusieurs de ceux qui étaient sous ses ordres dans ces années pourraient être soupçonnés de complicité», A indiqué Alexei Chévez Silveti, consultant sur les questions de sécurité.

AMLO a assigné plus de 30 tâches aux forces armées comme jamais auparavant (Photo: lopezobrador.org.mx)

Le FGR déterminé le non-exercice d’une action pénale contre l’ancien chef de l’armée (2012-2018), après avoir analysé plus de 743 pages de preuves fournies par le ministère américain de la Justice. Et exactement trois mois après l’arrestation de l’officier militaire mexicain le plus haut gradé pour quatre chefs d’accusation liés à la drogue à Los Angeles en Californie.

Ainsi, il a été conclu que Cienfuegos n’avait jamais eu de rencontre avec les membres du cartel H-2 et n’a pas maintenu la communication avec eux. Il n’a pas non plus pris de mesures pour protéger ou aider les membres de ce groupe criminel. De plus, l’analyse de votre patrimoine et le respect de vos obligations fiscales, il n’y avait aucune donnée ou signe qu’il avait reçu un revenu illégal ou sa fortune avait augmenté anormalement, selon leurs perceptions dans la fonction publique.

“La période critique qui s’est ouverte le 15 octobre se clôt, l’affaire qui a duré trois mois et du côté mexicain était ce qui était attendu, au recevoir la pression de l’armée que le président López Obrador demande au président Trump le retour de Cienfuegos et que le ministère de la Justice abandonne les poursuites », a déclaré Benítez Manaut, universitaire à l’Université nationale autonome du Mexique (UNAM).

Le général a été arrêté le 15 octobre de l’année dernière, après la Drug Enforcement Administration (DEA) a commencé à enquêter en 2013 sans informer le gouvernement mexicain pendant au moins sept ans. Il a passé 34 jours de prison et a été renvoyé le 18 novembre au Mexique, après que les accusations aient été rejetées par le ministère de la Justice avec les efforts antérieurs du gouvernement López Obrador. Entre 2015 et 2017, l’armée aurait opéré pour le transfert de stupéfiants avec la faction restante de Le Beltran Leyva, selon des actes d’accusation devant le tribunal du district oriental de New York.

L’unité dirigée par Alejandro Gertz Manero a disculpé le général (Photo: Cuartoscuro)

La promesse était que le général ferait l’objet d’une enquête dans son pays, le gouvernement américain a accepté de le laisser partir en favorisant les relations de coopération entre les pays alliés. Par conséquent, les autorités nord-américaines fourni des données d’essai en leur possession et avec lesquelles, procureurs du tribunal du district oriental de New York considéré comme ayant construit un dossier solide. Cependant, aux États-Unis, ils ont laissé la porte ouverte pour rouvrir l’affaire à l’avenir, bien que maintenant la FGR ait décidé de ne pas poursuivre.

Il a été Le 9 janvier, le général a pris connaissance des accusations portées par les autorités américaines, ainsi que les enquêtes de la FGR, pour lesquelles eu accès à l’intégralité du fichier, le cas échéant. Depuis, Cienfuegos Zepeda a fourni des preuves pour prouver son innocence. Alors que l’accusation a fait de même pour obtenir des preuves dans l’affaire.

“Quoi le président les protège, [al Ejército], de cela il n’y a aucun doute, parce que ce sont des forces armées très pro. Le parquet est indépendant mais le procureur et le président entretiennent des relations très étroites“Ajout du chercheur UNAM et ajout que Reste à voir si le nouveau gouvernement de Joe Biden manifestera son intérêt pour reprendre l’affaire.

Même si le chancelier Marcelo Ebrard Il a déclaré qu’il serait «suicidaire» de ne pas enquêter sur Cienfuegos et López Obrador a promis de ne protéger personne; Benítez Manaut et Chévez Silveti ont estimé que L’une des raisons pour lesquelles l’exonération aurait été donnée était le rejet d’éléments de preuve qui, au Mexique, n’ont aucune valeur judiciaire. et le DEA obtenu illégalement, tel que écoutes téléphoniques ou interception de communications.

Benítez Manaut a déclaré que même si la FGR est autonome, les relations de Gertz Manero avec le président sont très étroites (PHOTO: UNAM / CUARTOSCURO.COM)

“Je Je ne pourrais pas parler d’impunité, parce que vous devez vous rappeler que tout les enregistrements qu’ils (la DEA) ont ont été obtenus illégalement au MexiqueIls ne peuvent donc pas être admis comme preuve, aux États-Unis oui, mais pas ici », a réitéré Chévez Silveti.

L’analyste a souligné que un point pertinent était le fait que le FGR n’avait pas trouvé de comptes ou d’actifs provenant d’une allégation de corruption, l’un des domaines dans lesquels le gouvernement américain accorde une attention particulière.

À la fois, a projeté que l’affaire pourrait servir à «tourner la page» dans les relations de coopération et de confiance entre les agences de sécurité des deux pays, parce que les liens ont été sérieusement affectés et avec une distance qui ne s’était pas produite ces dernières années. Pendant ce temps, le gouvernement américain continuera de souffrir pour avoir agi unilatéralement avec un allié, ce pour quoi il a provoqué une grande animosité parmi les forces armées.

De son côté, l’équipe d’avocats représentant le général a indiqué à ce média que pour l’instant ils n’offriraient pas de position sur la question et n’avaient connaissance que des informations émises par la FGR.

