Claudia Villafañe est revenue à Masterchef Celebrity après la mort de Diego Maradona

On en savait peu sur Claudia Villafañe. L’ex-femme de Diego Maradona Il a essayé de cultiver un profil bas, il n’a jamais été un habitué des émissions de télévision, et il ne donnait généralement pas d’interviews sur sa vie privée, encore moins depuis qu’il s’est séparé du père de ses filles, Dalma et Gianinna. Après la mort de la star, la femme d’affaires a accompagné les jeunes femmes à tout moment et son geste noble a également été mis en valeur en contenant Jana -que Diego n’a reconnu qu’en 2016- lors des funérailles.

L’idole est décédée mercredi dernier, à 60 ans, d’une insuffisance cardiaque aiguë et depuis, et comme elle l’a toujours fait, Claudia était à l’entière disposition de ses filles: elle les a accompagnées jusqu’au dernier adieu, elle a repris l’organisation, et a également pris soin de ses petits-enfants Benjamin -11 ans, fils de Gianinna et Sergio Kun Agüero- et le petit Rome -Un an, fille de Dalma et Andrés Caldarelli-.

Claudia embrasse Dalma, Gianinna et Jana

Après un week-end de soutien et d’accompagnement de sa famille, Claudia a décidé de reprendre son activité professionnelle. Pour des raisons logiques, la femme d’affaires était absente des enregistrements de Masterchef Célébrités la semaine dernière et lundi, il a estimé qu’il était temps de respecter l’engagement qu’il a pris avec le programme qu’il dirige Santiago del Moro par Telefe.

Elle est arrivée au studio après midi à bord de son camion et là, elle a retrouvé ses collègues, venus la consoler et lui présenter leurs condoléances avant de commencer l’enregistrement. Comme il pouvait le savoir Télé-exposition, a déclaré que la rencontre entre les célèbres du concours gastronomique a duré quelques minutes et a été très émouvante. Elle n’a pas pu retenir ses larmes et a pleuré en constatant la douleur profonde que ses filles endurent.

VOIR ÉGALEMENT Quelle est la relation entre les cinq enfants de Diego Maradona aujourd’hui

Puis, l’enregistrement a commencé, comme le dit l’animateur, les poêles les plus célèbres du monde ont été allumés et Claudia a démontré son professionnalisme en mettant de côté l’angoisse devant la caméra. De son côté, la femme d’affaires s’était dit heureuse d’être revenue dans le cycle et de retrouver ses collègues et l’équipe de production de Telefe, qui l’a soutenue dès le premier jour en lui laissant le temps qu’elle jugeait nécessaire.

Dans tous les cas, elle n’a pas négligé son téléphone portable et a toujours été attentive à ce dont ses filles avaient besoin. Surtout lorsqu’il s’agit de réorganiser leurs horaires pour pouvoir prendre soin de leurs petits-enfants afin que Dalma ou Gianinna ils avaient l’espace nécessaire pour pleurer seuls ou pour s’occuper des procédures liées au décès de leur père.

Une des dernières photos qui ont toutes été prises ensemble: c’était en février 2020, le jour de l’anniversaire de Benjamin, l’image manque Rome

Lorsque les caméras ont été éteintes, ses collègues ont essayé de ne pas harceler Claudia avec des questions, qui a déclaré qu’elle ne «devenait pas accro» à tout ce qui est dit à ce sujet ces jours-ci. “Ils font un cirque”, a confié à ses collègues les différentes versions qu’elle a entendues depuis le décès de son ex-mari.

La réapparition de Villafañe après la mort de Diego Maradona sera diffusée dans dix jours puisque la production du programme avait été enregistrée depuis deux semaines. Même dans celui-ci qui s’est produit, il y a eu une participation de la femme d’affaires qui a généré de la confusion parmi les adeptes du cycle. Mais il a été immédiatement précisé qu’il s’agissait d’images qui avaient été précédemment enregistrées.

Pendant ce temps, Claudia se limite à accomplir ses activités professionnelles, elle a pris la décision de ne pas regarder la télévision afin de ne pas découvrir tout ce qu’on en dit. Et elle accompagne à tout moment ses filles qui vivent les plus grandes souffrances de leur vie.

JE CONTINUE DE LIRE

Dans les coulisses de l’invitation du Riquelme à Dalma: le lien avec Gianinna et l’hommage à Maradona à La Bombonera

Changement frappant dans le profil du compte Instagram officiel de Diego Maradona: il a cessé d’être “en mémoire de”

Insultes dans les médias, menaces publiques et situations inconfortables: la relation controversée de Rocío Oliva avec Dalma et Gianinna Maradona