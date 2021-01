TRONDHEIM, NORVÈGE – 21 juin: Larry King participe à une discussion sur les fausses nouvelles dans les médias pendant le Festival Starmus le 21 juin 2017 à Trondheim, en Norvège. (Photo par Michael Campanella / .)

(Bloomberg) – Larry King, l’intervieweur de radiodiffusion dont le style non conflictuel a attiré des célébrités et des journalistes en tant qu’invités et a fait de lui la star d’un talk-show américain de premier plan par câble, est décédé. Il avait 87 ans.

King est décédé samedi matin au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, selon un communiqué publié sur son compte Twitter officiel. La cause du décès n’a pas été fournie, mais il avait récemment suivi un traitement pour Covid-19. Il a subi un pontage à la suite d’une crise cardiaque en 1987 et a ensuite été traité deux fois pour un cancer.

King, l’animateur d’une populaire émission de radio de nuit dans les années 1970 et 1980, s’est imposé à l’échelle nationale après que le propriétaire de CNN, Ted Turner, l’ait persuadé de rejoindre son réseau naissant en 1985. Son émission, «Larry King Live», est devenue une émission populaire Programme d’entrevues télévisées dont les fans comprenaient le président George HW Bush. King a interviewé tous les présidents en exercice, de Gerald Ford à Barack Obama.

Après 25 ans sur le câble, King a annoncé en 2010 qu’il prendrait sa retraite, après avoir glissé derrière Sean Hannity chez Fox News et Rachel Maddow chez MSNBC dans les évaluations du câble. Au moment de son départ, il a estimé qu’il avait réalisé environ 50 000 interviews pendant plus d’un demi-siècle à la radio et à la télévision. Il a remporté un Emmy Award pour l’ensemble de ses réalisations en 2011.

Approche informelle

«Sa marque d’informalité est devenue courante à l’ère du podcasting», a déclaré en 2018 le critique de la télévision du Los Angeles Times, Robert Lloyd, après que la nouvelle émission de King, vue sur Hulu, ait été nominée pour deux Emmys de jour. “Personne n’a fait ce travail mieux, ni avec plus d’enthousiasme.”

Dans son programme CNN, King a obtenu un pic d’audience de Ross Perot, qui a annoncé à l’antenne en 1992 qu’il se présenterait à la présidence en tant qu’indépendant. En 1993, le vice-président Al Gore et Perot ont débattu de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) dans l’émission King’s, l’émission de câblodistribution la mieux notée depuis plus d’une décennie.

King a interviewé des dirigeants mondiaux. y compris le président russe Vladimir Poutine, des artistes tels que Lady Gaga et un assortiment d’athlètes, d’acteurs, de héros nationaux et d’individus inconnus ont soudainement été jetés sous les feux de la rampe. Marlon Brando a embrassé King sur les lèvres à l’antenne – tout comme son ancienne petite amie Angie Dickinson, l’actrice de télévision sensuelle.

King a déclaré qu’il avait laissé à ce producteur le soin de choisir ses invités et qu’il ne s’était pas beaucoup préparé, préférant poser des questions simples et écouter attentivement les réponses.

King, qui a lancé une variété de produits à la radio et à la télévision, a utilisé son émission pour collecter des fonds pour les secours en cas de catastrophe après des catastrophes naturelles qui ont frappé la Nouvelle-Orléans et Haïti.

Scandale juridique

Son ascension a entraîné un retour épique après avoir été accusé en 1971 de grand vol pour avoir pris 5000 $ au financier Louis Wolfson et les avoir utilisés pour rembourser des impôts plutôt que de les donner au destinataire prévu.

Bien qu’il n’ait jamais été poursuivi, il a été congédié de ses divers emplois dans la diffusion et dans la chronique de journaux en Floride. À la fin des années 1970, l’incident avait explosé et il a pu revenir à Miami.

En 1978, j’ai lancé un talk-show radiophonique nocturne d’un océan à l’autre sur le Mutual Radio Network, appelé «The Larry King Show». Il comportait des interviews d’invités et des appels d’un public écoutant plus de 500 stations affiliées.

Après avoir rejoint CNN, King a publié plusieurs livres à succès, dont son autobiographie, “My Remarkable Journey” en 2009. Il a également écrit un livre sur les maladies cardiaques après avoir subi une crise cardiaque.

Il a été intronisé au Temple de la renommée de la radio, du câble et des radiodiffuseurs et a remporté 10 prix Cable ACE.

Partenariat Carlos Slim

King et le milliardaire mexicain Carlos Slim ont lancé Ora.TV, un réseau de divertissement numérique et une société de production en 2012. Ses programmes incluent «Larry King Now», «Off the Grid With Jesse Ventura» et «Brown Bag Wine Tasting With William Shatner».

Larry King est né Lawrence Zeiger le 19 novembre 1933 à Brooklyn, New York, de parents juifs immigrés. Il a fait ses débuts dans la radiodiffusion sur le marché de Floride, où un ami lui avait dit qu’il y avait une pénurie de talents à l’antenne. Il a commencé chez WAHR (maintenant WMBM) à Miami Beach, au départ en tant que nettoyeur. Lorsqu’un annonceur a soudainement démissionné, King a été mis à l’antenne.

Il s’est marié huit fois – dont deux avec la même femme – et a eu cinq enfants, dont deux sont décédés en 2020.

King a remporté un prix Peabody pour sa couverture électorale en direct en 1992 «pour avoir fourni un aperçu unique de la démocratie aux téléspectateurs partout où CNN peut être vu». Les juges ont déclaré que «tandis qu’à un extrême, la campagne était analysée à l’infini par des experts politiques, et à l’autre banalisée par un éventail apparemment infini d’animateurs de talk-shows nationaux et locaux, ‘Larry King Live’ a pris un terrain d’entente important. En tant qu’intervieweur, M. King a laissé les candidats parler pour eux-mêmes et a laissé ses téléspectateurs nationaux et internationaux poser les questions qui révèlent le caractère des personnes qui dirigeraient notre nation. “