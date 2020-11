Le défenseur français de Grenade Dimitri Foulquier (d). . / Emilio Naranjo / Archives (Emilio Naranjo /)

Grenade, 4 novembre . .- La présence de l’arrière latéral français Dimitri Foulquier après s’être remis d’une blessure musculaire est la principale nouveauté de la liste des 23 de Grenade convoquée pour le match de ce jeudi contre Omonia chypriote le troisième jour de la phase de groupes de la Ligue Europa.

L’expédition rojiblanca, qui est partie tôt ce mercredi pour Chypre, est composée de 23 joueurs et n’inclut ni l’entraîneur Diego Martínez ni trois autres membres de son équipe d’entraîneurs, qui sont isolés en donnant des résultats positifs ou non concluants en les tests covid-19.

La grande nouveauté de l’appel est la présence de Foulquier, qui a raté les deux derniers matches en raison d’une blessure musculaire dont il s’est déjà remis.

Les défenseurs Víctor Díaz, Joaquín Marín ‘Quini’, le Colombien Neyder Lozano, ni le demi nigérian Ramon Azeez ne font pas partie de la liste en raison d’une blessure, alors que vous êtes isolé chez eux après avoir été testé positif au coronavirus, le défenseur également Jesús Vallejo et le l’attaquant Roberto Soldado.

Sur les 23 joueurs déplacés, il n’y a que 18 de la première équipe disponible pour le match de jeudi, puisque le demi-attaquant Fede Vico a voyagé, qui ne peut pas jouer car il n’est pas inscrit à cette phase de groupes de la Ligue Europa et quatre joueurs de la filiale : Arnau, Andorinha, Pepe et Torrente.

L’expédition rojiblanca se concentrera en début d’après-midi à Nicosie, s’entraînera à partir de 20h00 sur la scène du match de jeudi, le stade GSP, et reviendra vendredi directement à Saint-Sébastien, où dimanche ils joueront contre la Real Sociedad. un nouveau match de LaLiga Santander, a rapporté le club.

Toute l’équipe de Grenade est composée des gardiens de but Rui Silva, Aarón, Andorinha et Arnau, des défenseurs Foulquier, Pepe, Germán, Domingos Duarte, Nehuén et Carlos Neva, des médias Yan Eteki, Gonalons, Luis Milla, Montoro, Yangel Herrera , Fede Vico et Torrente, ainsi que les assaillants Antonio Puertas, Kenedy, Machís, Alberto Soro, Luis Suárez et Jorge Molina.