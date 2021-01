C’est la première fois que Juliana Plexxo capture ses œuvres dans un format à grande échelle. Photo: Instagram @JulianaPlexxo.

Juliana peint depuis que son père, journaliste taurin renommé et chroniqueur, l’emmenait au travail et lui posait un drap blanc et quelque chose à gratter. «Je me souviens quand mon père, journaliste, m’emmenait dans la salle de rédaction et essayait toujours de me distraire avec des pages blanches et un crayon presque émoussé, c’est là que commence mon univers. Mes parents aimaient beaucoup l’art, en particulier la peinture et la musique », a expliqué l’artiste à El Espectador.

La flamme de l’art a été allumée dans sa vie pendant plusieurs années, mais la mort de son grand-père Nestor, un créateur de mode masculin, l’a poussé à porter son chagrin et à exprimer pleinement ses émotions à travers la peinture.

«Ils disent que la tombe contient souvent deux cœurs dans le même cercueil, et l’un d’eux était le mien. Dans ces moments-là, j’étais plus conscient de mes sens et j’ai décidé de peindre et de peindre jusqu’à immortaliser mon deuil sur une toile et c’est là que Plexxo est né », a déclaré l’artiste dans une interview au journal.

Son vrai nom est Juliana García, mais elle est connue sous le nom de Juliana Pexxo. L’artiste colombienne est reconnue pour ses vestes et autres vêtements avec des œuvres d’art peintes par elle.

Juliana est arrivée aujourd’hui au cœur de l’un des quartiers artistiques les plus importants au monde: le Wynwood Art District de Miami. Tel que rapporté par El Espectador, Grâce à l’invitation de la galerie d’art Buró 79, l’artiste de Bogota a peint une peinture murale sur un mur de 7 mètres de large sur 8 mètres de long, intitulée «Amérique latine».

Dans les images partagées sur ses réseaux sociaux, on voit que sur sa grande toile il a capturé différents visages aux multiples couleurs, caractéristiques de ses pièces. Caracol Radio a souligné que, dans son travail, «il capture des couleurs vives (rouge, noir, blanc) et des formes géométriques qui se fondent avec les profils et les yeux des animaux et des personnes».

C’est la première fois que Juliana réalise des travaux d’envergure. Photo: Instagram @JulianaPlexxo.

Juliana a actuellement une exposition permanente à la Wynwood Art Gallery de Miami. Là, elle expose et vend ses pièces entourées d’autres artistes qui se sont imposés sur la scène artistique contemporaine.

De même, selon El Espectador, L’artiste a récemment inauguré sa première exposition en Espagne, au Clubhaus Barcelona, ​​où elle était présente jusqu’au 17 novembre de l’année dernière.

Juliana Plexxo fait également partie du célèbre Taller 46 de Barcelone, fondé par Joan Barbará, l’un des pionniers dans l’art de la gravure en Espagne. «Son atelier a débuté en 1950 comme un espace de travail privé et a fini par devenir un lieu d’expérimentation de la technique d’impression ouverte pour les artistes les plus influents au monde. Certains des artistes les plus importants des XXe et XXIe siècles y sont passés, comme Picasso, Miró, Dalí, Saura, Millares, Dieter Roth, Cuixart, Joseph Beuys, Miquel Barceló, Jaume Plensa ou Victor Vasarley, entre autres », indique le journal .

«C’est un honneur pour moi d’aller à l’atelier tous les jours et de sentir qu’au même endroit où je me sens, des professeurs comme Picasso ou Miró étaient autrefois. L’atelier m’a ouvert l’esprit, c’est comme voyager dans le temps », a déclaré le Colombien à El Espectador.

Juliana rêve d’être l’une des premières jeunes artistes à promouvoir à nouveau la gravure, une technique qui s’est fait connaître à la Renaissance et qui est aujourd’hui inconnue de nombreux artistes contemporains.

Comme le rapporte Caracol Radio, dès la création de cette peinture murale à Buro 79, Juliana se consolidera en tant qu’artiste visuelle et fera également partie d’un groupe restreint de nouveaux peintres de renommée internationale.

