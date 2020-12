En termes de baseball, le lanceur est chargé de sortir l’équipe du trou, lorsque le jeu est perdu dans une situation très compliquée et avec la possibilité de plus de points contre

Pour le président Andrés Manuel López Obrador, Le rôle prépondérant des forces armées dans son gouvernement tient au fait que l’institution doit contribuer au progrès du pays et à ses connaissances professionnelles, utilisé comme il l’a fait en lui assignant diverses tâches dans les programmes sociaux et les travaux d’infrastructure.

A souligné que L’une des tâches de l’armée est de soutenir le progrès du Mexique, selon sa position dans le Loi organique de la dépendance, comme dans son premier article, la section IV, se réfère comme l’une des fonctions de l’institution militaire: “Mener des actions civiques et des œuvres sociales qui tendent au progrès du pays”.

Certains se demandent: Pourquoi l’armée participe-t-elle autant aux travaux publics? Et il est important de garder à l’esprit que l’armée a également cette fonction, d’aider au développement du pays, de soutenir le progrès du Mexique.C’est dans la loi organique de l’armée que remplit également cette fonction, aider au développement du pays, soutenir le progrès du Mexique », a justifié le président de la République.

L'administration AMLO a été critiquée pour sa dépendance presque excessive à l'égard de l'armée. Il y a même eu un débat sur la militarisation du pays et l'autonomisation de ce secteur

En tournée pour superviser le Canal Centenario à Nayarit, Le directeur général était accompagné de Luis Cresencio Sandoval, secrétaire général de la Défense nationale (Sedena). Lors de son discours, AMLO a assuré que la discipline militaire a été efficace pour utiliser efficacement les dépenses liées aux travaux.

À la fois, énuméré les tâches qu’il a confiées aux membres de l’armée, comme le dragage des rivières, la plantation d’arbres et la construction de l’aéroport de Santa Lucia, dans l’État du Mexique. A cet égard, il a souligné que la participation des ingénieurs militaires à ces travaux permettra une des économies de 270 milliards de pesos.

“L’armée nous aide dans la construction de l’aéroport Felipe Ángeles, c’était une décision comme celle-ci un peu plus complexe, parce que les gens ont été consultés et la majorité de ceux qui ont participé à une consultation pensaient qu’elle devait être annulée le projet de construction de l’aéroport sur le lac Texcoco et de le faire à Santa Lucía, sur la base aérienne de Santa Lucía”, A-t-il déclaré à propos de sa décision d’annuler un travail commencé dans l’administration d’Enrique Peña Nieto.

«Nous avons pris cette décision, de nombreuses critiques, de nombreuses questions, la voici Victor Gonzalez (Lanceur des Los Angeles Dodgers), qui connaît le langage du baseball: L’armée nous a fait sortir du trou, car ils ont repris la construction du nouvel aéroport, et cette décision et le travail des ingénieurs militaires nous sauverontQu’il soit bien entendu et entendu loin de 270 milliards de pesos», A assuré le président, en plus de promettre qu’il inaugurera les travaux le 21 mars 2022.

En tournée pour superviser le canal Centenario à Nayarit, le directeur général était accompagné de Luis Cresencio Sandoval, secrétaire général de la Défense nationale

Lopez Obrador fait un bref examen des fonctions qui ont été confiées aux forces armées. Par exemple, a mentionné qu’à Cancun, le secrétaire de la Marine a été chargé de nettoyer les plages de sargasses, afin que le tourisme ne soit pas affecté; aussi aider à nettoyer les rivières et les canaux pour éviter les inondations dans les zones basses de Tabasco. Il est à noter que la Marine est également en charge de la surveillance et de l’administration des douanes et des ports.

De la part de l’armée, fait référence au programme Sembrando Vida, une campagne qui consiste à planter du bois et des arbres fruitiers et ainsi dynamiser l’économie locale en payant les agriculteurs pour qu’ils cultivent leurs parcelles. Le gouvernement AMLO prévoit de semer un million d’hectares avec plus de 400 mille bénéficiaires dans le programme. La matière première pour atteindre cet objectif provient des pépinières Sedena.

Les militaires Ils sont également responsables de la distribution des médicaments, de la sécurité publique, de la construction d’une section du train maya, des 1600 succursales de la Banco de Bienestar, des hôpitaux, de la surveillance des installations stratégiques, ainsi que d’autres participations à Young People Building the Future.. En plus du plan marin et du plan DN-III, des stratégies pour aider la population lors d’urgences telles que tremblements de terre et inondations.

AMLO a souligné que l'une des tâches de l'armée est de soutenir les progrès du Mexique, comme le soutient sa position dans la loi organique de la dépendance

Précisément, L’administration d’AMLO a été critiquée pour sa dépendance presque excessive à l’égard du personnel militaire. Même a été ouvert un débat autour de la militarisation du pays et de l’autonomisation de ce secteur. Mais, contrairement à cette position, le président se vantait d’avoir surchargé les institutions armées de missions, lors de son rapport du 1er décembre, après avoir terminé deux ans en fonction.

En termes de baseball, le lanceur est chargé de sortir l’équipe du trou, lorsque le jeu est perdu dans une situation très compliquée et avec la possibilité que plus de points soient marqués. Le lanceur de relève entre alors pour éliminer le frappeur et empêcher le rival de marquer, puis revenir en arrière. En d’autres termes, pour AMLO, les forces armées sont son lanceur dans le parti de l’administration publique.

