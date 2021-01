Larry roi

Larry roi, légendaire animateur de radio et de télévision américain, décédé d’un coronavirus à 87 ans. Le célèbre journaliste était hospitalisé pour COVID-19 depuis début décembre à Los Angeles.

Le journaliste souffrait de diabète de type 2 et a eu de nombreux problèmes médicaux, dont plusieurs crises cardiaques, un cancer du poumon et une angine de poitrine, une maladie causée par une diminution du flux sanguin vers le cœur.

King était l’une des figures les plus importantes de l’histoire de la télévision américaine, célèbre pour ses chemises, ses cravates multicolores, ses bretelles et ses grandes lunettes. Il a animé le spectacle “Larry King Live” pendant 25 ans. Il a interviewé tous les présidents américains depuis 1974 et des dirigeants tels que le palestinien Yasir Arafat ou le russe Vladimir Poutine.

Il a quitté CNN en 2010 et a continué à faire des interviews diffusées sur son site Internet. En 2012, il a lancé le programme «Larry King maintenant»Sur Ora TV, une chaîne de vidéo à la demande qu’il a co-fondée.

Durant toute sa vie, King a reçu plus d’une douzaine de prix des médias, dont deux Peabody Awards pour l’excellence en radiodiffusion en 1982 et 1992, ainsi qu’un Emmy et 10 CableACE Awards pour le meilleur intervieweur, ainsi que la meilleure série de talk-shows.

La triste nouvelle a été confirmée par le compte Twitter du communicateur. «Avec une profonde tristesse, Ora Media annonce la mort de notre co-fondateur, hôte et ami Larry King, décédé ce matin à l’âge de 87 ans au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles », commence le communiqué.

Actualités en développement