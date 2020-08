WASHINGTON – L’armée a attribué 10 contrats d’une valeur totale de 29,75 millions de dollars à des entreprises pour fournir des technologies matures dans le domaine des effets de lancement aérien (ALE) pour les futurs avions à levage vertical qui devraient être mis en service vers 2030, ont déclaré des responsables de l’aviation de l’armée. Nouvelles de la défense.

Raytheon, Alliant Techsystems Operations LLC, de Northridge, Californie, et Area-I Inc., de Marietta, Géorgie, ont obtenu des contrats pour développer des véhicules aériens.

L3 Technologies, Rockwell Collins et Aurora Flight Services Corporation ont remporté des contrats pour fournir des systèmes de mission.

Et Raytheon, Leonardo Electronics US Inc., Technology Service Corporation, de Huntsville, Alabama, et Alliant Techsystems Operations LLC, de Northridge, Californie, ont reçu des contrats pour fournir des charges utiles ALE.

Grâce à ALE, l’armée espère fournir aux flottes de levage vertical actuelles et futures «les yeux et les oreilles» pour pénétrer le territoire ennemi tandis que les avions habités sont capables de maintenir l’impasse hors de portée de l’attaque ennemie, Brig. Le général Wally Rugen, qui est en charge des efforts de modernisation de la FVL de l’armée, a déclaré dans une interview exclusive avec Defense News.

«Pour ce faire, il contient toute une série de capacités intégrées, et je dirais que ce n’est pas seulement les yeux et les oreilles, mais c’est aussi, ce que nous trouvons, c’est la bouche, donc notre capacité à communiquer en apportant un réseau maillé capacités, en apportant une capacité d’entendre dans le spectre électronique, et, encore une fois, la capacité de collecter dans ce spectre afin que nous puissions trouver, corriger et terminer sur les menaces de rythme », at-il ajouté.

L’armée prévoit d’utiliser ces capacités déjà techniquement matures grâce à une maturation technologique supplémentaire, a déclaré le colonel Scott Anderson, chef de projet des systèmes d’avions sans pilote pour le Bureau exécutif du programme de l’armée pour l’aviation, dans le même entretien.

«Nous recherchons des niveaux de préparation de haute technologie, donc le meilleur de la race», a-t-il déclaré, «que nous pouvons acheter et ensuite nous n’avons pas à développer, dépenser beaucoup d’argent pour le développement pour nous préparer à sortir dans un prototype. » Le véhicule aérien, les charges utiles et les systèmes de missions s’intégreront tous dans une architecture appartenant au gouvernement d’ici l’exercice 2024.

Le service examinera d’abord chaque composant majeur de l’ALE individuellement, plutôt que dans son ensemble, pour évaluer l’état de préparation, a déclaré Anderson. Cela durera presque toute l’année 2021.

Ensuite, en 2022, l’armée prendra ces capacités et les rassemblera dans un prototype de système complet travaillant avec Georgia Tech, qui aide le service à rédiger les fondements de l’architecture de référence, a-t-il ajouté.

Dans la phase finale, l’armée intégrera le système sur une plate-forme, ciblant d’abord l’hélicoptère d’attaque Grey Eagle et AH-64 Apache. En fin de compte, les capacités ALE issues de l’effort seront ciblées pour l’écosystème FARA (Future Attack Reconnaissance Aircraft), a déclaré Anderson.

L’armée prévoit de déployer à la fois le FARA et un futur avion d’attaque à longue portée (FLRAA) au début des années 2030.

«Nous voulons faire mûrir le [ALE] l’écosystème et ensuite le préparer à être transféré au FARA en pleine floraison », a ajouté Rugen.

L’armée se penche sur ALE depuis environ fin 2017, a déclaré Rugen, et travaille depuis plusieurs années à affiner les documents de développement des capacités associés. Le général Mike Murray, commandant du Commandement de l’avenir de l’armée, a signé un document abrégé sur le développement des capacités en mai.

Le service a été satisfait de ce qu’il a vu jusqu’à présent dans l’expérimentation de prototypes en direct et la modélisation basée sur la physique au sein de la communauté scientifique et technologique et est prêt à agir rapidement, a déclaré Rugen.

Army Futures Command mène un changement culturel, au grand bonheur de l’industrie

L’armée a choisi l’ALTIUS de Area-I, le système sans pilote intégré dans un tube, pour lancer à partir d’un avion d’essai à voilure tournante – un UH-60 Black Hawk – et a pu démontrer le concept à haute altitude en août 2018. .

Ensuite, le service a de nouveau démontré le concept lors d’un exercice de brèche robotique au sol à la base aérienne de Yakima dans l’État de Washington en 2019, ainsi que d’un lancement depuis un Black Hawk volant à une altitude inférieure – environ 100 pieds ou moins.

En mars, à Yuma Proving Ground, en Arizona, l’armée a fait la démonstration de plusieurs ALE lancés depuis un Black Hawk à très basse altitude pour «maintenir le masquage», a déclaré Rugen. «Nous avons étendu notre réseau maillé à environ 60 kilomètres, donc nous étions plutôt satisfaits, encore une fois, du rythme des exigences et du rythme d’expérimentation.»

Le programme évoluera au-delà de 2024, car la capacité s’alignera plus étroitement sur l’intégration dans les formations futures.

Sauter dans la guerre algorithmique: l’aviation de l’armée américaine resserre la chaîne de destruction avec une architecture en réseau

L’armée pourrait attribuer des contrats futurs pour intégrer la capacité ou établir des contrats subséquents avec d’autres autorités de transaction – qui est le type de mécanisme de contrat utilisé pour les 10 adjudicataires qui permet à l’armée de passer plus rapidement à un prototype rapide. «Nous avons les mécanismes contractuels» pour être «flexibles et réactifs», ce qui est essentiel dans un programme comme ALE, a déclaré Joe Giunta, directeur exécutif du Army Contracting Command à Redstone Arsenal, Alabama.

Au lieu de chercher un fournisseur qui pourrait fournir tous les aspects d’un système, «nous pouvons récolter auprès de plusieurs fournisseurs différents, qui apportent, si vous voulez, les meilleures caractéristiques», a ajouté Patrick Mason, le PEO adjoint pour Army Aviation.

«Ensuite, à mesure qu’ils fusionnent dans notre architecture de référence gouvernementale et notre approche de système ouvert, nous sommes alors en mesure de les rassembler pour créer un produit beaucoup plus performant», a-t-il déclaré, qui «s’inscrit dans le long terme sur la façon dont nous pouvons modifier cela comme la technologie arrive et nous pouvons accélérer les augmentations de technologies à mesure que nous entrons dans la période de 23, 24, puis plus loin dans l’avenir alors que nous envisageons FY30 et la mise en service du FARA, de la FLRAA et de la mise en place complète du FVL écosystème. »

L’armée a publié un avis à l’industrie le 12 août à la recherche de commentaires sur la technologie qui pourrait encore améliorer la capacité de l’ALE contre des adversaires sophistiqués avec des plans pour organiser une journée de l’industrie en septembre.

Alors que le service prototypera des technologies matures à court terme, Mason a déclaré: «Quand vous regardez la période 25 et 26, il y aura de meilleures technologies qui seront développées du côté de la charge utile de la maison, des progrès dans les véhicules aériens ou les progrès des systèmes de mission. »

La RFI «examine le prochain incrément qui existe alors que nous passons de maintenant en 2020 à ce que nous aurions en tant que capacité résiduelle en 24 à ce que nous pourrions passer en 2030», a déclaré Mason.