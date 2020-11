Larry Fink, PDG de BlackRock, a parlé de l’Argentine

Le PDG de BlackRock, le principal fonds d’investissement de Wall Street, Larry Fink, a déclaré aujourd’hui que le gouvernement argentin doit “construire” une voie de “confiance” pour que les investissements privés reviennent dans le pays.

Lors d’une conférence téléphonique organisée par la banque Santander, Fink, qui a joué un rôle très actif dans l’échange de dette, a déclaré qu’il existe des pays “beaucoup plus sûrs” pour l’investissement privé en Amérique latine que l’Argentine.

Il faut rappeler que BlackRock a été l’un des acteurs les plus importants dans la négociation de la dette entre le gouvernement et les obligataires, qui s’est terminée, après sept mois de discussions difficiles, avec une acceptation de plus de 99%.

“L’Argentine est une réponse complexe. Il y a un nouveau gouvernement qui a fait un grand changement dans la direction du pays, qui a procédé à une grande restructuration avec le secteur privé et qui en fait maintenant une avec le FMI. Une grande volatilité a été observée en Argentine entre le cours des politiques d’un gouvernement à l’autre. Chaque gouvernement a de nombreuses ambitions et optimisme, mais le problème pour les investisseurs externes est cette volatilité », a déclaré Fink, qui a participé à ce débat virtuel, appelé Santander Banking Conference, avec le président de la banque, Ana Botin.

«Il y a quelques années, il y avait un gros paquet entre le FMI et le secteur privé. La restructuration avec les obligataires était de 70 milliards de dollars et il y a 45 milliards en jeu avec le FMI. Il faudra du temps pour que le secteur privé se sente à l’aise d’être à nouveau en Argentine “, a-t-il souligné.

Au lieu de cela, il a précisé: «Le Mexique est l’une des grandes opportunités, la Colombie s’améliore en tant que destination, le Brésil a de grandes lacunes et montre moins de volatilité. Et le Chili est un endroit formidable. “

“Alors je dirais si l’on s’intéresse à l’Amérique latine, il y a des endroits plus sûrs et plus cohérents que l’Argentine jusqu’à présent», Il a condamné.

“J’espère que ce gouvernement regagnera la confiance nécessaire, car si nous nous sentons en sécurité, nous investirons. Nous investissons dans des actifs à moyen terme, pour le compte des retraités et des retraités. Nous n’allons pas investir dans des dettes dont nous ne nous sentons pas en sécurité, plaçant de l’argent avec un risque trop élevé au nom de ces retraités », a-t-il conclu.

La crise mondiale

En ce qui concerne la réponse des gouvernements à la crise mondiale, il a déclaré: «Nous avons vu de vastes plans de relance et une politique monétaire, ce qui est très bon, mais qui génère une grande inégalité entre ceux qui peuvent accéder à ses avantages et ceux qui ne le peuvent pas. La question est de savoir si nous utilisons trop la politique monétaire et sous-estimons la politique budgétaire. Ce qui s’est articulé entre les différentes banques centrales, c’est une politique de taux bas depuis longtemps ».

«Nous avons vu dans les fonds de pension du monde entier la réponse est la nécessité d’investir dans des actions à moyen et long terme, et c’est pourquoi de si bons résultats ont été observés sur les marchés financiers pendant la crise. Il y a une plus grande demande d’actifs à long terme », a-t-il précisé.

«Une de mes craintes, bien que je sois toujours optimiste, le gros problème, au-delà du fait qu’en 2021 nous avons le vaccin, c’est de savoir comment les personnes qui partent à la retraite se préparent et épargnent. C’est très important », a averti Fink.

«Il y a beaucoup de débats sur la façon de prendre soin de sa santé, mais peu de choses sur la meilleure préparation à la retraite, je ne le vois pas en Europe, aux États-Unis ou en Chine. Il vaut mieux en parler maintenant que lorsqu’il est tard », a-t-il précisé.

Les taux négatifs, a-t-il déclaré, «affectent la rentabilité; Je ne comprends pas les taux négatifs en Europe car il y a beaucoup d’épargnants qui ne peuvent pas profiter de la reprise du marché. Ce doit être à cause des deux guerres mondiales qu’ils ont subies, mais les Européens sont plus pessimistes que les États-Unis. Et aujourd’hui, l’Europe est dans une situation défensive contre les États-Unis et l’Asie. “

Pendant ce temps, Botin a fait valoir que “Si vous regardez la situation en Amérique latine, il y a de bonnes perspectives et de bons rendements, comme on le voit au Brésil et au Mexique même dans une année comme celle-ci.”

«L’Europe a moins de croissance qu’en Amérique. Dans le cas des États-Unis, il y a une combinaison de croissance et de stabilité qui est très positive. et je vois l’Amérique latine comme une formidable opportunité pour de nombreuses personnes et de nombreuses activités bancaires à venir, en particulier avec la demande de numérisation et de nombreux prêts à faible taux. Dans la région, il y a du travail à faire sur les questions institutionnelles, mais il s’est beaucoup amélioré », a-t-il déclaré.

À son tour, il a déclaré que la crise mondiale «a accru la numérisation du système financier. Nous avons besoin d’un nouveau contrat social. Avec sécurité, transparence. Une économie durable dans laquelle travaillent les secteurs privé et public. L’interconnexion mondiale est de plus en plus critique. “

“Bien sûr, nous avons besoin du vaccin, mais surtout de la coopération”, a déclaré l’exécutif espagnol. «La coordination mondiale est plus importante dans cette crise que dans la précédente. Cela a été vu en Europe, où il y avait beaucoup de coopération et c’était très important parce qu’il y avait des liquidités », a-t-il déclaré.

De manière générale, il a déclaré que “les tests et le traçage sont meilleurs que le confinement” pour lutter contre la croissance des infections à coronavirus sans autant affecter l’économie.

