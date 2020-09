Le chanteur mexicain Luis Miguel a une relation lointaine avec ses enfants (Photo: . / Leonardo Muñoz / File)

Le talent du chanteur Luis Miguel est indéniable depuis qu’il est monté sur scène dans les années 80. L’artiste, qui a eu 50 ans cette année, est devenu « El Sol de México » tout au long de sa carrière musicale et malgré les controverses personnelles qui l’accompagnent depuis sa jeunesse, comme les revendications de son père, la disparition de sa mère et sa propre absence dans la vie de ses trois enfants.

L’artiste a toujours été très hermétique avec sa vie sentimentale et bien que les liens avec ses parents se soient révélés peu à peu grâce à sa série biographique avec Netflix, le contact nul qu’il a avec ses enfants Michelle, Miguel et Daniel a été très médiatique.

La paternité est arrivée à Luis Miguel à l’âge de 19 ans et lorsque sa carrière était dans l’un des meilleurs moments. Michelle Salas est née le 13 juin 1989 et c’était le produit d’une relation intermittente entre la célèbre et chanteuse Stephanie Salas, qui est également membre d’une importante famille au Mexique, celle de Silvia Pinal.

Précisément, la première actrice mexicaine a avoué que Luis Miguel a eu un contact très étroit avec son premier-né au cours de ses trois premières années, mais ensuite il a pris ses distances sans donner beaucoup d’explications. Pendant ce temps, il ne l’a jamais reconnue comme sa fille, bien que leur ressemblance soit évidente et que dans le monde du show business, tout le monde connaissait sa relation.

Les retrouvailles entre père et fille ont eu lieu en 2007. Michelle, alors âgée de 16 ans, a parlé de la absence de son père dans sa vie et il ne cherchait qu’un rapprochement avec la chanteuse pour découvrir ses raisons de ne pas la reconnaître.

Motivé par ces déclarations, et peut-être par l’influence de son partenaire d’alors, Aracely Arámbula, Luis Miguel a demandé à son représentant, Alejandro Asensi, de commencer les procédures pour lui donner le nom de famille et a décidé de favoriser une relation plus étroite.

Petit à petit, le mannequin et la chanteuse ont commencé à se rencontrer davantage et ont même vécu ensemble à Los Angeles, aux États-Unis, où Michelle a également eu l’occasion de vivre avec ses deux jeunes frères, Miguel et Daniel.

En 2018, le mannequin a de nouveau parlé de la façon dont elle s’entendait avec son père et l’a fait pour le magazine Vanity Fair: «Ce qui se passe à l’intérieur de la maison est très différent de ce qui est vu de l’extérieur. Je n’ai jamais diffusé ma vie ou celle de mon peuple, car je me respecte et eux. Tout est très très bien ».

Leur relation a été rompue la même année après la fin de la série biographique de Luis Miguel. Selon Stephanie Salas, le projet Netflix n’a pas révélé la vérité sur la naissance de sa fille ni sur la relation qu’elle entretenait depuis deux ans avec l’interprète de Now you can leave.

« La série biographique n’est pas chronologiquement correcte puisque, pour commencer, ma fille était déjà née au moment de la relation entre Mariana et Luis Miguel, dans laquelle je n’ai jamais gêné », a-t-il déclaré au magazine Hola.

« Ce n’était pas une cour formelle et exclusive, comme j’aurais aimé, mais je l’ai toujours compris parce que sa vie était sa carrière, ses tournées … Nous sommes sortis ensemble pendant deux ans », a-t-il ajouté.

Cette année, Michelle a été critiquée pour ne pas avoir utilisé ses réseaux sociaux pour féliciter son père pour son anniversaire, mais fidèle à défendre sa vie privée, elle a répondu à travers les réseaux sociaux: «Personne ne vous oblige à voir quelque chose que vous n’aimez pas ou que vous aimez. faux. Je vous invite à arrêter de me suivre, donc je ne vous dérange pas ».

La relation que Luis Miguel entretient avec ses fils Miguel et Daniel n’est pas très différente. Enfants âgés respectivement de 13 et 11 ans Ils sont nés de la romance que la chanteuse a eue avec l’actrice Aracely Arámbula.

Des Mexicains célèbres ont commencé leur histoire d’amour en 2005 et pendant les années où ils étaient ensemble, ils se sont montrés comme une famille heureuse jusqu’à leur rupture en 2009

Les enfants, né en janvier 2007 et décembre 2008, Ils ont reçu le nom de famille de leur père dès le premier moment, mais actuellement, ils n’ont pas de relation étroite avec leur père, qui ne contribue pas non plus à leur soutien.

En février 2013, on a appris que l’actrice avait intenté une action en justice contre Luis Miguel pour la pension des enfants devant la Cour supérieure de Los Angeles.

L’année dernière, on a appris que les deux artistes avaient déjà des conversations pour régler la situation de paiement et même reprendre la coexistence entre les enfants et leur père, mais jusqu’à présent, il n’y a pas plus de détails sur la situation financière.

La proximité ne s’est pas matérialisée. Cette année, Arámbula a déclaré que Luis Miguel n’avait pas appelé ses enfants à leur anniversaire et a même assuré qu’ils avaient une figure paternelle dans leur grand-père.

« Comme je suis avec mon père et mon père est un divin et est un père spectaculaire, ils ont beaucoup de père avec mon père, avec mon frère, avec mes neveux. Mes enfants sont heureux, ils sont dans une famille très unie et une famille divine que la vérité a plus que des dons et de l’amour, avant tout le principal est l’affection et l’amour que nous ne manquons vraiment de rien », a-t-il déclaré aux médias de communication à l’aéroport international de Mexico.

L’actrice mexicaine a également eu l’occasion de parler d’argent et a assuré qu’elle travaille pour donner à ses enfants le soutien nécessaire: « Je travaille beaucoup et la vérité est que nous vivons très bien avec le mien. Je suis dans ma carrière depuis avant lui, avec lui et après. Je suis mère et père et je suis une femme qui, comme beaucoup de femmes au Mexique et dans le monde, nous prenons en charge, pas seulement économiquement, ce n’est pas seulement que le fardeau, c’est l’éducation, c’est d’en être conscient et plus maintenant avec l’adolescence… C’est un travail dur ».

