Le musée allemand Haus der Kunst, l’une des plus importantes salles d’exposition de la ville de Munich, a inauguré en septembre l’exposition «Paradise Edict» (édit de paradis), de Michael Armitage, actuellement proposée en format numérique.

L’artiste anglo-kényan est devenu en très peu de temps l’un des jeunes peintres contemporains les plus intéressants. Dans le Kenya natal d’Armitage, cependant, l’art passe presque inaperçu.

Le siège du collectif d’artistes BrushTu est installé dans une modeste maison cachée par une grande porte dans un quartier à l’est du centre-ville de Nairobi.

Il n’y a même pas de plaque sur la façade qui identifie ses habitants, de sorte que la maison passe presque inaperçue. «Nous ne voulons pas attirer l’attention», explique l’artiste Emmaüs Kimani, 29 ans.

L’art africain contemporain reçoit l’attention et la reconnaissance qu’il mérite dans le monde entier. Avec ses œuvres multimédias grand format, le sud-africain William Kentridge est depuis longtemps un favori de la scène artistique internationale.

Et récemment, les œuvres gigantesques du ghanéen El Anatsui ont atteint les imposantes salles du musée Haus der Kunst.

Les artistes d’Afrique de l’Est attirent également de plus en plus l’attention, de Peterson Kamwathi et Wangechi Mutu à Michael Armitage et Jackie Karuti, qui ont récemment reçu le prix d’art Henrike Grohs du Goethe Institute.

Le Zeitz Museum of Contemporary African Art de Cape Town, qui a ouvert ses portes en 2017 et expose la collection de Jochen Zeitz, ancien président de la société allemande de vêtements de sport Puma et passionné par l’Afrique, est à l’origine de ce développement.

Mais pour la plupart des artistes d’Afrique de l’Est, obtenir cette reconnaissance n’est qu’un rêve. Dans leur pays d’origine, beaucoup doivent faire face à des obstacles presque insurmontables, du manque d’institutions et de soutien financier à l’exclusion sociale et à la répression politique.

Selon Michael Armitage, le fait que le patrimoine culturel de son pays d’origine ne soit pas facilement accessible est probablement le plus gros problème: «Nous n’avons pas d’espace où l’histoire de l’art peut être exposée», affirme-t-il, faisant référence à son pays d’origine. En tant qu’artiste en herbe, «vous ne pouvez pas apprendre et comprendre les étapes que vous prenez».

À Nairobi, à part la galerie à l’ancienne de Nairobi, avec des artefacts couverts de poussière et des affiches jaunies, la seule institution gouvernementale est le Musée national, qui présente parfois une exposition d’art.

“Ne pas reconnaître qu’il existe une histoire de l’art dans la région, au Kenya et au-delà, ne profite à personne et n’honore pas la vérité”, affirme Armitage.

Armitage et le musée de Munich Haus der Kunst ont décidé de montrer l’exemple. Aux côtés des peintures du jeune Kenyan, des œuvres d’artistes plus âgés d’Afrique de l’Est qui ont influencé Armitage, ce qui est rarement vu dans les expositions personnelles.

«Nous ne voulons pas représenter toute une histoire», déclare le directeur artistique du musée, Andrea Lissoni. “Mais l’histoire est forte et le moins que l’on puisse faire est d’offrir cet espace aux artistes.”

Pour Armitage, il était important de montrer qui avait influencé son art. «Je ne serais pas peintre ou artiste sans eux. Ce sont les fondations sur lesquelles j’ai construit ma façon de penser», souligne-t-il.

Mais le problème des artistes émergents au Kenya a des racines encore plus profondes. «La culture et l’art existent à la périphérie» de la société, explique Peterson Kamwathi. Ce Kenyan est un artiste depuis près de deux décennies et a acquis une réputation internationale, notamment pour ses œuvres politiques.

Kimani, qui appartient à une jeune génération, est également aux prises avec un manque de reconnaissance dans la société. «Les gens ne croient pas que l’art puisse être une carrière ou un mode de vie», explique-t-il, ajoutant que, pendant longtemps, il n’a pas été en mesure de dire à ses parents qu’il voulait faire de l’art.

Comme il n’y a pratiquement pas de soutien gouvernemental au Kenya, il doit venir d’en bas, par exemple de collectifs d’artistes comme BrushTu. Le collectif est composé de douze artistes qui travaillent et exposent dans l’atelier.

«Ensemble, nous sommes plus forts», explique Kimani. Le groupe propose des expositions et des formations. Et BrushTu est une force motrice dans la lutte pour rendre l’art contemporain plus considéré.

«C’est la chose la plus importante et la plus efficace que propose la scène artistique de Nairobi», souligne Kimani: «Il serait très difficile de survivre sans cette perspective».

Armitage souhaite également accompagner ce changement avec son propre institut. Le Nairobi Institute of Contemporary Art (NCAI), à but non lucratif, vise à promouvoir l’art et à préserver et rendre accessible l’histoire de l’art de l’Afrique de l’Est à travers un espace d’exposition, une bibliothèque, des archives et différents programmes. .

De plus, les artistes kényans sont soutenus par des institutions étrangères telles que le Goethe Institute et l’Alliance française. Et des galeries comme la Circle Art Gallery à Nairobi, qui sont désormais représentées dans de nombreuses foires d’art parmi les plus importantes du monde, alimentent le succès et l’intérêt pour l’art d’Afrique de l’Est avec leurs ventes aux enchères et expositions d’art.

Mais cela seul ne suffit pas pour transformer la scène artistique en Afrique de l’Est. Les galeries et les collectionneurs sont «importants et transformateurs», admet Kamwathi. “Mais nous ne pouvons pas continuer à nous tourner vers l’Occident pour créer des infrastructures.”

L’artiste note que la portée des institutions privées est limitée et estime que le changement doit avoir lieu dans la sphère publique, à commencer par l’éducation.

De plus, malgré un intérêt croissant, il reste encore beaucoup à faire au niveau international. «Il n’y a toujours pas assez de connaissances partagées sur l’Afrique de l’Est», déclare Lissoni du musée Haus der Kunst de Munich. “Il y a tout un monde là-bas qui doit être reconnu, pas” découvert “.”

dpa