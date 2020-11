Attaque au phosphore blanc dans le Haut-Karabakh – Première partie

L’Arménie a révélé que l’Azerbaïdjan a utilisé du phosphore blanc pour incendier les forêts du Haut-Karabakh, à proximité des communautés civiles, lieux où la population se cachait pendant les attaques azerbaïdjanaises.

Le phosphore blanc est un agent incendiaire qui peut causer de graves brûlures aux humains. Ces brûlures du deuxième et du troisième degré entraînent une mortalité élevée en raison de l’absorption du phosphore dans l’organisme et des dommages qu’elles causent aux organes internes.

«Le 30 octobre 2020, les forces armées de la République d’Azerbaïdjan ont commis une autre violation flagrante du droit international en utilisant des munitions contenant des produits chimiques au phosphore blanc contre la population du Haut-Karabakh», a révélé l’Arménie et a montré des images avec les preuves.

Attaque au phosphore blanc dans le Haut-Karabakh – Deuxième partie

«C’est une autre manifestation du fait que la République d’Azerbaïdjan a déjà subordonné ses obligations en vertu des accords internationaux pertinents à sa politique agressive visant à l’extermination totale de la population de l’Artsakh, afin de causer le maximum de dommages non seulement à sa population, mais aussi sa flore et sa faune », a dénoncé le ministère arménien de la Défense.

Dans cette situation, La République d’Arménie a appelé l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques (OIAC) à user de tous ses pouvoirs pour empêcher l’Azerbaïdjan de continuer à utiliser des produits chimiques comme méthode de guerre. “La République d’Arménie attend également des Etats membres de l’OIAC qu’ils évaluent correctement le comportement de l’Azerbaïdjan, ce qui est en totale contradiction avec les buts et objectifs des diverses conventions internationales.”

«Les forces azerbaïdjanaises ont utilisé sans discrimination des munitions au phosphore interdites contenant des éléments d’armes chimiques dans la zone de conflit, ce qui constitue une grave violation du droit international humanitaire, du droit coutumier, des Conventions de Genève et des conventions pertinentes des Nations Unies, ainsi que les documents et conventions sur les crimes de guerre », a dénoncé la porte-parole du ministère arménien de la Défense, Shushan Stepanyan

Le ministère a expliqué que l’utilisation de ces armes, qui de par leur nature ne permettent pas de distinguer avec précision les biens militaires des biens civils, “causent à la fois des désastres environnementaux et des pertes humaines, est sans aucun doute un crime de guerre grave”.

Munitions à grappes

Avec une enquête sur place dans la région du Haut-Karabakh en octobre 2020, Human Rights Watch (HRW) a détecté quatre incidents au cours desquels des troupes azerbaïdjanaises ont tiré des armes à sous-munitions, largement interdite par le droit international, dans les zones résidentielles.

Les zones où HRW a trouvé des restes d’armes à sous-munitions à Stepanakert, dans le Haut-Karabakh

«L’utilisation continue des armes à sous-munitions, en particulier dans les zones peuplées, montre un mépris flagrant pour la sécurité des civils», a déclaré Stephen Goose, directeur de la division des armes de HRW et président de la Coalition Against Cluster Munitions. «Les armes à sous-munitions ne devraient jamais être utilisées par quiconque en aucune circonstance, encore moins dans les villes, en raison des dommages prévisibles et inacceptables causés aux civils», a-t-il expliqué.

Des membres de la célèbre ONG ont examiné les restes de roquettes, les impacts et les restes de sous-munitions explosives et autres qui ont échoué à divers endroits à Stepanakert, le centre administratif du Haut-Karabakh.. Ils ont également étudié des photographies prises dans la ville de Hadrut d’une roquette et de sous-munitions qui ont explosé et d’une sous-munition défectueuse qui n’a pas explosé, et se sont entretenus avec six personnes qui ont été témoins de la fusillade.

Corps d’une fusée de la série LAR-160, utilisée par l’Azerbaïdjan, dans un quartier résidentiel de Stepanakert. © 2020 Human Rights Watch

Les habitants de Stepanakert ont déclaré aux enquêteurs que les attaques aux armes à sous-munitions avaient commencé le matin du 27 septembre dans une zone résidentielle à moins de 200 mètres du bureau du Comité international de la Croix-Rouge. «Les enfants ont commencé à crier et tout le monde a paniqué lorsque les bombes ont commencé à tomber. Nous avons ouvert les fenêtres et avons vu que les voitures brûlaient. Nous avons vu qu’ils avaient des objets roses qui les faisaient brûler, alors nous avons couru au sous-sol “, a déclaré une femme de 69 ans qui, au moment de l’attaque, se trouvait au quatrième étage d’un immeuble à côté où HRW a observé des dizaines d’impacts distinctifs de sous-munitions M095.

Un fusible M136 R associé à la fusée de la série LAR-160, trouvé dans un quartier résidentiel de la ville de Hadrut. © 2020 Union des citoyens informés. Dommages causés à un véhicule privé par une sous-munition M095 à double usage, qui produit un jet de métal en fusion destiné à détruire des véhicules et d’autres matériaux © 2020 Human Rights Watch

Les armes à sous-munitions ont été interdites en raison de leur effet aveugle généralisé et du danger durable pour les civils. Les armes à sous-munitions explosent généralement en l’air, envoyant des dizaines, voire des centaines, de petites bombes sur une zone de la taille d’un terrain de football.. Les sous-munitions en grappes échouent souvent à exploser lors de l’impact initial et laissent des débris qui agissent comme des mines terrestres.

La Convention de 2008 sur les armes à sous-munitions interdit totalement ces armes et exige leur nettoyage et leur assistance aux victimes. L’Arménie et l’Azerbaïdjan ne font pas partie des 110 États parties au traité. Tous deux disent qu’ils ne peuvent pas adhérer à l’accord tant que le différend sur le Haut-Karabakh n’est pas résolu. HRW a déclaré que les deux pays doivent prendre les mesures nécessaires pour adhérer sans délai à la Convention sur les armes à sous-munitions.

Le conflit arméno-azerbaïdjanais, qui a repris le 27 septembre, s’est aggravé avec l’effondrement de l’Union soviétique, lorsque, à la fin des années 80, le territoire azerbaïdjanais du Haut-Karabakh, peuplé principalement d’Arméniens, a demandé son incorporation dans le l’Arménie voisine, après quoi une guerre a éclaté.

À la fin des combats, qui ont duré jusqu’en 1994 et ont fait près de 30 000 morts, les forces arméniennes ont pris le contrôle du Haut-Karabakh et ont également occupé de vastes territoires azerbaïdjanais qu’ils appellent la «bande de sécurité». L’Azerbaïdjan soutient que la solution du conflit avec l’Arménie passe nécessairement par la remise de ces territoires. L’Arménie soutient le droit à l’autodétermination du Haut-Karabakh et plaide pour la participation de représentants du territoire séparatiste aux négociations visant à résoudre le conflit.

Après le redémarrage de la guerre, les parties belligérantes ont convenu d’un cessez-le-feu à trois reprises, mais aucun n’a été respecté.

PLUS SUR CE SUJET:

L’Arménie et l’Azerbaïdjan ont convenu de ne pas attaquer des cibles civiles dans le Haut-Karabakh